Птица в двигателе: как SSJ-100 аварийно садился в Тюмени

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ямал» совершил аварийную посадку в аэропорте «Рощино» в Тюмени. Причиной стало попадание в двигатель птицы, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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«Командир экипажа почувствовал удар, после чего произошел помпаж левого двигателя. Командир принял решение выработать горючее и сесть в аэропорту отправления», — уточнил источник в авиакомпании агентства «Север пресс».

По предварительным данным, лайнер вылетел из «Рощино» в 19:00 по местному времени (17.00 мск) и направился в Санкт-Петербург. Однако уже через пять минут после взлета командир воздушного судна доложил диспетчерам об отказе левого двигателя.

На борту аварийного самолета находились 83 пассажира — в том числе 2 детей и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Аварийному самолету, приземлившемуся в Тюмени, всего два года. За это время его эксплуатировала только авиакомпания «Ямал».

Как отметил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, у этого лайнера не предусмотрен аварийный сброс топлива. Именно поэтому КВС планировал вырабатывать оставшееся топливо – 10 тонн – до тех пор, пока лайнер не достиг бы необходимой посадочной массы. По оценкам экспертов, это могло бы занять не менее 1,5 часа.

В настоящий момент Следственный комитет на транспорте уже начал проверку по факту экстренной посадки в «Рощино», сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце сентября текущего года экстренную посадку совершил также самолет Boeing-767, который летел из вьетнамского города Камрань в Барнаул. Причиной стало возгорание правой стойки шасси. Всего на борту находился 331 пассажир и 10 членов экипажа, травмы получили 49 человек.

«Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце взлетно-посадочной полосы. В целях обеспечения безопасности экипаж, согласно инструкции, начал немедленную эвакуацию пассажиров. Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь», — говорилось в сообщении AZUR air, компании-владельца лайнера.

Следственная группа Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России провела осмотр аварийного судна сразу после его посадки. По факту происшествия была организована доследственная проверка.

Еще один пассажирский самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске с отказавшим двигателем 15 сентября, передавал «Интерфакс». На борту самолета находились около 120 пассажиров.

Рейс направлялся из Якутского аэропорта Талакан в Уфу, однако после вылета у борта отказал один из двигателей. Экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту – им оказался красноярский «Емельяново». Самолет сел благополучно и без жертв.

По данным Росавиации, попадание птиц в двигатель, как в случае с SSJ-100, 1 ноября севшим в «Рощино», является распространенной проблемой. Только в 2018 году воздушные суда сталкивались с птицами около тысячи раз.

Одна из последних аварийных посадок из-за птиц, которую 15 августа произвел самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», привлекла внимание всего мира. Рейсом Москва — Симферополь вылетели 226 пассажиров и семь членов экипажа, ожидавших спокойного перелета. Однако почти сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы лайнер врезался в стаю чаек и лишился обоих двигателей.

«После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала», — рассказывал РЕН ТВ второй пилот A321 Георгий Мурзин.

Как отмечали пассажиры, находившиеся на борту, самолет издавал странные звуки и трясся, заставляя их вспомнить все известные фильмы-катастрофы. «Мы не начали набирать нормальную высоту, которая должна быть. Начали постепенно падать, характерный звук периодически возникал: когда пытается завестись, но никак не заводится», — сообщала RT одна из пассажирок.

Позже эксперт в области безопасности полетов, кандидат военных наук Алексей Власов пояснял «Газете.Ru», что обычно птицы, попавшие в лайнер, лишь пачкают кровью стекло кабины пилотов или оставляют небольшую вмятину на фюзеляже. Страшные последствия возникают только при попадании пернатых в двигатель.

«Современные двигатели же двухконтурные – состоят из внешнего вентилятора и внутренней части. В случае с вентилятором он просто выбрасывает посторонний предмет наружу почти без вреда для себя – максимум погнутся лопатки немного. А вот с внутренней частью все намного сложнее», — указывал специалист.

По словам Власова, во внутренней части двигателя находится компрессор высокого давления с маленькими лопатками. За ним идет камера сгорания, куда постоянно подается керосин, а далее — несколько ступеней турбины. В случае попадания туда крупной птицы лопатка компрессора может просто не выдержать.

«Отломившись, она может пройти через тракт двигателя и сломать все на своем пути. И тогда у самолета уже возникают крупные проблемы: двигатель выходит из строя, пропадает тяга, может и пожар начаться. Видимо, так и произошло у А321», — заключил экс-летчик.