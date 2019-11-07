«Мы в страхе»: в Хакасии поймали пожарного-поджигателя

В Хакасии задержали начальника пожарной части села Балыксы Ивана Шнайдера. Его обвиняют в умышленном поджоге нескольких жилых домов и хозпостроек. По данным местных СМИ, молодой человек хотел таким образом проверить, насколько быстро приедут и потушат возгорания его подчиненные.
В Хакасии начальника пожарной части села Балыкса задержали по обвинению в поджоге частных домов и хозяйственных построек. Об этом сообщает телеканал «Вести. Хакасия».
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По его данным, дома поджигал 23-летний начальник пожарной части №45 Аскизского района Иван Шнайдер. С тех пор, как его в августе этого года назначили на должность главы части, произошло шесть возгораний жилых помещений и нескольких хозпостроек. Источники «Вестей» отметили, что он признал свою вину.
В качестве мотива преступлений руководитель части назвал желание проверить готовность своих подчиненных, сообщает телеканал. Все поджоги якобы были совершены ночью — во внерабочее время Шнайдера.
По данным «Вестей», поймали молодого человека случайно. В последний раз он якобы поджег гараж, который находился недалеко от школы, на здании которой установлены камеры видеонаблюдения. По записям и определили предполагаемого злоумышленника.
При этом, как отмечает СМИ, Шнайдер оставил без жилья несколько семей. Анна Павлович, одна из пострадавших от действий поджигателя, отметила в комментарии телеканалу, что начальник местной пожарной службы живет через дорогу от нее. Недавно она просила его помочь с ремонтом крыши своего дома.