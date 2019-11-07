«Все делала правильно»: главврача уволили после скандала с тряпкой

Комиссия минздрава Челябинской области решила уволить главного врача городской больницы №2 города Миасса после скандала с половой тряпкой. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на первого вице-губернатора региона Ирину Гехт.

«[Главврач] Маханьков в объяснительной заявил, что уборщица все делала правильно — тряпка у нее якобы была чистая. Но на видео отчетливо показано, что это не так», — подчеркнула чиновница.

Проверка в горбольнице выявила нарушения врачебной этики и несоответствие установленным правилам оказания медпомощи. Новый руководитель медучреждения, исполняющий обязанности главврача, проведет работу по устранению нарушений.

Виновные в них работники больницы тоже понесут наказание, пообещали в комиссии минздрава региона.

Проверка в больнице продолжается также в связи с «мутными» схемами поставок лекарств и оборудования. Еще один повод для беспокойства властей — непрозрачные контракты на повышение квалификации сотрудников. Вероятно, что теперь к делу привлекут правоохранительные органы.

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Скандал разразился в начале ноября. В интернете опубликовали видео, на котором видно, как санитарка заходит в многоместную палату и начинает отчитывать одну из пациенток за испачканный пол.

«Заколебала, изгадила тут все», — заявляет она сидящей на кушетке голой женщине.

После этого сотрудница больницы выходит из палаты и возвращается с грязной половой тряпкой, которой начинает протирать пациентке лицо. Женщина пытается сопротивляться, однако санитарка продолжает свои действия. «Лицо помыть надо», — говорит она.

Теперь уже бывший главврач больницы Денис Маханьков заявил, что руководство медучреждения инициировало собственную проверку. По его словам, пациентка поступила в больницу с рядом хронических заболеваний, в силу которых она не в состоянии контролировать свое поведение. Она была помещена в общую палату из-за отсутствия одноместных.

«На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки, который был осуществлен силами персонала отделения. Для отработки используются тканый материал однократного применения, отдельный для различных частей тела, и соответствующий инвентарь», — цитирует слова главврача пресс-служба учреждения.

Маханьков также уточнил, что в случае установления вины санитарки к ней применят меры дисциплинарного характера. Кроме того, администрация больницы также намерена подать заявление в прокуратуру на автора ролика, которая якобы нарушила врачебную тайну.

Снявшая видео женщина рассказала свою версию. По ее словам, соседка много раз просила принести ей судно для экскрементов, однако персонал больницы игнорировал просьбы. В результате женщине пришлось встать самой, хотя состояние здоровья ей этого не позволяло.

«Не было у нее ни лицо измазано, ничего. Только сзади и по ногам. Санитарка это увидела. У меня начался рвотный рефлекс, я убежала. Потом возвращаюсь, взяла телефон, стала снимать. Не до конца сняла, потому что, опять же, убежала. Эта тряпка, не знаю, чем ее мыли», — сообщила женщина журналистам.

Она также сообщила, что некоторые санитарки отказывались менять белье пациентки и никак за ней не ухаживали. Кроме того, они запретили приближаться к ней другим больным. «Врачи сказали, что у нее смертельная болезнь, которой можно заразиться. Поэтому я к ней особо не подходила, давала воду, что-то покушать из своей еды, потому что она постоянно просила кушать, голодная была. Сами понимаете, какое амбре идет по всему коридору, что в палате творится», — сообщила она.

Женщина, снявшая инцидент на видео, также добавила, что ее соседка попала в больницу сильно избитой, не могла шевелить руками, ногами и передвигаться без помощи других людей.

Описанный выше инцидент — отнюдь не первый в российском здравоохранении. В середине октября в Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ на микроавтобусе с овощами.

По словам зампреда правительства области Сергея Наумова, подобное действие расценивается как грубейшее нарушение. «Я думаю, таким людям нет места в руководящем звене системы здравоохранения», — высказался Наумов о провинившемся главвраче.