«Снег выпадет неожиданно»: в Москве установлен рекорд по теплу

Вторник, 5 ноября, стал самым теплым днем ноября в Москве за всю историю метеонаблюдений, температура достигла показателя +10,6°C в полдень. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«По состоянию на 12:00, температура достигла показателя +10,6°C, а рекорд у нас 10,3. То есть он уже побит», — сказала она в разговоре с ТАСС.

Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 5 ноября 1922 года, когда температура воздуха поднялась до +10,3°C.

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Этот рекорд подтвердил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Это на 0,3 градуса выше рекорда. Сегодняшний день стал самым теплым почти за 140-летнюю историю наблюдений за погодой в Москве. Каково точное значение рекорда, мы узнаем лишь после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — сказал метеоролог в комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Ранее несколько российских специалистов заявили, что во вторник, 5 ноября, температура воздуха может достичь рекордных показателей — до +12…+14°C. «Это аномальное тепло, на десять градусов выше нормы», — заметили в центре погоды «Фобос».

Там уточнили, что рекордное потепление 5 ноября в европейской части России связано со штормом «Амели».

«Москва мощь потепления прочувствует в полной мере. В середине дня воздух прогреется до +13°C. То есть предыдущий суточный максимум окажется превышен на целых 2 градуса. Облачная с небольшими дождями погода сохранится и ночью. Поэтому воздух будет остывать слабо — минимальная температура около +9°C. А это, между прочим, норма начала июня», — пояснили синоптики..

Синоптики также отмечали, что благодаря потеплению зима отступит от Москвы далеко на север, однако Санкт-Петербурга волна тепла не достигнет.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столичный регион в ближайшее время ожидают дожди и плюсовая температура воздуха.

По словам синоптика, резкого похолодания пока не ожидается. Вместе с тем он обратил внимание, что нынешнюю погоду бабьем летом не назовешь, потому что есть сильный ветер и осадки.

«Снег как всегда выпадет неожиданно, но Гидрометцентр предупредит о нем за три дня», — пошутил он в разговоре с «360».

Согласно данным «Гидрометцентра», в среду москвичей ожидает +10…+12°C. Вместе с тем по региону пройдет дождь. Ветер будет южный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Понижение температуры начнется в четверг, 7 ноября. Ночью может похолодать до нуля градусов, а днем в Москве будет +6…+8°C. Кроме того, возможны небольшие осадки. В пятницу будет примерно такая же погода, но с понижением еще на 1°C. В выходные ожидается похолодание до +2°C.

Однако в воскресенье снова ожидается потепление. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха на этой неделе будет в районе +11°C.

Потепление усилится в понедельник, 11 ноября. Днем будет около +8…+13°C, облачно, с небольшим кратковременным дождем.

Научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд предполагает, что этот год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По его словам, каждый из последних пяти месяцев был самым исторически теплым.

«Июнь был самым жарким за весь период регулярных наблюдений: июль, август, сентябрь. Октябрь, как только что выяснилось, тоже был самым жарким за весь период измерений, то есть примерно за 130 лет», — пояснил специалист.

Кроме того, отметил синоптик, в этом году нет такого феномена, как Эль-Ниньо. Так специалисты в области метеорологии называют резкое потепление поверхности океана, которое начинается с экватора в Тихом океане, а затем распространяется и на весь океан.

«Этот поток тепла всегда создавал потепление в атмосфере, а нынешний год уникален тем, что Эль-Ниньо нет, и это значит, что только за счет антропогенного воздействия происходит потепление», — сказал Вильфанд, добавив, что есть вероятность, что «что этот год выйдет на первое место, но пока определенности нет».