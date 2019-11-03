«Мы фанаты Хабиба»: зачем подростки устраивают бойцовские клубы

«Мальчики бились очень жестоко»

За последний месяц сразу в двух российских регионах обнаружили так называемые бойцовские клубы, организованные школьниками. В городе Охе Сахалинской области прокуратура проводит проверку после того, как местные СМИ рассказали о кулачных боях между подростками, проходящих в одном из городских парков.

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Как отмечается на сайте ведомства, правоохранители оценят действия органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и при наличии на то оснований привлекут к ответственности виновных. Выяснением обстоятельств происшествия занимается и полиция.

Бойцовский клуб стал довольно популярным среди местных подростков. Судя по списку «бойцов», к концу октября в нем участвовали не менее 160 несовершеннолетних — при том, что в Охе проживают всего 20 тыс. человек.

Во «ВКонтакте» была создана специальная группа, в которой появлялась информация о предстоящих боях. В публикациях организаторы сообщали, что к участию допускаются «бойцы» в возрасте от 13 до 15 лет, готовые выйти на бой один на один, который состоит из пяти раундов по пять минут.

«Правил нету. Бой заканчивается либо нокаутом, либо сдачей соперника», — говорилось на стене сообщества. Скрины постов опубликовало местное издание Okha65.RU. К моменту публикации группа в соцсетях стала закрытой.

По информации издания, возможным организатором бойцовского клуба является подросток 2005 года рождения. Участниками группы стали школьники в возрасте от 13 до 17 лет.

СМИ также опубликовали скрины нескольких видеозаписей, обнаруженных в группе, на которых видно, как подростки бьют друг друга. При этом вокруг них стоят около 50-70 «болельщиков» и «болельщиц». Один из последних боев состоялся в городском парке 29 октября в 18:00 часов.

Местная жительница подтвердила, что подростки собираются в парке и участвуют в боях.

«Собираются они в парке, это верно, я сама видела. Их было не так много, человек 12-15. Подростки лет 13-15. Мальчики бились очень жестоко, а девочки их подбадривали и снимали на телефон все происходящее», — написала женщина в комментариях на сайте РИА «Сахалин-Курилы» .

После того как о бойцовском клубе стало широко известно, мэр города Сергей Гусев заявил, что «у нас нет таких моментов», однако затем поручил ОМВД усилить патрулирование в вечернее и ночное время. Кроме того, в городском парке было налажено освещение.

В Оху также направили психологов и представителей регионального министерства образования. Местные педагоги и психологи работают с каждым подростком, который был подписан на соответствующую группу в соцсети.

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при региональном правительстве Елена Плохова рассказала, что, по предварительным данным, в боях участвовали подростки из нескольких школ города.

«Мы не можем даже сделать вывод, что в какой-то школе совсем не ведется воспитательная работа или еще что-то. Подростки нашли нишу занятости и интересов для себя, к сожалению, противоправного характера.

Это очень тревожный фактор: он говорит о том, что служба системы профилактики несколько запаздывает», — сказала Плохова.

Клинический и кризисный психолог программы Травли NET Мария Зеленова проанализировала ситуацию и отметила, что в случае с бойцовскими клубами речь идет не только о подростках, которые стремятся «выпустить пар». Организаторы боев таким способом реализуют свою жажду власти.

«Я думаю, что бойцовский клуб в данной истории был хорошо организован, и причина не только в переживаемом кризисе среди взрослеющих детей. Это жажда власти, организационные способности, манипулятивные техники и повышение собственной значимости организаторов прежде всего, и я допускаю мысль, что это не разовая акция», — поясняет она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отмечает психолог, для подростков характерно желание выяснить «кто сильней», например, в советские годы школьники тоже устраивали массовые драки, так называемые «стенка на стенку». Однако в данном случае отличие именно в организованном подходе к таким боям.

Так, если на Сахалине подростки сами участвовали в боях, то в одной из московских школ учащиеся старших классов делали ставки на своих младших товарищей.

«Девочки приходили посмотреть»

В начале октября в соцсетях появилось видео, на котором четверо школьников на вид 10-12 лет бьются пара на пару. При этом вокруг них стояли зрители и скандировали: «Бей его, бей!» По некоторым данным, о клубе в московской школе № 97 Можайского района стало известно после того, как одна из учениц показала запись с дракой своему отцу.

Пока СМИ и соцсети рассказывали новые подробности о бойцовском клубе подростков, руководство школы опровергло информацию об организованных боях. Директор учреждения Ирина Мальчевская сообщила, что в начале сентября за территорией школы подрались два пятиклассника. Об этом сразу сообщили их родителям и правоохранительным органам. На этом, по ее словам, инцидент был исчерпан.

Тем не менее следственное управление СКР по столице начало проверку, в ходе которой информация о клубе подтвердилась.

«По предварительным данным, установлено, что дети делали денежные ставки на бои. Личности участников и организаторов сейчас устанавливаются. Кроме того, в отношении руководства школы и других должностных лиц ведется проверка по признакам состава преступления «халатность», — пояснили в ведомстве.

Как рассказали журналистам учащиеся школы, бойцовский клуб был организован в начале этого учебного года, и о нем знали почти все ученики. Старшеклассники якобы предлагали школьникам 12-13 лет биться друг с другом, а сами делали на них ставки. Бои проходили недалеко от школы — в овраге.

«Косарь (1000 руб.) был минимальной ставкой. Деньги получали не только те, кто ставил на победителя, но и сам боец. В каких пропорциях делили, это я точно не знаю. Я только один раз был зрителем. Девочки приходили посмотреть. Правил не было.

Биться можно типа как Хабиб, мы тут все его фанаты. А останавливали бой после первой крови», — приводит слова ученика 6-го класса сайт kp.ru.

По словам мальчика, деньги за вход со зрителей не брали, а участвовать в драках было престижно. Мама четвероклассника рассказала, что ее сына, который занимается карате, тоже приглашали участвовать, а когда он отказался, стали обзывать трусом.

Агрессия неизбежно наступает у подростков в период полового созревания, отмечает Мария Зеленова. Пик приходится на 13-14 лет, хотя период созревания может начаться раньше или затянуться до 18 лет.

«А в последнее десятилетие специалисты все чаще говорят о растянутости подросткового периода уже с 10 и до 20-22 лет. Такая агрессия может выражаться как вербально — хамство, грубость, нецензурная лексика, обзывательства — так и физически», — поясняет специалист.

В последнем случае злость заставляет подростков конфликтовать со взрослыми, а также со сверстниками, в частности, она приводит к травле в школе. Что касается способа решения подростковых проблем, то задача взрослых — научить школьников разбираться в собственных эмоциях и находить адекватный способ их выразить.

«Доверительные отношения внутри семьи, позитивные примеры значимых взрослых, поддержка учителей — все это будет в значительной степени снижать агрессивность современных подростков и помогать им становиться думающими, чуткими взрослыми», — заключает психолог.