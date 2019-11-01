Догнал и изнасиловал: что натворил красноярский полицейский

Против 32-летнего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД в Богучанском районе Красноярского края завели уголовное дело. Его подозревают в изнасиловании 30-летней женщины. Предполагаемого злоумышленника арестовали на 2 месяца. Об том сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Реклама

По данным ведомства, инцидент произошел 19 октября 2019 года. Вечером того дня 32-летний сотрудник полиции в состоянии сильного алкогольного опьянения был в кафе «Придорожное» поселка Ангарский. Туда пришла 30-летняя женщина. После того, когда она вышла из кафе, правоохранитель последовал за ней и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

После инцидента мужчину арестовали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В ходе допроса подозреваемый не признал свою вину.

Между тем приказом Главного управления МВД России по краю он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Также проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский скорее всего будет окончательно уволен из органов.

Ранее, 23 октября 2019 года, суд в Сургуте арестовал полицейского, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, а также 29-летней женщины и 21-летней девушки. По предварительным данным Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу, потерпевшие сами приходили к обвиняемому домой. Там он якобы подсыпал им в воду психотропное вещество. После того, как жертвы теряли сознание, злоумышленник совершал над ними действия сексуального характера.

«Он действовал один. Распространял материалы порнографического характера среди своих знакомых», — добавил следователь контрольно-следственного отдела Денис Евдокимов порталу «СургутИнформ».

После того, как полицейского задержали, его уволили из УВД. «Следственным отделом по Сургуту в отношении данного обвиняемого возбуждены ряд уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. В настоящее время обвиняемый задержан, и следствием перед судом вынесено ходатайство об избрании ему меры пресечения и заключения под стражу», — заключил Евдокимов.

В конце сентября 2019 года правоохранительные органы Москвы начали проверку по факту жалоб двух сотрудниц МВД по району Щукино — девушки сообщили, что их домогался высокопоставленный начальник.

По данным издания «Московский комсомолец», в качестве доказательств одна из них показала правоохранителям переписку интимного характера, которую с ней якобы вел начальник. По словам пострадавшей, первые попытки склонить ее к интимной близости руководитель предпринял еще в 2018 году.

«Меня принял в кабинете для беседы подполковник, в ходе разговора стал задавать странные вопросы — замужем ли я, есть ли у меня мужчина. В декабре 2018 года, ближе к 23.00, данный человек стал присылать недвусмысленные сообщения по телефону», — говорится в заявлении полицейской.

Как утверждала предполагаемая жертва, свои сообщения мужчина сопровождал фотографиями интимного характера, которые скачивал из интернета. После этого спустя некоторое время он предпринял первую попытку изнасиловать ее — злоумышленник попытался закрыться вместе с девушкой в своем кабинете, однако ей удалось сбежать.

Такое поведение со стороны начальства сказалось на работе сотрудницы в отделе — из-за слухов и постоянных домогательств ей пришлось перевестись в другое подразделение. Позже заявление написала и вторая сотрудница главка, которая также якобы получала непристойные намеки от начальника с 2018 года. По словам девушки, мужчина часто вызывал ее к себе в кабинет в рабочее время и просил закапать капли в глаза. Однако каждая беседа оканчивалась обсуждением нерабочих тем.

«После моих многочисленных отказов подполковник прямо сказал, что ему в подчинении такие не нужны. Если буду послушной, то назначит на офицерскую должность, если нет — пиши рапорт на увольнение или перевод», — рассказала на допросе вторая предполагаемая жертва.

«Мы донесли о харассменте в ОМВД по району Щукино руководству Главка, в отделе начались проверки. Кроме того, мы направим документы в Следственный комитет», — отметил в свою очередь руководитель Межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин, передавало РИА «Новости».