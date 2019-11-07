Обезумел от долгов: пермяк зарезал и сжег беременную жену и сына

В Пермском крае арестовали 26-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 24-летней супруги и трехлетнего сына. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла 3 ноября 2019 года в деревне Кормовище Лысьвенского района. В тот день после ликвидации пожара в одном из домов поселения были обнаружены тела 24-летней девушки и трехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти. Пострадавший при пожаре муж погибшей был госпитализирован в медицинское учреждение.

Следствию удалось выяснить, что в день происшествия супруг напал на жену и малолетнего ребенка и нанес им множественные удары ножом — обе жертвы скончались на месте преступления. После этого мужчина, чтобы скрыть следы совершенного деяния, поджег дом, в котором находились тела его супруги и трехлетнего сына.

По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» — мужчина арестован. Расследование продолжается.

Между тем, как удалось выяснить сайту kp.ru, супруги были вместе около четырех лет. 24-летняя девушка должна была через месяц родить второго ребенка. Однако в семье были большие финансовые проблемы. «Он всегда был внимателен к своей семье, не пил, все деньги нес в дом. Не так давно они переехали из Чусового куда-то под Лысьву. Мы с Андреем перестали общаться. Но я слышал, что он, вроде как, взял микрозайм, который не мог вернуть, поэтому пришлось скрываться. Андрей даже сим-карту менял», — рассказал бывший коллега подозреваемого.

Версию убийства из-за долгов рассматривают и правоохранительные органы — у следствия имеются данные о том, что мужчина резко сменил место жительства, потому что прятался от коллекторов.

«Еще давно он взял сумму в долг в микрофинансовой организации, какую-то небольшую. А отдать не смог. Долг вырос в несколько раз. Семья переезжала с места на места, скрываясь от коллекторов», — отметил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Незадолго до трагедии семья сняла в аренду жилой дом в поселке Кормовище. По словам соседей, предполагаемый злоумышленник на протяжении всего времени пребывал в нервном состоянии. Он постоянно говорил о том, что не сможет отдать долги и его с семьей ожидает опасность. «Говорят, что он схватил нож, зарезал сына и Ирину, которая через месяц должна была родить, а затем поджег дом», — сообщил один из соседей супругов.

При этом знакомые уточнили, что мужчина после убийства пытался покончить с собой, однако у него не вышло — сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Похороны матери и ребенка состоялись в среду, 6 ноября. На них пришли жители села, а также соседних городов — Лысьвы и Чусового. «Мама Ирины сначала так жалела Андрея, потому что он разом потерял семью. А потом ей сказали, что его и подозревают в убийстве. Такое горе», — поделилась близкая подруга семьи.

Ранее, 29 октября, в городе Кизляр Республики Дагестан 38-летний супруг расправился со своей беременной возлюбленной и тещей. По данным правоохранителей, пара поженилась зимой этого года. Однако мужчина любил выпивать, вследствие чего сильно избивал свою жену.

После месяцев издевательств и скандалов девушка собрала вещи и ушла от супруга к своим родителям. Как рассказали родственники сайту kp.ru, узнав об этом, мужчина пытался ее задушить.

Экс-супруг преследовал девушку и после развода и угрожал ей очередными побоями. После этого мать и сама бывшая жена прятались по квартирам у своих родственников. Спустя какое-то время после того, как мужчина перестал донимать женщин, они вернулись в свое жилище.

Однако утром 29 октября бывший муж сломал входную дверь и ворвался в дом. Он нанес 28-летней девушке множественные ножевые ранения, а после того, как 67-летняя пенсионерка попыталась защитить дочь, зарезал и ее. От полученных травм экс-теща скончалась на месте, а девушка — в карете скорой помощи. Позже выяснилось, что она была беременна.

После совершения преступления злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» — мужчина арестован, расследование продолжается.