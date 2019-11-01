Избила за 25 рублей: красноярской школьнице вынесли приговор

В Красноярске Ленинский районный суд вынес приговор 16-летней школьнице после того, как она избила восьмиклассницу из-за долга — девочку признали виновной в вымогательстве и назначили наказание в виде условного срока 3 года с последующим испытательным сроком на 2 года. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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Как установил суд, конфликт между подростками назрел еще в мае 2019 года. Тогда 16-летняя школьница стала вымогать у своей 15-летней одноклассницы 100 рублей, хотя в действительности девушка у нее их не занимала. Когда потерпевшая не принесла деньги, долг возрос до 1500 рублей, а сама вымогательница рассказала о нем другим школьникам. В итоге 2 июня вместе с двумя знакомыми она встретила одноклассницу, которая гуляла с подругой, и потребовала отдать деньги — однако восьмиклассница не согласилась. После этого ученики избили 15-летнюю девочку и сняли издевательства на видео.

На кадрах видеозаписи видно, как на малолетнюю жертву нападают сразу несколько людей. Затем они кидают ее на землю и избивают ногами, а также плюют в лицо и волосы.

Сама нападавшая позже заявила, что пошла на избиение из-за долга в 25 рублей. «Причина конфликта — как будто бы она задолжала им 25 рублей», — уточняла порталу «Красноярск онлайн» завуч по воспитательной работе местной школы.

В полиции в свою очередь сообщили, что один из участников драки достиг возраста уголовной ответственности — на тот момент ему было 19 лет. После ЧП Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетней злоумышленницы по части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство».

Между тем драки между учениками — явление далеко не редкое. Так, 6 октября 2019 года в одной из школ Стерлитамака Республики Башкортостан в школьном кабинете на глазах учителя и одноклассников подрались две девочки. Кто-то из школьников записал происходящее на видео, которое вскоре разлетелось по соцсетям.

На кадрах видно, как несовершеннолетние держат друг друга за волосы. При этом некоторые одноклассники хлопают и прыгают, радуясь происходящему. Спустя какое-то время педагог и другие ребята разнимают девочек.

Как удалось выяснить региональному порталу ProUfu.ru, конфликт возник между 12-летними шестиклассницами. В день происшествия, находясь на уроке рисования, одна из учениц сделала своей однокласснице замечание, попросив прекратить делать домашнее задание к другому занятию и продолжить работу на уроке. Школьница промолчала, однако после урока выплеснула в лицо своей оппонентке воду, в которую она окунала кисточки. После этого вторая девочка схватила одноклассницу за волосы.

Преподаватель попросила других учащихся разнять девочек — сама педагог в это время убирала с места потасовки стеклянные вазы.

После инцидента девочек вызвали в кабинет к завучу по воспитательной работе — там с ними провели беседу. Информация о происшествии вскоре поступила в отдел по делам несовершеннолетних — проводится проверка.

Ранее, в мае 2019 года, в школе №2 города Лесосибирска Красноярского края произошла жестокая драка между подростками. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 8 мая — одноклассники записали произошедшее на видео, которое вскоре распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как 15-летняя старшеклассница загоняет ученицу на несколько классов младше в угол — при этом школьница бьет ее руками и ногами по голове и телу. Жертва просит ее поговорить, однако та не реагирует на ее слова.

После этого мучительница хватает 12-летнюю девочку за блузку и валит на пол, а затем начинает избивать ногами. При этом за всем происходящим наблюдают подруги несовершеннолетней злоумышленницы, за кадром они говорят: «Ксюша, не марай ее».

Затем обидчица надевает девочке мусорное ведро на голову и наносит ей удар ногой в спину. В региональном отделе полиции порталу «Красноярск Онлайн» сообщили, что инцидент произошел на почве личной неприязни. В итоге избивавшую школьницу и ее подругу поставили на учет, а родителей девочек привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских прав.