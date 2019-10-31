«Лежал весь в крови»: за что алкоголик зарезал ребенка

Детский сад «Сказка», где накануне произошло жестокое убийство шестилетнего мальчика, 1 ноября будет закрыт для посещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого округа со ссылкой на вице-губернатора Наталию Сидорову.

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«На территории детского сада организован стихийный мемориал, куда жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки», — отмечается в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что с семьей погибшего работают психологи.

Родители шестилетнего ребенка, убитого на территории детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре 31 октября, пребывают в состоянии шока после ЧП. Как рассказал журналистам отец мальчика, он никогда ранее не видел предполагаемого убийцу сына и ничего о нем не знал.

«Я его не видел, не знаю, ни фамилия, ни имя мне ни о чем не говорят. Как там все произошло, не знаю. Он задержан, его сразу же задержали», — сообщил мужчина РЕН ТВ.

Мать мальчика рассказала, что воспитатели позвонили ей спустя 20 минут после происшествия. При этом никаких деталей не сообщили – прерываясь на рыдания, попросили срочно прийти в детский сад.

«Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати. Они сказали, что дети спали, когда зашел этот мужчина»,

— сообщила женщина mk.ru.

Родительница также сообщила, что согласно основной версии следствия, обе воспитательницы во время происшествия находились в соседней комнате – они пили чай. «Сейчас они рыдают в ответ на мои вопросы. Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать», — говорит женщина.

По словам матери погибшего мальчика, ранее у нее никогда не возникало вопросов к охране детского сада. На территории учреждения установлены три калитки, две из которых закрывались в дневное время на замок. Центральная калитка при этом закрывалась на чип – открыть ее мог только охранник, который следил за дверями по камерам.

«Это ЧОП, а не какие-то бабушки. Когда я приходила пораньше, часа в 2-3, звонила, охранник открывал», — вспоминает женщина. Открыть дверь сотрудник ЧОП решил и Денису Поздееву – по его словам, он принял его за родителя одного из детей, поэтому дистанционно впустил мужчину.

Теперь проверкой качества работы охранного предприятия займется отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Соответствующее распоряжение уже дал глава ведомства Виктор Золотов, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По распоряжению главы региона Александра Цыбульского тщательная проверка на предмет безопасности пройдет во всех детских учреждениях НАО.

Как отмечают эксперты, причиной трагедий, подобных зверскому убийству в Нарьян-Маре, становится именно непрофессионализм людей, работающих в сфере охраны. По словам члена общественного совета при ФСИН РФ Антона Цветкова, охрана большинства объектов образования в нашей стране находится на низком уровне.

«Никакие камеры и рамки металлоискателей не спасут, если охранять школы будут не профессиональные работники с должным уровнем подготовки, а те, кто просто никуда больше не смог устроиться, или же пенсионеры ради дополнительного заработка», — заявил Цветков ТАСС.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия над задержанным Денисом Поздеевым, которого подозревают в убийстве мальчика. После допросов следователи усомнились во вменяемости мужчины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечают следователи, у них возникли вопросы к состоянию Дениса Поздеева уже после первого допроса. «По итогам первоначального опроса, который провели сотрудники правоохранительных органов, мужчина дал показания, которые позволяют сделать вывод о его неадекватном состоянии», — сообщили в органах.

Во время допроса мужчина рассказал следователям, что на преступление его подтолкнула «книжка, в которой было описано заклинание вечной жизни и богатства».

«Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечную и богатую для близких и себя. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Книгу взял в книжном магазине»,

— рассказал подозреваемый на видео, опубликованном телеграм-каналом Life Shot.

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении СКР, в ближайшее время Поздеев будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

При этом, по словам одного из товарищей задержанного, ранее он уже попадал в психиатрическую больницу. Тогда причиной стали попытки суицида.

«Мы периодически общались в общей компании. В сентябре у Дениса была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу», — рассказал мужчина «Москве 24», уточнив, что после выписки Поздеев не проявлял никакой агрессии. Более того, он стал социофобом и почти не выходил из дома.

Мать задержанного также рассказала телеграм-каналу Mash, что сын все время находился один — только друзья иногда приходили выпить. Ранее о чрезмерной любви Поздеева к алкоголю говорил и губернатор НАО Александр Цыбульский: по его словам, задержанный мужчина стоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

«Газете.Ru» также удалось узнать, что фото предполагаемого убийцы, опубликованное в СМИ, соответствует профилю на нескольких сайтах секс-знакомств. Там неизвестный представляется Ярославом.

Кроме того, в сети активно распространяется информация о том, что имя задержанного ранее фигурировало в постановлении местного суда, согласно которому мужчина был оштрафован за публикацию нацисткой символики в социальных сетях.

«Обнаружена страница на сайте «ВКонтакте», на которой размещены девять фотографий, содержащих изображения креста черного цвета, а именно нацистская свастика — крест с загнутыми концами, направленными в правую сторону и повернутым на 45 градусов, т.е. изображения, содержащие нацистскую символику», — говорилось в постановлении суда.

В результате с Поздеева взыскали штраф в размере 1,5 тыс. рублей, однако некоторые фотографии со своей страницы он так и не удалил — подтверждение этому корреспонденты «Газеты.Ru» нашли в социальной сети.

Тем временем по месту жительства мужчины уже прошли обыски. В пресс-службе СК РФ по Архангельской области не уточнили информацию об изъятых вещах, однако ранее источники «Газеты.Ru» сообщали, что в квартире Поздеева были обнаружены листки с информацией про детский сад, состав групп и распорядок дня.

«Как говорят правоохранительные органы, которые проводили дома обыск у задержанного, он планировал это. У него была вся информация, вплоть до списка детей», — заключила собеседница издания Ксения Фомина.