«Спасателей нет»: почему россияне гибнут в Таиланде

На острове Пхукет в Таиланде у пляжа Карон Бич за сутки утонули двое российских туристов. Об этом сообщает местный портал Phuket News со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным тайского СМИ, первая трагедия произошла ранним утром во вторник, 5 ноября. В тот день 61-летний москвич Алтаф Шарифулин отправился плавать в море в северной части пляжа Карон. Там не работают муниципальные спасатели, и спасение относится к зоне ответственности гостиниц, расположенных вблизи пляжа. Неожиданно мужчину унесла в море сильная волна — он начал тонуть.

После этого другие отдыхающие побежали на помощь москвичу — им удалось вытащить его на берег. Россиянина передали сотрудникам чрезвычайных служб, однако те, проведя реанимирующие действия, не смогли спасти туриста. Он скончался, не приходя в себя.

Уже в среду, 6 ноября, стало известно о новой жертве. Вечером того дня, уже в южной части пляжа Карон, при похожих обстоятельствах погиб еще один российский турист. По данным тайского портала, жертвой оказался 55-летний Сергей Ошкин, который прилетел на отдых из Южно-Сахалинска. Его также унесло течением, в результате чего мужчина стал тонуть — его вытащили на берег, однако реанимировать не смогли.

После трагедии правоохранительные органы района Карон в Таиланде сообщили о гибели россиян в посольство России в Бангкоке, а также уведомили родственников одного из погибших.

Как рассказала «Газете.Ru» одна из российских туристок, которая сейчас отдыхает на острове Пхукет, спасателей на местных пляжах нет — о безопасности людей там не заботятся.

«Спасателей на Кароне (пляж, на котором за два дня погибли двое россиян — «Газета.Ru») не видела: даже в специальной зоне, огороженной красно-желтыми флагами. Спасательные вышки пустые. Отмечу, что уже вторую неделю здесь сохраняется непогода с сильным ветром. На пляже высокие волны — об этом сигнализируют красные флаги, расставленные повсюду, а также таблички, рекомендующие воздержаться от купания. Но если все это не останавливает нашего русского «Васю», я считаю, это его личная ответственность», — поделилась россиянка.

Ее слова подтверждает и Ксения Тельнова, которая находится в Таиланде в командировке. «Я, честно, не помню, чтобы на Кароне были спасатели. Но гид мне недавно сказал, что скоро на все пляжи их обязательно выставят», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

Отметим, что еще одна трагедия на тайском пляже Карон случилась 11 сентября 2019 года. Тогда 60-летнего пенсионера из России унесло течение далеко от берега — он начал тонуть, писал портал Phuket News со ссылкой на правоохранительные органы. Экстренным службам удалось доставить пострадавшего на берег, однако попытки медиков оказать ему первую помощь и провести реанимацию не помогли: мужчина скончался.

Как сообщали местные СМИ, мужчина приехал в отель, расположенный недалеко от пляжа, 8 сентября — вылететь домой он должен был 20 сентября.

Трагедия произошла и в январе 2019 года — тогда российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде, спасая тонущую дочь. Как писал портал Pattaya Now, все случилось 3 января, когда приехавшая на отдых семья отправилась купаться в море, несмотря на выставленные на пляже красные флажки, запрещающие купание.

В это время в Сиамском заливе уже поднялось волнение, вызванное формировавшимся в Южно-Китайским море тропическим ураганом Pabuk. В результате малолетнюю девочку накрыло волной — она стала тонуть примерно в 50 метрах от берега. Ее 58-летний отец бросился в воду на спасение.

Россиянину удалось вытащить дочь с глубины и подплыть с ней ближе к берегу, однако его самого накрыла большая волна. После этого мужчина ударился головой о камень — от удара он потерял сознание. Когда спасатели прибыли на место ЧП, отец и дочь уже не подавали признаков жизни. Их пытались реанимировать, но безуспешно.

Напомним, что Таиланд — одно из самых любимых направлений для туристического отдыха россиян. Как сообщали «Интерфакс» в Туристическом управлении Таиланда, в 2018 году королевство посетили 1,5 млн российских туристов, что на 9,4% больше, чем годом ранее.

При этом, как уточняли РИА «Новости» в посольстве Таиланда в РФ, за первые шесть месяцев 2019 года на курорт приехали уже 700 тыс. туристов из России. Тем временем российские туроператоры предупреждают россиян о возможной опасности посещения королевства в осенний сезон дождей, когда у берегов Пхукета фиксируются подводные течения, способные отнести пловцов далеко от берега.