«Плакал от боли»: россиянка обвинила стоматологов в смерти сына

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту смерти 17-летнего уроженца Республики Тыва из-за осложнений, возникших после удаления зуба в одной из частных московских клиник. За помощью к следователям обратилась мать погибшего мальчика Анна Самба, которая уверена – сын погиб из-за халатности врачей.

Как рассказала «Газете.Ru» Самба, они с сыном, обучавшимся на первом курсе столичного вуза, обратились в стоматологическую клинику «Все свои» из-за острой боли в августе 2019 года. Тогда молодому человеку провели удаление зуба, однако в ходе операции врач по неосторожности сломал другой зуб, на который пришлось наложить пломбу.

«Через три дня после вмешательства у сына сильно распухла щека – воспалился шов, который врач наложил на месте удаленного зуба. Мы обратились в клинику повторно. Врач все почистил без анестезии, поэтому сын плакал от боли. Обезболивающее ввели только после моей просьбы. Потом отпустили домой, прописали кучу лекарств, а также целый план лечения других зубов за огромные деньги», — вспоминает женщина.

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По словам Анны, на протяжении месяца молодой человек продолжал ходить на приемы к врачу, который прописывал ему жаропонижающие и обезболивающие лекарства и уверял – скоро все пройдет. Вскоре из-за опухоли у студента перестал открываться рот. Тогда врач озвучил новую круглую сумму, которую предстояло отдать семье за следующую операцию.

«После очередного приема сын пришел домой, лег на кровать без сил. Через несколько часов соседка нашла его в страшном состоянии – у него открылось обильное кровотечение», — рассказывает Самба.

На скорой помощи молодого человека доставили в городскую клиническую больницу №9 им. Сперанского. Медики поставили ему диагноз — геморрагический шок и потеря крови. Они решили ввести пациента в медикаментозный сон. «В ходе разговора врач также упоминал подчелюстной абсцесс, который зафиксировали у сына. Он попросил у меня список лекарств, которые он пил во время лечения, потому что подозревал, что осложнения могли возникнуть из-за них», — рассказывает мать мальчика.

Врачи боролись за жизнь юного студента на протяжении трех дней. Однако спасти его не удалось – 1 ноября он скончался. «В заключении о смерти, которое я получила на руки, была указана пневмония. Но у сына ничего не болело, он был абсолютно здоров — никаких предпосылок для возникновения пневмонии не было. Кроме того, никто не упоминал ее, когда мы поступили в больницу. Единственное медицинское вмешательство за последние годы было как раз со стороны стоматологии. Теперь я хочу, чтобы следователи проверили и частную клинику, где мы удаляли зуб, и больницу им. Сперанского, где была установлена неверная, на мой взгляд, причина смерти», — сообщила Анна «Газете.Ru».

По ее словам, от частной клиники она смогла добиться только копии медицинской карточки сына и списка лекарств, которые ему вводились. «Больше с ними я не общалась», — заключила Самба.

«Газета.Ru» запросила у клиники «Все свои» комментарий в связи с произошедшим. «Обсуждайте этот вопрос с родителями, мы никак прокомментировать не можем», — отметила представитель медучреждения.

В ДГКБ им. Сперанского «Газете.Ru» также отказали в предоставлении информации. «Я поняла, о чем вы, но мы этот случай не комментируем», — сообщила пресс-секретарь больницы.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего». Для установления точных причин смерти молодого человека уже назначена судмедэкспертиза.

Качество оказания медпомощи студенту из Тувы проверят и специалисты Росздравнадзора. Информацию о трагическом инциденте в ведомство передал уполномоченный по правам человека в республике.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с ГСУ СК по городу Москве проверят качество и своевременность оказания медицинской помощи пациенту (студенту из Республике Тыва) в частной московской стоматологической клинике «Все свои» и детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н. Сперанского», — сообщается на сайте ведомства.

Разобраться в случившемся призвал и глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он написал пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в котором сообщил о намерении обратиться к детскому омбудсмену России Анне Кузнецовой. «Здоровый юноша погиб после удаления зуба в московской стоматологии. Нужно разобраться, почему оборвалась жизнь нашего несовершеннолетнего ребенка», — заявил чиновник.