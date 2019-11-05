«Прочитал заклинание»: как убийца ходил по детсаду с ножом

36-летнему жителю Нарьян-Мара Денису Поздееву официально предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Об этом сообщили в Следственном комитете России.

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Как предварительно установило следствие, 31 октября 2019 года мужчина подошел к центральному входу в детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник учреждения, не покидая пост, дистанционно открыл предполагаемому злоумышленнику входную дверь, приняв его за родителя одного из воспитанников.

«Обвиняемый поднялся на второй этаж и прошел в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Один из воспитателей попыталась преградить ему пусть в спальню, но обвиняемый ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей», — уточнили в СК.

Ведомство также опубликовало кадры с камер видеонаблюдения детского сада, на которых видно, как неработающий местный житель заходит в садик и ходит по его коридорам.

В это время вторая воспитательница побежала звать на помощь, а сотрудник детского сада по хозчасти активировала «тревожную кнопку». Тем не менее к этому моменту Поздеев уже нанес 6-летнему мальчику смертельное ножевое ранение в шею, подчеркивают следователи. В ходе допроса в качестве обвиняемого мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он отметил, что незадолго до нападения выпивал спиртное.

«Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечную и богатую для близких и себя. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Книгу взял в книжном магазине», — так убийство ребенка предполагаемый злоумышленник объяснил во время поездки в служебном автомобиле полиции, его цитирует Telegram-канал Baza. Поздееву назначили стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Вместе с тем во вторник, 5 ноября, обвинение предъявили и сотруднику частного охранного предприятия «Святогоръ», который и впустил убийцу на территорию детского сада. Он проходит по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека». Охранник признал инкриминируемую ему вину частично. Его и Поздеева арестовали на время расследования преступления.

Дело также заведено в отношении руководства детского сада «Сказка», которое не обеспечило безопасность пребывания ребенка в учреждении – часть 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека».

Между тем приятель подозреваемого в убийстве 6-летнего мальчика сообщил, что Поздеев ранее пытался свести счеты с жизнью. «Мы периодически общались в общей компании. В сентябре у Дениса была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу», — пояснил житель Нарьян-Мара телеканалу «Москва 24».

По его словам, друзья и знакомые не замечали за Поздеевым агрессии – в том числе и по отношению к детям. Он охарактеризовал обвиняемого как социофоба, который вел себя достаточно отстраненно и не пользовался телефоном. Вместе с тем, по данным источника «Газеты.Ru», во время обыска в квартире мужчины правоохранители нашли у него листки с данными про детский сад — в частности список детей из групп, а также их распорядок дня.

Как заявила газете «МК» мать убитого мальчика, ранее у нее не было претензий к охранникам учреждения. Они всегда находились рядом, когда женщина приводила мальчика в детский сад. Всего на территорию можно было попасть через три калитки. «По утрам они были все открыты. Потом две основные всегда закрывались на замок, была открыта лишь центральная калитка, но двери входные были закрыты на чип. Когда я приходила пораньше, часа в 2-3, звонила, охранник открывал», — уточнила жительница Нарьян-Мара.

О трагедии она узнала через 20 минут после случившегося — ей позвонила воспитательница. «Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно. Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати. <…> Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать», — сообщила собеседница «МК».

Отметим, что 2 ноября жители Нарьян-Мара простились с ребенком, который был убит в детском саду. «Мне кажется, весь город пришел, весь город плачет, море цветов», — рассказывала РИА «Новости» детский омбудсмен в НАО Галина Гуляева.