«Я сваливаю»: Аркадий Бабченко покинул Украину

Российский журналист и блогер Аркадий Бабченко в своем аккаунте в Facebook подтвердил ранее появившиеся сообщения о том, что он покинул Украину.

«Процесс «я сваливаю» запущен. Портнов приехал — Бабченко уехал», — написал он на своей странице.

Журналист поблагодарил в своем сообщении телеведущего Евгения Киселева за то, что тот не раскрыл адрес его проживания. Ранее он в своей программе «Кисельные берега» на YouTube заявил, что Бабченко уже покинул территории Украины. Позже в комментариях от имени канала появилось уточнение, что блогер мог уехать в Эстонию или Финляндию.

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Бабченко признался, что начал готовиться к отъезду сразу же после выборов нового президента Украины.«Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал», — написал журналист.

В последнее время в соцсетях Бабченко выражал недовольство новой властью в Киеве. Тем не менее, он не стремился вернуться на родину — 1 ноября 2019 года он разместил на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что больше никогда не переедет обратно в Россию, поскольку со страной его больше ничего не связывает.

«Гражданство только нормальное получить, от того отказаться — и все», — заключил Аркадий Бабченко.

Напомним, Бабченко уехал из России в начале 2017 года — причиной такого решения он назвал якобы поступающие угрозы от силовиков в связи с его оппозиционной деятельностью. Некоторое время журналист вместе с семьей проживал в Праге, после этого в Израиле. В августе 2017 года журналист приехал в Киев.

В мае 2018 года участвовал в инсценировке собственной смерти. Инцидент произошел вечером 29 мая, когда украинская полиция заявила о покушении на известного журналиста, в результате которого он скончался.

Однако уже на следующий день Бабченко внезапно появился на брифинге вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком и генпрокурором Юрием Луценко.

«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», — заявил Грицак и представил публике живого журналиста.

После этого он рассказал, что это была спецоперация СБУ для поимки реального заказчика убийства журналиста. При этом даже жена журналиста не была в курсе происходящего — именно супруга Бабченко позвонила в полицию, после чего оперативники и врачи выехали на место инсценированного преступления.

На брифинге журналист извинился перед женой за «ад, который ей пришлось пережить за эти дни». Он также выразил сожаление, что эта история затронула многих его друзей. Бабченко отметил, что к постановочным съемкам его готовил визажист, а кровь на его теле была свиной.

«Меня положили на носилки, спустили в карету. Легенда была, что я еще живой. После этого меня отвезли в морг, где я изображал мертвого», — объяснял блогер. После этого его отвели в комнату санитара — там он умылся, снял футболку, включил телевизор и стал смотреть новости о своем убийстве.

Предполагаемым организатором настоящего покушения назвали директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа. Мужчину задержали спустя несколько часов после инсценировки.

Уже 31 мая Герман был арестован Шевченковским районным судом Киева на два месяца. 1 сентября 2018 года он был приговорен к 4,5 года лишения свободы.

По словам Василия Грицака, подозреваемый полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

После «убийства» Аркадий Бабченко пожаловался, что его «жизнь разрушена». Об этом он рассказывал в Facebook — журналист заявлял, что не в состоянии больше заниматься обыденными делами как раньше. Он больше не может самостоятельно сходить в кино, магазин или встретиться с друзьями. Бабченко сетовал на то, что встречи ему разрешены лишь с ограниченным кругом людей и только в закрытых помещениях, а маршрут поездки должен быть оговорен заранее.

Россиянин отмечал, что место, где его укрывают украинские власти, обставлено сугубо казенными вещами — мебелью, посудой и предметами повседневного обихода.