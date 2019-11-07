Отмывал деньги с Эрмитажа: экс-чиновника задержали в Австрии

Австрийские полицейские задержали бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в прокуратуре Вены.

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Задержание экс-чиновника было произведено по запросу испанских властей. Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой поместить подозреваемого под арест для экстрадиции в Испанию. Кроме того, по данным австрийского ведомства, были задержаны бывшая супруга и сын Мазо — оба имеют гражданство России.

Испанская Служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями начала расследовать преступление, в причастности к которому подозревают россиянина, еще в июле 2018 года. Тогда у правоохранителей появилась информация о крупном налоговом мошенничестве — по версии полиции, его совершили Мазо с женой и сыном. На сайте испанской полиции сказано, что предполагаемые злоумышленники пошли на преступление в 2015 года, когда жили в городе Эстепона в провинции Малага.

Тогда же семья приобрела «роскошную недвижимость в Марбелье» за €4 млн — все было оплачено со счета в швейцарском банке. Согласно заявлениям правоохранителей, при покупке Мазо и его родственники отмывали полученные незаконным путем деньги.

На сайте полиции отмечается, что первое сообщение о противоправных действиях экс-главы департамента Минкультуры поступило именно от российских правоохранительных органов. «Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в РФ», — указали правоохранители.

В связи с этим испанская сторона начала выяснять обстоятельства инцидента с целью задержания Мазо — операция получила кодовое название «Хаммер». В ходе расследования испанские власти наложили обеспечительный арест на четыре дома россиянина в Марбелье и Эстепоне, виллу на курорте региона Коста-дель-Соль, а также на автомобиль, стоимость которого оценили в €100 тыс. Кроме того, были арестованы €160 тыс. на банковских счетах и множество ювелирных украшений.

Уже в августе 2018 года имущество Мазо в Эстепоне было передано под арест российским правоохранителям. Также Басманный суд постановил арестовать квартиру, земельный участок и дом экс-чиновника, расположенные в Подмосковье.

Дело, по которому Мазо проходит как подозреваемый, СМИ называют «делом реставраторов». По версии испанкой полиции, бывший глава департамента Минкультуры причастен к хищению 164 млн руб., выделенных ведомством на реставрацию объектов культурного наследия, а также к хищению около 450 млн руб. на строительство фондохранилища для Эрмитажа.

В России Мазо задерживали в 2016 году по подозрению в хищении средств на восстановление Псковского драматического театра, усадьбы фабрикантов Асеевых в Тамбовской области, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, а также калужского музея космонавтики. Тогда фигурантами дела числились также замминистра культуры Григорий Пирумов и сотрудники компаний-застройщиков.

Уже на допросах все обвиняемые признали свою вину. На последнем заседании Мазо произнес речь, в которой рассказал о своих заслугах в качестве государственного деятеля. В Минкультуры, по словам мужчины, он оптимизировал расходы на строительство и реставрацию, чем сберег для российского бюджета миллиарды рублей — также он инициировал создание системы учета объектов культурного наследия, что помогло их сохранить, напомнил экс-чиновник.

«Я был вполне обеспеченным человеком еще до того, как стал чиновником, и пришел в Минкульт точно не для того, чтобы заработать еще. Просто захотелось побыть во власти. Генеральского звания, государственных наград. Тогда я говорил себе, что иду спасать памятники. Я же всегда был романтической личностью», — сообщал Мазо.

На вопрос о том, почему мужчина пошел на хищение средств, он ответил, что «не устоял». «Я очень сожалею, что допустил это заблуждение, глубоко и чистосердечно раскаиваюсь. Это было какое-то затмение, совершенно для меня не характерное»,

— говорил Мазо, пообещав, что больше не будет госслужащим.

В итоге суд назначил бывшему главе департамента наказание в виде лишения свободы на срок в полтора года – однако это время он уже пробыл в СИЗО, в связи с чем был отпущен на свободу. Та же участь постигла и у других фигурантов дела — им либо зачли время в следственном изоляторе, либо дали условные сроки.