Гибель на «Заливе Америка»: в Находке взорвался танкер

Три человека погибли утром в субботу, 2 ноября, при взрыве на танкере «Залив Америка» в порту города Находка, приводит ТАСС сообщение пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.

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При ЧП на судне были повреждены кабель-трасса и якорные устройства, однако следов топлива на воде нет, следовательно, герметичность емкостей нарушена не была. Сейчас на месте происшествия работает водолазное судно «Ростов Великий» владивостокского Спасательно-координационного центра.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР завело уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

«По версии следствия, сегодня утром в заливе Находка возле мыса Астафьева на танкере произошел хлопок газовоздушной смести. Горения не наблюдалось. Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей, назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно», — говорится в сообщении правоохранителей.

В компании-судовладельце «Наяда» заверили, что танкер недавно был полностью проверен на судоремонтном заводе в Китае и без поломок возил нефтепродукты на Сахалин.

Издание VL.ru опубликовало видео горящего судна, на котором видно, как от танкера идет дым. Рядом находятся два буксира

В середине прошлого месяца на иранском нефтяном танкере у побережья Саудовской Аравии произошел взрыв. В Тегеране выразили уверенность в том, что судно пострадало от попадания двух ракет, передает НСН.

В Национальной иранской танкерной компании, которая владеет судном, сообщили, что произошли два взрыва. Первый — в 5 часов утра, второй — в 5:30. В это время судно находилось в 100 км от саудовского города Джидда.

Судно было самым крупным иранским танкером, полностью загруженным одним миллионом баррелей нефти. По информации издания, оно шло по маршруту к Сирии. Компания по отслеживанию танкеров Tanker Trackers также указала, что иранское судно регулярно доставляет нефть в Сирию, несмотря на американские санкции против Ирана.

В конце сентября в Сеть попали фото и видео с места взрыва перевозившего нефтепродукты танкера, на борту которого находились 25 человек, в том числе россияне. На кадрах видно, как сначала поднимается столб дыма с огнем, а затем темно-серый столб дыма поднимается вверх, и ветром его сдувает в сторону моста, проходящего над причалом.

Взрыв произошел в южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне Stolt Groenland водоизмещением почти 26 тыс. тонн. Оно было пришвартовано на причале под флагом Каймановых островов.

После взрыва на танкере начался пожар. При этом огонь впоследствии перекинулся и на рядом стоящее судно.

На борту грузового корабля Bow Dalian под флагом Сингапура находился 21 человек. Моряки с двух пострадавших судов были эвакуированы.

Как рассказал российский вице-консул в Пусане Евгений Евдокимов, всех 10 граждан России, включая капитана, которые находились в момент взрыва на борту, удалось спасти.

«Всех эвакуировали, никто серьезно не пострадал. Некоторым членам экипажа была оказана медпомощь на месте, из россиян никого в больницу не увезли», — пояснил дипломат.

«На судне в момент взрыва не велось ни ремонтных, ни погрузочных работ. Видимо, что-то было в грузе, из-за чего произошел взрыв и возгорание», — добавил сотрудник российского диппредставительства.

В мае нынешнего года прогулочный катер затонул на Дунае после столкновения с другим судном. Трагедия произошла поздно вечером у здания парламента в центре Будапешта.

На борту перевернувшегося судна находились 35 человек: 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа — граждане Венгрии. Семеро из них погибли, еще семеро были госпитализированы в ближайшие больницы.

Трагедия на судне Mermaid («Русалка») произошла во время экскурсионного тура по Будапешту. Туристов отправил в Европу южнокорейский туроператор Very Good Tour — они должны были проехать по шести странам Восточной Европы. По словам представителей компании, в группе были члены девяти семей, в основном — люди от 40 до 50 лет.