«За права человека»: движение Льва Пономарева ликвидировано

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека», основанное 78-летним правозащитником Львом Пономаревым. Суд постановил закрыть все структурные подразделения организации и исключить все сведения о ней из Единого реестра юридических лиц. Решение еще не вступило в законную силу — оно может быть обжаловано в судебной коллегии Верховного суда по административным делам.

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«После того как мы подадим апелляцию, мы обратимся в ЕСПЧ», — заявил адвокат Сергей Андропов. Сам Пономорев после заседания сообщил, что несмотря на решение суда движение продолжит свою деятельность на территории РФ.

«Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России», — сообщил глава организации «Интерфаксу».

В свою очередь в Совете по правам человека при президенте РФ готовы содействовать в восстановлении движения, если ее председатель обратиться в совет. «Я буду содействовать, когда будут какие-нибудь сигналы, письма, еще что-нибудь. Я ничего пока не комментирую, потому что нет никаких заявлений, сообщений», — заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с РИА «Новости».

Иск о закрытии организации за неоднократные нарушения законодательства подало Министерство юстиции 31 октября. Ведомство отмечает грубые нарушения при оформлении деятельности движения – в частности указание неверного юридического адреса, включение в организацию «коллективных членов», несмотря на то что такое понятие было отменено юридически, а также упоминание кузбасского отделения, в то время как настоящим названием региона является Кемеровская область.

В свою очередь 30 октября председатель движения сообщил, что признает некоторые формальные нарушения, зафиксированные Минюстом, в связи с чем организация планирует провести съезд в конце ноября по устранению недочетов. При этом Пономарев выразил уверенность, что помимо несоответствия устава законодательству другой претензией министерства юстиции стало нарушение закона об иностранных агентах. Движение должно было разместить в своих соцсетях факт нахождения в реестре НКО-иноагентов, однако оно этого не сделало.

Отметим, что еще с 14 января по 8 февраля 2019 года Минюст проводил проверку движения по требованию Генпрокуратуры – в результате министерство вынесло предупреждение организации и представление об устранении нарушений. Из-за того, что к октябрю Пономарев и его коллеги не разрешили проблемы, Минюст направил иск в суд.

Напомним, что «За права человека» признали иноагентом дважды. Впервые это произошло в 2014 году – тогда соответствие организации признакам НКО-иноагента было установлено в ходе проведения внеплановой проверки документов. «Это при том, что в 2013 и в 2014 годах мы работаем на российские деньги — из президентских грантов», — заявлял 22 декабря 2014 года Пономарев «Интерфаксу».

По словам председателя движения, организация получила лишь несколько частных иностранных пожертвований – эти суммы пошли на оплату адвокатов, коммунальные платежи и покупку оборудования. Год спустя, в декабре 2015 года, движение Пономарева было исключено из реестра, так как Минюст не выявил факт финансирования организации из зарубежья. Тем не менее 12 февраля 2019 года «За права человека» снова признали иностранным агентом.

Еще 1 ноября 2018 года стало известно, что движение может прекратить свою деятельность из-за недостатка финансирования — тогда организация не получила грант от государства в размере 10 млн рублей по итогам конкурса для некоммерческих организаций. Эти деньги, по словам Пономарева, шли на содержание двух правозащитных организаций с офисом в Москве и более 15 региональных отделений. Впоследствии движение так ни разу и не спонсировалось государством.

При этом известно, что в отношении Пономарева и движения «За права человека» вынесено порядка 15 судебных решений за нарушение закона об НКО – в сумме все штрафы, предписанные организации, составляют более 3 млн рублей. По состоянию на октябрь 2019 года, были оплачены лишь два штрафа на сумму 600 тыс. рублей. «Постановлений, которые вступили в законную силу и просрочены по оплате штрафа, нет», — пояснила юрист организации Ольга Жукова.