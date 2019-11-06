«Долой купальники»: суд отказал уволенной за эротику тренеру

Правобережный районный суд Магнитогорска отказался удовлетворять иск тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, уволенной ранее с работы в детско-юношеском центре из-за обнаженных фотографий в соцсетях. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, женщину не будут восстанавливать на позиции педагога.

Миллион рублей за моральный вред Конопенко также не получит.

При этом, как сообщает «Московский комсомолец», воспитанники и их родители поддерживают тренера. Люди пишут, что они «всем сердцем» с Конопенко.

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В октябре она была уволена с должности тренера по кикбоксингу. В сети обнаружили ее эротическую фотосессию, сделанную около 20 лет назад и опублкованную в 2009 году. По решению прокуратуры Конопенко уволили за «ущемление прав несовершеннолетних» и нарушение «нравственных и этических норм».

Кроме того, после увольнения тренера и ее 17-летнюю дочь вызвали в полицию. В органы правопорядка поступили сведения о якобы неисполнении Конопенко родительских обязанностей – в соцсетях были опубликованы фотоснимки ее дочери с оружием в руках.

Впоследствии уволенная тренер опубликовала видеообращение, призвав коллег раздеваться «ради честности».

«Купальники? Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания», — говорила Конопенко.

Кроме того, женщина утверждает, что с помощью жалобы в прокуратуру ее «выдавливает» с работы руководство спортивной секции. Она также подчеркнула, что сама не публиковала фото ню в соцсетях.

Скандальные фотографии бывшая преподавательница сделала еще в 2000 году — тогда она приняла участие в эротической черно-белой фотосессии. Снимки, по словам женщины, использовались в рамках культурного проекта «Эксперимент» для оформления поэтического альбома. Через 10 лет в фотосессии другого проекта приняла участие и ее шестилетняя дочь — там она позировала с пистолетом и мечом. Параллельно педагог писала стихи на поэтических порталах.

В августе 2019 года родители учеников обнаружили в сети откровенные фото педагога. При этом изображения были опубликованы не на странице женщины, а на сайте, который не имеет к ней отношения.

Вскоре о фотосессиях узнала Маргарита Павлова — на тот момент уполномоченная по правам человека Челябинской области. 26 сентября она написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Конопенко в детском центре. Насторожили ее и стихи тренера — по словам омбудсмена, в своих произведениях женщина пропагандирует смерть и насилие.

В стихотворениях, которые Конопенко публиковала под псевдонимом «Катя Ганеши», поднимаются непростые темы и широко используются символы: птица Гамаюн, фавн, избежавший коммунизма и индуистский бог Ганеша с головой слона.

С инициативой увольнения изначально выступила директор детско-юношеского центра, где работала Конопенко. Незадолго до скандала глава учреждения распорядилась убрать из здания живой уголок с птицами. Тренер стала бороться за возвращение уголка, из-за чего между ней и директором разгорелся конфликт.

Вопросы «морального соответствия» педагогов занимаемой им должности в последнее время все чаще выходят в пространство публичного обсуждения. Татьяна Кувшинникова, учительница из Барнаула, была вынуждена уволиться по собственному желанию через месяц после публикации «вызывающих» фотографий, не выдержав давления со стороны школьного руководства, замучившего ее проверками.

При этом родители учеников как раз поддержали учительницу русского языка и литературы, которую любят дети – именно они поначалу настаивали на том, чтобы Татьяна Кувшинникова осталась в школе, и собрали подписи в защиту преподавательницы.

История началась с того, что на фотографии Кувшинниковой, опубликованные в декабре 2018 года в поддержку зимней Универсиады в Красноярске, обратила внимание мать одного из учеников барнаульской школы №13. Обеспокоенная родительница выслала снимки женщины, которая состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи», в специальный родительский чат, а после отправила их директору школы Людмиле Кузнецовой.

Получив фотографии, руководитель учебного учреждения вызвала Татьяну Кувшинникову в свой кабинет. Она заявила, что так, как одета Кувшинникова на фотографии у замерзшего водоема, «одеваются только проститутки». Юбку выше колена и открытые туфли на высоком каблуке она назвала «пятном на репутации школы» и закончила беседу словами о том, что такими темпами «и до педофилии недалеко».

«Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко», — подытожила директор школы.

Вскоре в соцсетях начал распространяться хэштег #учителятожелюди, в рамках которого школьные преподаватели со всех уголков России выкладывают свои фотографии в купальниках, чтобы доказать: педагоги имеют право на частную жизнь и на свои увлечения.