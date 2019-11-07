«Мы в страхе»: в Хакасии поймали пожарного-поджигателя

Корреспондент местного телеканала обращает внимание на то, что именно с приходом Шнайдера в поселении один за другим начали полыхать дома. Хозяева одного из жилищ вынуждены ночевать в гараже, но они отказались комментировать ситуацию, так как опасаются за свою жизнь и другую недвижимость. О том, что местные жители в страхе, рассказала односельчанка начальника пожарной части Елена Москвитина.

«Угрозы идут постоянно: то сестра его звонит, то бабушка ходит: «Вот смотрите, еще гореть будут дома, смотрите, это не Ваня». И как нам жить-то? Мы в страхе постоянно», — рассказала женщина «Вестям».

В результате одного из ЧП пострадал и дом родственницы Шнайдера. Однако та утверждает, что за поджогом стоят некие «ребятишки» — ранее они якобы рассказывали россиянке, как носят с собой канистры. На вопрос корреспондента, зачем они так делают, женщина ответила: «А что им делать? Такие хулиганы у нас».

Сами подчиненные обвиняемого, по данным СМИ, рассказали, что их настораживало, что в последнее время приходилось выезжать на тушение пожаров «гораздо чаще обычного».

Между тем принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу МВД по региону сообщает, что молодому человеку 26 лет и что в отношении него уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества».

В свою очередь, «Интерфакс», ссылаясь на заявление начальника республиканской противопожарной службы Сергея Танакова, отмечает, что обвиняемый совершил пять поджогов в селе Балыкса. При этом все преступления произошли с 30 августа по 28 октября этого года. По словам Танакова, молодого человека не будут увольнять до решения суда.

«Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В настоящее время проводятся следственные действия и будут установлены причины преступления», — сообщили РБК в МВД.

По данным источников ТАСС, подразделение, в котором работает Шнайдер, принадлежит республиканской противопожарной службе, а не региональному главку МЧС региона.

«Вести. Хакасия» отмечает, что молодой человек родился и вырос в этом поселке. Какое-то время он работал на железной дороге в Междуреченске, но его со скандалом уволили — в итоге мужчина вернулся в родной поселок и стал работать пожарным.

Судя по социальным сетям молодого человека, передает «Вести.Хакасия», он гордится своими успехами в пожарной части. Выкладывает регулярно свои фотографии в форме и с наградами. Он также информирует своих подписчиков о том, что пожарные провели встречу со школьниками, выполнили нормативы.