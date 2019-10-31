Полетели головы: волгоградец зарезал жену с тещей

38-летнего жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве 41-летней жены и 63-летней тещи. По данным регионального управления Следственного комитета, на данный момент решается вопрос об аресте предполагаемого злоумышленника.

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Трагедия произошла ночью 31 октября в квартире на улице Розы Люксембург — там, согласно материалам следствия, подозреваемый на протяжении нескольких лет проживал с женой и ее матерью. В день убийства между супругами вспыхнул конфликт – как уточняют в СК, мужчина в это время находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В пылу ссоры волгоградец нанес сначала жене несколько ножевых ударов, а потом и теще, которая попыталась защитить дочь. Убедившись, что жертвы не дышат, мужчина отчленил им головы.

После этого предполагаемый злоумышленник позвонил своей приятельнице и рассказал о случившемся. Женщина приехала на квартиру и, увидев изуродованные тела, сообщила об убийстве в правоохранительные органы. Подозреваемый попытался покончить жизнь самоубийством, однако полиция и скорая помощь вовремя прибыли на место, в связи с чем медработникам удалось его реанимировать.

Региональный СК возбудил против 38-летнего волгоградца дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Вскоре его поведут на допрос, сообщила местному порталу V1.ru представитель волгоградского Следкома Наталья Рудник. «Мотив убийства пока до конца не ясен. Но, по предварительной версии, расправе предшествовала бытовая пьяная ссора. Сейчас мужчина до сих пор находится в состоянии опьянения», — уточнила сотрудница ведомства.

Похожая трагедия произошла в Красноярске. Там 51-летнего местного жителя обвиняют в расправе над своей 43-летней супругой и 83-летней матерью — при этом о его причастности стало известно только через год после преступлений. На данный момент красноярец находится под арестом, сообщили в региональном СК.

Изначально правоохранители подозревали мужчину только в убийстве жены. По версии следствия, в июле 2018 года в квартире многоэтажного дома между супругами вспыхнула ссора на почве ревности. В гневе предполагаемый злоумышленник накинулся на красноярку с ножом – от полученных ранений она скончалась на месте. Чтобы избежать подозрений, мужчина перевез тело на собственном автомобиле в багажнике на территорию домовладения его матери в Емельяновском районе. Там он сбросил труп в яму и засыпал землей.

После года поисков женщину включили в список пропавших без вести. Только летом 2019 года правоохранители приехали в частный дом матери подозреваемого, чтобы осмотреть его на предмет улик. Согласно показаниям мужчины, пенсионерка и по сей день проживала там, однако по прибытии следователи увидели заброшенный участок, что свидетельствовало о долгом отсутствии 83-летней женщины. Обследовав территорию с помощью георадара, они наткнулись на место, где было закопано тело 43-летней супруги предполагаемого злоумышленника — уже 25 июля его задержали.

На допросе под тяжестью улик подозреваемый признался в содеянном, а также подтвердил свою причастность к исчезновению пожилой матери. Мужчина рассказал, что расправился с пенсионеркой вскоре после убийства супруги, расчленил ее тело и положил в морозильную камеру у себя в квартире.

Не менее ужасающая история произошла в Краснодарском крае. Там в декабре 2018 года местный житель убил 55-летнюю супругу и ее 81-летнюю мать – расследование дела завершилось только 21 октября 2019 года.

Как установило следствие, обвиняемый проживал вместе с родственницами в одном из частных домов поселка Восход. Утром 9 декабря 2018 года мужчина распивал в компании жены алкогольные напитки. Во время беседы между супругами вспыхнул конфликт из-за финансовых проблем. В гневе злоумышленник не менее двух раз ударил женщину кулаками по голове. Она выжила и попыталась убежать от мужа, однако он нагнал возлюбленную и, схватив нож, вставил его сначала в область грудной клетки, а потом в затылок.

Свидетельницей преступления стала мать убитой. Чтобы скрыть убийство, мужчина нанес пенсионерке не менее четырех ударов стеклянной бутылкой по голове – она также скончалась на месте. После этого злоумышленник скрылся. Однако уже через три дня самостоятельно пришел в отделение полиции и сообщил о случившемся – в ходе допроса он также дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

На данный момент в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — в ближайшее время его дело будет направлено в суд.