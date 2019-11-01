Стоял молча: убийца 6-летнего мальчика отправлен под арест

36-летнего жителя Нарьян-Мара Дениса Поздеева арестовали на два месяца по подозрению в убийстве шестилетнего воспитанника детского сада. По данным регионального Следственного комитета, на заседании предполагаемый злоумышленник отказался давать показания.

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За день до этого правоохранители провели обыски по его месту жительства. В Следкоме не сообщили об изъятых вещах, однако источник «Газеты.Ru» рассказал, что в квартире мужчины нашли листки с данными про детский сад — в частности список детей из групп, а также их распорядок дня.

О подозреваемом известно, что ранее он состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик, сообщил губернатор НАО Александр Цыбульский РИА «Новости».

Кроме того, «Газета.Ru» писала, что мужчину уже привлекали к ответственности за публикацию нацисткой символики в соцсетях. Имя и фамилия предполагаемого злоумышленника указаны в судебном акте Нарьян-Марского от 6 июня 2017 года – тогда его признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Между тем фото подозреваемого, которое активно публикуется в сети, соответствует профилям на нескольких сайтах секс-знакомств. Там некто представляется Ярославом — в статусе у него указана цитата из стихотворения: «Из глубины веков шептало время. Ты будь собой и грим не надевай. Все человечество давно играет роли, а ты попробуй сам себя сыграй».

Странные факты всплыли не только о жизни предполагаемого злоумышленника, но и о его родственниках. Так, по предварительным данным, мать Поздеева была фигуранткой уголовного дела о попытке убийства – она якобы напала с ножом на мужчину и нанесла ему ранения. Об этом сообщал Telegram-канал Life Shot со ссылкой на знакомых арестованного.

Напомним, что трагедия произошла 31 октября в дошкольном образовательном учреждении «Сказка». По данным регионального СК, в тот день мужчина в состоянии алкогольного опьянения беспрепятственно проник в здание — охранник принял предполагаемого злоумышленника за родителя одного из детей, сообщали в ЧОП, отвечающем за безопасность на территории детского сада.

В итоге подозреваемый поднялся на третий этаж, пряча нож в куртке, вошел в спальню одной из групп и нанес 6-летнему мальчику ножевое ранение в шею. В это время воспитатели отсутствовали в помещении – они прибежали позже и не дали убийце покинуть здание. Как пояснили местные жители, во время трагедии мужчина вел себя неадекватно, периодически обращаясь к Сатане.

«Зашел в детскую спальню со словами: «Мне демон приказал убить ребенка, чтобы жить вечно». Перерезал горло с криком «Сатана», — сообщала «Газете.Ru» знакомая с ситуацией местная жительница Ксения Фомина.

Вскоре правоохранители задержали Поздеева – в служебном автомобиле он рассказал, что подтолкнуло его на совершение убийства. «Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечную и богатую для близких и себя. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Книгу взял в книжном магазине»,

— заявил мужчина на видео, опубликованном Telegram-каналом Baza.

В отношении 36-летнего жителя Нарьян-Мара возбудили дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Кроме того, был задержан сотрудник ЧОП, который отвечал за безопасность детского сада – ему вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека». Отдельное дело по статье 293 УК РФ «Халатность» завели против руководства учреждения.

В самом детском саду отказались давать комментарии относительно трагедии. «Никакой информации не даем, узнавайте в вышестоящих организациях», — заявила представитель учреждения Любовь Киселева «Газете.Ru».

В свою очередь мать погибшего мальчика рассказала, что никогда не ставила под сомнению работу местных охранников – по ее словам, территория здания оснащена тремя калитками, две из которых закрывались днем на замок. В то же время главный вход закрывался на чип – открыть его могли только сотрудники ЧОП, которые видели по камерам, кто звонит в дверь детского сада. «Это ЧОП, а не какие-то бабушки. Когда я приходила пораньше, часа в 2-3, звонила, охранник открывал», — вспоминает женщина в разговоре с «МК».

Она добавила, что помимо отсутствия защиты ребенка со стороны охранника ее также смущают действия воспитательниц детского сада во время трагедии. «Сейчас они рыдают в ответ на мои вопросы. Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать», — заключила мать погибшего.