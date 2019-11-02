Аномальный ноябрь: в Москву вернется тепло

Наступающая, казалось бы, зима в столичном регионе и во всей Центральной России сойдет на нет на следующей неделе – москвичей ожидает температура +13 градусов и слабые дожди, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает телеканал «Звезда».

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По его словам, уже к вечеру субботы, 2 ноября в Москве и Московской области температура выйдет на уверенный плюс, а погода будет облачная, но практически без осадков.

Эти явления будут обусловлены слабовыраженным теплом атмосферным фронтов с запада. Днем в воскресенье температура поднимется уже до +5 градусов.

«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели. От первой атаки зимы не останется и следа», — добавил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года — предзимье и предлетье, изначально являвшиеся климатическими переходами, передает НСН.

«Есть сезоны административные, для социума, а есть сезоны естественные, для природы. Не для общества, которое назначило, что осень начинается с 1 сентября, а весна — с 1 марта. Сезоны, в которых живет человек, для природы неестественны», — пояснил специалист.

По его словам, метеорологи исследовали атмосферные процессы и закономерности и определили, что существуют разные условия крупномасштабного взаимодействия атмосферы и океана.

«Летом океан холоднее континента, а континент теплее. А зимой, когда накопленная в глубинных слоях океана энергия Солнца начинает подниматься на поверхность, океан становится теплее континента. Меняются условия термоциркуляции. В этой связи ученые и вывели эти шесть сезо£нов», — детализировал эксперт.

Касательно двух ближайших месяцев, Вильфанд спрогнозировал, что «теплой и ласковой» погоды ждать не стоит, но в ноябре в европейской части России температура будет все же выше нормы.

По оценке Вильфанда, наблюдения за погодой в последние годы позволяют говорить о том, что по крайней мере в центральной России зимний период укоротился, а летний – напротив, увеличился. За это время средняя температура в Москве выросла на 2 градуса.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле, потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух, поэтому сильные колебания температур — редкость», — пояснил он.

Слова специалиста «Фобос» подтвердили в институте физики атмосферы им. Обухова РАН — данные изменения вызваны аномалиями, которые метеорологии наблюдают последние 30 лет.

«За последние 30 лет ноябрь и декабрь теплели больше всего.

Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы», — пояснил специалист университета Владимир Семенов.

В сентябре нынешнего года метеорологи определили две приметы для определения прогноза погоды, которым можно доверять. По данным «Фобоса», для определения действующих примет были проверены абсолютно все широко известные способы предсказания погоды, которыми пользуются жители России.

«Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода. Это действительно так», — рассказал Вильфанд.

Как объясняют метеорологи, на цвет солнца оказывает влияние фронтальный раздел — он отделяет друг от друга воздушные массы и создает определенный оптический эффект. Рассказать о погоде могут и птицы, уточнил руководитель Гидрометцентра.

«Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю», — рассказал Вильфанд.

По его словам, это объясняется намоканием крылышек у мошкары из-за высокой влажности воздуха. Из-за этого насекомые опускаются ниже, а вслед за ними и птицы, которые ищут пропитание.