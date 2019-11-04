17 лет тюрьмы за наркотики: в Белоруссии осудили россиянку

Верховный суд Белоруссии приговорил к 17 годам колонии гражданку России — ее признали виновной в незаконном ввозе более 100 кг наркотиков в республику, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

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«Судом назначено окончательно наказание ... в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы. В ведомстве отметили, что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Таким образом суд признал женщину виновной в совершении преступлений по части 3 статьи 328, части 2 статьи 328-1 УК Белоруссии. В частности, ей инкриминируют незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, а также незаконное перемещение этих средств через таможенную границу Евразийского экономического союза и через государственную границу республики.

В мае этого года сотрудники брестской таможни арестовали женщину на пункте пропуска Домачево на границе с Польшей. Гражданка России пыталась провезти в ЕС крупную партию наркотических и психотропных веществ. При досмотре машины россиянки пограничники обнаружили более 100 кг МДМА (экстази), расфасованного по пакетам, и 550 г гашиша. Наркотики были упакованы и сложены в специально оборудованные тайники, которые можно было открыть только с помощью электромагнитного замка, сообщили в пресс-службе Белорусского таможенного комитета.

В заявлении указывается, что женщина пыталась убедить таможенников в том, что из декларируемых товаров у нее есть только электросамокат и напольный кондиционер.

Сотрудники таможенного комитета тогда отметили, что это была самая крупная партия запрещенных веществ, которую изъяли на границе за последние 25 лет.

Более недели назад, 21 октября, стало известно о задержании российского косметолога Татьяны Фирсовой. Ее взяли под стражу в аэропорту Бали с наркотиками, когда она летела из Катара. Как сообщает агентство «Франс Пресс», индонезийская полиция задержала нескольких иностранцев по подозрению в контрабанде наркотиков, в том числе и Фирсову. Ее, по данным СМИ, обвиняют во ввозе 6,6 г кокаина. Издание отмечает, что ей грозит, согласно местным законам, до 15 дет лишения свободы, в то время как других иностранцев, которые якобы провезли большее количество наркотических веществ, ожидает смертная казнь.

Позже в российском посольстве в Индонезии заявили, что не располагают информацией о других задержанных, независимо от их гражданства. Что касается Фирсовой, то она, по данным диппредставительства. провозила 0,14 г наркотика.

«Консульский отдел посольства подтверждает, что гражданка РФ Фирсова Татьяна Александровна 1982 года рождения была задержана в результате таможенного досмотра в аэропорту «И Густи Нгурах Рай» города Денпасар, провинция Бали,16 октября 2019 года по подозрению в контрабанде наркотиков», — сообщил РИА «Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.

Собеседник агентства сообщил, что на момент 22 октября она содержалась во временном изоляторе в Денпасар. «По версии индонезийских таможенных органов, при досмотре у нее обнаружили 0,14 грамма кокаина», — добавил он.

Пресс-атташе посольства также сообщил, что российские дипломаты поддерживают связь с задержанной гражданкой РФ через местного адвоката. «Сотрудники консульского отдела планируют в скором времени посетить ее в следственном изоляторе», — сказал тогда Тетюшин.

По его словам, максимально россиянке может грозит 15 лет лишения свободы. «Посольство будет пристально отслеживать дальнейший следственный процесс в отношении гражданки РФ Фирсовой Т.А. на предмет соблюдения индонезийскими властями ее законных прав», — пообещал дипломат.

В конце мая на Бали задержали еще двоих россиян, которых обвиняют в продаже кокаина и марихуаны. Вместе с ними были задержаны два гражданина Испании и американец, сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы Индонезии.

Всех иностранцев задержали с 20 по 24 мая этого года в районе популярного курорта Кута. Как отмечает агентство, первым правоохранители задержали 33-летнего россиянина, когда он пытался договориться о продаже наркотиков по телефону иностранным туристам.