Меньше справок: Минтруд упростит порядок назначения пенсий

Министерство труда и социальной защиты РФ сократит количество документов, которые необходимо представлять для назначения и выплат пенсий россиянам, чем упростит саму процедуру, передает НСН.

Реклама

Согласно плану ведомства, россиянам разрешат не предоставлять справки для установления и перерасчета страховой и накопительной пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, передает ФАН.

Обойтись меньшим объемом документов заявителю позволит наличие соответствующих сведений в территориальном органе Пенсионного фонда России. Условием для начисления пенсии также является наличие данных в реестре инвалидов, Едином реестре записей актов гражданского состояния, а также Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Накануне стало известно, что для достойного существования россияне на пенсии должны получать около 40 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводит портал по поиску работы Superjob. При этом еще в прошлом году граждане мечтали при выходе на пенсию о более скромных выплатах — 37,3 тыс. рублей.

«За год показатель вырос на 7%», — А в 2016 году россияне хотели и того меньше – всего 35,2 тыс. рублей. Примечательно, что размер желаемой пенсии отличается в зависимости от пола. Например, мужчины хотели бы получать 42,1 тыс. рублей, в то время как женщины согласны и на 37,3 тыс. рублей. Также запросы растут и пропорционально возрасту респондентов.

Так, молодежь с 18 до 24 лет считает достойной пенсию в размере 32,6 тыс. рублей, а граждане старше 45 лет хотели бы получать уже 43 тыс. рублей.

Вдобавок на высокие выплаты по старости надеются и те россияне, кто сейчас имеет доход выше среднего по России. Опрошенные с зарплатой выше 80 тыс. рублей надеются получать не менее 44,3 тыс. рублей, тогда как те участники опроса, зарплата которых не превышает 33 тыс. рублей считают достойной пенсию в 33 тыс. рублей.

При этом рассчитывают прожить лишь на одну пенсии в старости только 22% респондентов. Около 29% опрошенных надеются продолжать работать, а пенсию рассматривают лишь в качестве прибавки к основной зарплате. Еще 14% россиян рассчитывают на накопленные личные сбережения.

Чуть ранее Центробанк и министерство финансов России презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект представили первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов и заместитель главы финансового ведомства Алексей Моисеев.

ГПП должен дать россиянам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Пенсионные взносы россиян по ГПП в размере не более 6% от зарплаты освободят от НДФЛ. Также будет введена поощрительная льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на доход для работодателя в том случае, если он частично оплачивает взносы сотрудников.

Кроме того, новая система будет добровольной. Ее будут активировать не с момента подписания документов, а с внесения первого денежного платежа.

«Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны — гарантированно,

с третьей стороны — чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами, и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах прав, кто виноват», — подчеркнул Моисеев.

Между тем опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются, что государство сможет привлечь россиян копить на старость по-новому.

«Россияне трудоспособного возраста уже несколько раз сталкивались с пенсионными реформами, и им необходимо время, чтобы понять, насколько гарантированный пенсионный план отвечает их потребностям. Гражданам предлагается участвовать в программе софинансирования и вместе с государством формировать будущую пенсию, которая в случае участия в программе будет выше обычной», — комментирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

В целом эксперт считает, что скорее всего россияне будут делать минимальные отчисления.