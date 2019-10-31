Тело в туалете: подробности жуткой смерти срочника

В деле о гибели 21-летнего срочника Сергея Сафонова в воинской части 54055 Ракетных войск стратегического назначения в городе Козельск Калужской области появился неожиданный поворот – как выяснилось, тело солдата было найдено не в кабинете командира части, а в туалетной комнате, передает РЕН-ТВ.

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Труп военного был обнаружен поздно вечером 16 октября. По факту трагедии Военное следственное управление СКР по РВСН завело уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Основанием для этого стало заключение Калужского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, согласно которому причиной смерти Сафонова стала «асфиксия».

При этом родственники погибшего уверены, что Сергея убили. Они намерены добиваться переквалификации статьи на «Убийство». Как рассказала мать погибшего Лариса Сафонова, у ее сына были проблемы в отношениях с сослуживцами. Об этом она узнала за неделю до его смерти, когда приезжала в Козельск.

Женщина заметила под правым глазом Сергея след от заживающего синяка, и спросила, не бьют ли его сослуживцы. Тот ответил, что ударился о стол, передает НСН.

«Но, когда я сказала, что спрошу у командира части, о какой стол он мог удариться, он попросил меня не вмешиваться, и признался, что его бьют трое сослуживцев», – приводит ее слова издание «Коммерсант».

По ее словам, Сергей планировал сам разобраться с обидчиками и сказал матери:

«Я украду у одного из них телефон, выясню, где он живет, и после дембеля его встретят мои друзья и проучат».

Возможно, проблемы у Сергея начались после того, как он сообщил своему командиру Дмитрию Калинину, что некоторые солдаты в части воруют. Об этом сообщила невеста Сергея – Валерия Велькина. Она разговаривала с женихом за несколько часов до гибели.

«Он позвонил мне и сказал, что совершил проступок, за который ему стыдно, но о подробностях пообещал рассказать позже. Но позже я уже не смогла ему дозвониться», – сказала она. Девушка считает, что Сергей говорил об украденном им телефоне одного из сослуживцев.

Следователь Александр Калиев в неофициальной беседе с родственниками погибшего рассказал, что Сергей вернул украденный телефон, а командир предложил ему переночевать в его кабинете, чтобы сослуживцы ночью не избили его.

Главным доказательством того, что срочник был именно убит, станет заключение независимой экспертизы, отмечают его родственники. Двоюродная сестра погибшего Юлия Гуслякова сообщила, что, когда тело Сергея 21 октября привезли в морг Боткинской больницы в Москве, чтобы подготовить к похоронам, сотрудники заметили, что его лицо загримировано.

«Работники морга протерли лицо Сергея, и оно было в синяках», – добавила Гуслякова.

После этого семья погибшего обратилась за помощью к правозащитникам и заказала независимую судебно-медицинскую экспертизу.

26 октября судмедэксперт в ходе исследования тела «обнаружил на лице Сергея, под гримом, наложенным перед выдачей тела родственникам, характерные для последствий ударов тупыми предметами гематомы вокруг глаз, на грудной клетке, а также ссадины на руках, которые могут свидетельствовать о борьбе».

Правозащитник Алексей Прянишников заявил, что полные результаты экспертизы будут готовы в течение нескольких дней, после чего родственники будут добиваться расследования уголовного дела об убийстве.

Сергей был одним из 10 детей в многодетной семье погибшего в 2011 году православного священника. По словам родных, он был «жизнерадостным молодым человеком, неспособным на самоубийство». Сафонов был верующим человеком и строил планы на жизнь: после армии он собирался жениться и венчаться.

В соцсети «ВКонтакте» в группе 28-ой гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии – она же воинская часть 54055 – размещен пост соболезнования родителям и близким погибшего солдата. При этом читатели группы обращают внимание на то, что командование может «замять» дело, другие советуют жаловаться в Главную военную прокуратуру.

Кроме того, участники пишут, что тело солдата было обнаружено в шкафу, стоящем в кабинете командира части. Также, матери в группе, чьи сыновья ушли служить в эту часть, выражают беспокойство относительно безопасности своих чад, передает ФАН.