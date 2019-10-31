Синяки под гримом: тело срочника нашли в кабинете командира

В воинской части в Козельске Калужской области погиб 21-летний солдат-срочник Сергей Сафонов – его тело обнаружили в кабинете командира части. По факту трагедии военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) возбудило уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

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Основанием для этого стало заключение Калужского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, согласно которому причиной смерти Сафонова стала «асфиксия». При этом родственники погибшего уверены – Сергея убили. Они намерены добиваться переквалификации статьи на «Убийство». Трагедия произошла 16 октября в войсковой части 54055 РВСН. Тело солдата случайно обнаружил кто-то из проходивших мимо кабинета около 23.00 мск.

Как рассказала мать погибшего Лариса Сафонова, у ее сына были проблемы в отношениях с сослуживцами. Об этом она узнала за неделю до его смерти, когда приезжала в Козельск.

Женщина заметила под правым глазом Сергея след от заживающего синяка, и спросила, не бьют ли его сослуживцы. Тот ответил, что ударился о стол.

«Но когда я сказала, что спрошу у командира части, о какой стол он мог удариться, он попросил меня не вмешиваться, и признался, что его бьют трое сослуживцев», – приводит ее слова издание «Коммерсант».

По ее словам, Сергей планировал сам разобраться с обидчиками и сказал матери: «Я украду у одного из них телефон, выясню, где он живет, и после дембеля его встретят мои друзья и проучат».

Возможно, проблемы у Сергея начались после того, как он сообщил своему командиру Дмитрию Калинину, что некоторые солдаты в части воруют. Об этом сообщила невеста Сергея – Валерия Велькина. Она разговаривала с женихом за несколько часов до гибели.

«Он позвонил мне и сказал, что совершил проступок, за который ему стыдно, но о подробностях пообещал рассказать позже. Но позже я уже не смогла ему дозвониться», – сказала она. Девушка считает, что Сергей говорил об украденном им телефоне одного из сослуживцев.

Следователь Александр Калиев в неофициальной беседе с родственниками погибшего рассказал им, что Сергей вернул украденный телефон, а командир предложил ему переночевать в его кабинете, чтобы сослуживцы ночью не избили его.

Гглавным доказательством того, что срочник был убит служит независимая экспертиза, отмечают его родственники. Двоюродная сестра погибшего Юлия Гуслякова сообщила, что когда тело Сергея 21 октября привезли в морг Боткинской больницы в Москве, чтобы подготовить к похоронам, сотрудники заметили, что его лицо загримировано.

«Работники морга протерли лицо Сергея, и оно было в синяках», – добавила Гуслякова.

После этого семья погибшего обратилась за помощью к правозащитникам и заказала независимую судебно-медицинскую экспертизу.

26 октября судмедэксперт в ходе исследования тела «обнаружил на лице Сергея, под гримом, наложенным перед выдачей тела родственникам, характерные для последствий ударов тупыми предметами гематомы вокруг глаз, на грудной клетке, а также ссадины на руках, которые могут свидетельствовать о борьбе».

Правозащитник Алексей Прянишников заявил, что полные результаты экспертизы будут готовы в течение нескольких дней, после чего родственники будут добиваться расследования уголовного дела об убийстве.

Сергей был одним из 10 детей в многодетной семье погибшего в 2011 году православного священника. По словам родных, он был «жизнерадостным молодым человеком, неспособным на самоубийство». Сергей Сафонов был верующим человеком и строил планы на жизнь: после армии он собирался жениться и венчаться.

Тема насилия в армии вновь стала широко обсуждаться после того, как солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из табельного оружия сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Восемь человек погибли, двое находятся в больнице.

СКР расследует уголовное дело об убийстве, прорабатывая различные версии случившегося. Источник в Минобороны заявил, что у солдата был конфликт с офицером, однако версия о «неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия» не нашла подтверждения.

При этом СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и воинской части сообщают, что Шамсутдинова постоянно преследовали сослуживцы и издевались над ним. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА «Новости», что прямо перед стрельбой у солдата возник конфликт с сослуживцами. По словам собеседника агентства, рядовой отказывался выполнить задание ротного. Он уточнил, что речь могла идти о мытье полов.

«Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил родного», – пояснил источник.