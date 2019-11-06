«Взгляд мужчины»: отец срочника назвал причину бойни в карауле

Отец 20-летнего Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассказал о том, как прошло его свидание с сыном, который на данный момент заключен под стражу в читинском СИЗО, передает портал Life.ru.

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Мужчина отметил, что во время встречи парень выглядел абсолютно адекватным — ничто в его поведении не свидетельствовало о нервном срыве. «Все мне говорят, что это на фоне психического расстройства. Я на него посмотрел, поговорил, он абсолютно спокойный.

Такой же, как был дома, никаких расстройств не заметил, по крайней мере. Не почувствовал я, что он как-то изменился в этом плане», — сообщил Салим Шамсутдинов.

При этом он подчеркнул, что после трагедии у его сына появился «взгляд взрослого мужчины» – кроме того, в СИЗО он набрал вес, который потерял в ходе службы в армии. «По виду все хорошо у него, нормально. Не жаловался, содержат хорошо. Все терпимо, кормят хорошо, три раза в день», — рассказал отец обвиняемого.

По его словам, в ходе свидания Шамсутдинов-младший задавал вопросы о родственниках и родном селе Вагай, просил передачки: «покурить и поесть». Между тем мужчина отметил, что впереди у него не так много встреч с сыном, так как у семьи нет финансовых возможностей постоянно находиться в Чите.

Отметим, что только 4 ноября специалисты из Забайкалья раскрыли социально-психологическую характеристику личности Шамсутдинова. Документ, составленный комиссией при обследовании военнослужащих, оказался в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.

В характеристике психологи указали, что уроженец Тюменской области «способен к оказанию физического воздействия на других», объяснив это тем, что срочник был «отлично физически развит» из-за увлечений спортом. Кроме того, в документе зафиксировано, что еще до армии молодой человек занимался стрельбой из стрелкового оружия, проявлял интерес к ведению вооруженной борьбы, а также участию в боевых действиях.

Вдобавок, психологи отметили, что Шамсутдинов в армии вел себя как конфликтный человек, нетерпимый к подчинению. За несколько месяцев службы он успел получить множество замечаний и выговоров от старших по званию – в частности за нарушение техники безопасности при обращении с оружием во время учебно-боевых упражнений.

Также, по данным специалистов, некоторое время после призыва молодой человек получал дисциплинарные взыскания за то, что направлял оружие на своих сослуживцев.

При этом психологи выявили и такие положительные черты Шамсутдинова, как высокая целеустремленность, амбициозность, граничащие с тщеславием и упрямством. «Стремится занять командную должность, хочет быть сержантом. Обладает выраженными лидерскими качествами. Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость. Болезненно реагирует на критику в свой адрес, при этом легко критикует других или нарушает их личное пространство», — написано в заключении комиссии.

По данным характеристики, еще одной отличительной чертой обвиняемого стала его способность долгое время сдерживать в себе гнев и обиду, возникшие на почве уязвленного самолюбия. При этом, согласно документу Минобороны, во время призыва медкомиссия отнесла Шамсутдинова ко второй группе нервно-психической устойчивости – это подтверждает, что он способен находится в экстремальной ситуации, однако длительное пребывание в некомфортных условиях может привести его к нервному срыву, передавала газета «Коммерсант».

При этом несмотря на возможную психическую нестабильность военнослужащим, причисленным к такой категории, в армии доверяют оружие и боеприпасы. Кроме того, медики оценили здоровье парня на группу Б со второй категорией профпригодности – в соответствии с ней его могли рекомендовать на должности выше, чем рядовой.

В итоге в Минобороны заключили, что Шамсутдинов мог пойти на преступления из-за нервного срыва, однако, по данным ведомства, эмоциональное напряжение не было связано со службой в армии, а возникло на почве личных переживаний.

При этом отец обвиняемого сразу опроверг информацию о том, что его сын мог страдать от психического недомогания. «Да какой нервный срыв! У него железные нервы были! У него ни одного конфликта, ни одной драки не было, чтобы кто-то жаловался, чтобы с какими-то синяками приходил. Он был дружелюбный», — рассказывал Шамсутдинов-старший порталу «Радио Свобода».

Мужчина подозревает, что к жестокости его сына привели неуставные отношения в части. «Так его довести, чтобы он восемь человек расстрелял — это уму непостижимо! Что-то там должно же было произойти, правильно? Что-то ведь там произошло такое, и он взял и положил их», — заключил отец обвиняемого.