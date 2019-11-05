Оставили следы: кто убил экс-мэра Киселевска

Двоих мужчин 49-ти и 35-ти лет задержали по подозрению в убийстве бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева. По данным регионального управления Следственного комитета, оба предполагаемых злоумышленника проживают в городе Белово, который находится в 70 км от места происшествия.

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Как предполагают следователи, один из мужчин в день преступления выполнял роль водителя: он доставил двоих подельников к дому экс-главы города, расположенному в селе Верх-Чумыш, и ждал их в километре от него.

Криминалисты спустя четыре дня после убийства смогли установить причастность жителей Кузбасса к трагедии благодаря биологическим следам, которые они оставили на боеприпасах, потерянных на месте преступления. В итоге один из предполагаемых злоумышленников был арестован, а второму изберут меру пресечения во вторник, 5 ноября.

Трагедия произошла поздно вечером 31 октября. В тот день супруга Лаврентьева увидела на приусадебном участке две человеческие фигуры с фонариками в руках. Бывший чиновник велел жене остаться дома, а сам взял охотничье ружье и вышел на улицу.

После послышались звуки стрельбы. Женщина выбежала в сад и увидела, что супруг убит — он получил несколько огнестрельных ранений. Помимо убитого экс-мира Киселевска на участке также лежал труп неизвестного мужчины — он был одет в камуфляжный костюм, а на голове был черный чулок с прорезями для глаз.

По данным регионального СК, это был третий нападавший — его застрелил сам Лаврентьев, использовав ружье для самообороны. Позже правоохранители смогли установить его личность по отпечаткам пальцев. Выяснилось, что погибшего звали Марат Гарипов – ему было 45 лет. Ранее его судили по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью». Об этом сообщали РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам главы департамента по чрезвычайным ситуациям региона Константина Стефанского, Гарипов на протяжении двадцати одного года работал в кузбасском Агентстве по защите населения. У него было звание мастера спорта по вольной борьбе.

Рядом с трупом мужчины был найден рюкзак, в котором лежали бинокль, рация, ультразвуковой излучатель для отпугивания собак, газовый баллончик и обойма от пистолета-пулемета калибра 9 мм, писал телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Местные СМИ говорят о том, что на месте преступления сотрудники полиции также обнаружили десятки стреляных гильз от пистолета-пулемета «Кедр», который числится в арсенале бойцов спецслужб — об этом сообщал собеседник из органов порталу Tayga.info. Кроме того, источник утверждает, что в день трагедии очевидцы видели не одну машину с тремя мужчинами, а целую банду, которая, совершив преступление, покинула дом экс-мэра на пяти автомобилях.

Поскольку большинству нападавших удалось сбежать, силовики объявили в городском округе план «Перехват» — после поимки подозреваемых против них возбудили дело по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». Прокуратура взяла расследование на особый контроль.

Основной версией, как и прежде, Следком называет разбойное нападение. При этом некоторые местные жители утверждают, что у злоумышленников могли быть бизнес-интересы, передавал сайт kp.ru. В то же время соседи отмечают, что у погибшего был один из самых больших домов в округе — они предполагают, что это могло привлечь внимание грабителей.

«Остальные в округе живут очень скромно. Есть несколько коттеджей, но они в основном на другой стороне реки, а так вокруг стоят самые обычные дома»,

— рассказала жительница села РИА «Новости».

Бывший коллега Лаврентьева, депутат совета Киселевского городского округа Анатолий Оренбуров предположил, что это было заказное убийство. «Фигура он значимая, 16 лет был главой города. Если грабить, почему до конца-то не совершили? Ну, совершили убийство, а почему дальше не пошли грабить?» — заявил он тому же агентству.

Сергей Лаврентьев занимал пост главы администрации Киселевска 16 лет. В августе 2018 года он был переизбран на эту должность, однако уже в ноябре ушел в отставку. По словам Оренбурова, это произошло из-за конфликта предпринимателями, которые приватизировали местные котельные.

«В 2018 году пришлось ему из-за этого с мэра города уйти. Он официально написал по состоянию здоровья, а мы предполагали, что он не смог призвать к порядку предпринимателей недобросовестных. Только арбитражный суд в декабре 2018 года у них отобрал эти котельные», — заключил депутат.