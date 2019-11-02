«Развратный характер»: СК проверит беседу гея с детьми

Как сообщили в столичном Следственном комитете, дело заведено по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста».

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Поводом для возбуждения дела в СК называют беседы детей со взрослыми на «различные сексуальные темы». Между тем в распоряжении координатора «Правозащиты Открытки» Валентины Дехтяренко оказались материалы следствия. В них якобы указывается, что представитель сексуального меньшинства и организаторы ролика проводили с детьми «беседы на различные темы развратного характера, направленные на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших, а также на пробуждение у них интереса к сексуальным отношениям».

В своем Telegram-канале Дехтяренко добавила, что всех участников видео вызвали в отделение полиции, а матерям двоих несовершеннолетних пригрозили лишением родительских прав — к некоторым родителям уже приходили сотрудники опеки.

При этом ни один из родственников не имеет претензий к создателям видео, сообщила координатор «Правозащиты Открытки». «Есть версия, что кто-то из родителей под давлением все же дал показания, которые могли лечь в основу дела», — предположила Дехтяренко.

Отметим, что видео с канала Real Talk 13 сентября заинтересовался вице-спикер Госдумы Петр Толстой — он остался недоволен тем, что на ролике дети беседуют с геем, порно-актрисой, трансвеститом и девушками, которые страдают карликовостью и анорексией.

«То, что я увидел, не может ни одного родителя оставить равнодушным. Пусть, конечно, специалисты определяют, есть тут нарушение действующего законодательства или нет, но мне кажется, что это этически недопустимо и аморально», — сообщил депутат «Известиям».

По его мнению, несовершеннолетние, участвующие в съемках, выглядят подготовленными. Как пояснил парламентарий, они не смущаются, когда им задают следующие провокационные вопросы: почему в РФ запретили ЛГБТ-браки или как молодой человек понял, что он гей.

В итоге Толстой написал запросы в МВД и Роскомнадзор с просьбой проверить YouTube-канал Real Talk. Поддержал парламентария председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена — он заявил, что подобный контент плохо сказывается на психическом здоровье ребенка.

«Законодатель предусмотрел ответственность для тех, кто распространяет и участвует в этих роликах. На мой взгляд, необходимо, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на то, кто этим каналом занимается. Видно, что калечится психика малолетних детей, которые вовлечены в эти взрослые игры», — пояснил он «Известиям».

28 октября МВД РФ возбудило административное дело против организатора съемок видео. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на замглаву ведомства Александра Горового. По словам правоохранителя, создателя ролика могут привлечь к ответственности по ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Кроме того, уже тогда Горовой сообщал, что канал проверяют на причастность к нарушению таких статей УК РФ, как 135 «Развратные действия» и 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни».

На данный момент проект Real Talk удален — по словам вице-спикера Госдумы, его заблокировал Роскомнадзор. Всего канал просуществовал 10 месяцев, с декабря 2018 года. За это время было создано только 12 роликов. В первых двух, вышедших семь месяцев назад, дети угадывали старые песни и отвечали на школьные вопросы. Проект был закрыт на отметке в 52,5 тыс. подписчиков. Самое популярное видео с беседой детей и гея набрало 2 млн просмотров.

Отметим, что ролики, в которых несовершеннолетние общаются с представителями секс-меньшинств, довольно популярны за рубежом — в частности в США. Так, и по сей день там ведет свою деятельность канал HiHo Kids, у которого 3,4 млн подписчиков.