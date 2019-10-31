Рунет, кредиты и мороженое: что ждет россиян в ноябре

1 ноября в России вступает в силу сразу восемь новых законов. В их числе – знаменитый «закон о суверенном Рунете».

Теперь, согласно законодательной норме, в Российской Федерации должна быть создана дублирующая инфраструктура для обеспечения бесперебойного функционирования отечественного сектора интернета. Роскомнадзор (РКН) в случае возникновения внешних угроз сможет управлять маршрутами трафика — с помощью этой инфраструктуры.

Правительство РФ самостоятельно определит список угроз Рунету. Кроме того, новое оборудование позволит быстрее блокировать доступ к запрещенным сайтам.

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В начале лета РКН опубликовал план работы в случае отключения России от глобального интернета. Допускается, что маршрутизация будет остановлена везде за пределами территории России, кроме Калининградской области и офисов российских дипломатических служб за рубежом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ряд государств пытаются отрезать Россию от глобального интернета. В этой связи представитель Кремля подчеркнул, что россиянам необходимо быть «самодостаточными и независимыми».

Авторами законопроекта являются глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас из «Единой России», его первый заместитель и соратница по партии Людмила Бокова, а также депутат от ЛДПР — бывший сотрудник госбезопасности Андрей Луговой.

По словам руководителя РКН Александра Жарова, закон о Рунете будет находиться «в спящем режиме», пока не возникнет необходимость в его применении. При этом глава ведомства сравнил закон с ядерным оружием – чтобы было на всякий пожарный случай.

Также с 1 ноября в силу вступают новые требования к физлицам, владеющим автобусами и грузовиками с максимальной массой свыше 3,5 тонн. Они

обязаны установить на машины тахографы – счетчики, контролирующие скорость, пробег автомобиля, а также определять, как долго водитель управляет транспортным средством и достаточно ли он отдыхал.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах — трагический. «Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.

Он поручил правительству и ведомствам разработать пакет мер по снижению этого показателя. Наибольший общественный резонанс получают аварии с участием автобусов и грузовиков – из-за большого количества жертв.

С 1 ноября граждане России не смогут получить кредит под залог жилья в микрофинансовых организациях (МФО). Запрет, впрочем, касается только займов, выдаваемых не на бизнес. Для государственных МФО этот закон также делает исключение — учредителем или участником компании должна быть Российская Федерация, субъект страны или муниципальное образование.

Этот закон, по сути, продолжает курс на обеспечение финансовой безопасности граждан. С 1 октября уже вступил в силу закон, по которому любой кредитор — банк, микрофинансовая организация, потребительский или сельскохозяйственный кооператив — принимая решение о выдаче человеку (или его семье) нового кредита, должен учитывать уже сложившийся на момент запроса заемных денег показатель долговой нагрузки заемщика.

Эксперты ранее пришли к выводу, что для того, чтобы не переходить «буквально на питание хлебом и водой», человек не должен платить более 40% от своего ежемесячного дохода по всем выданным ему кредитам и займам.

Вид на жительство в России теперь не будет иметь срока действия – раньше этот документ выдавали на пять лет с возможностью продления. Согласно вступающему в силу с 1 ноября закону, иностранцы могут получить и заменить вид на жительство трижды за жизнь – в возрасте 14, 20 и 45 лет. Возрастает также соответствующая госпошлина – с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Другое важное нововведение коснется сделок с недвижимостью. С 1 ноября собственник в обязательном порядке должен будет получать уведомление, если сделка сопровождалась электронной подписью. Закон призван защитить собственников от жуликов, способных получить доступ к их электронной подписи или подделать ее.

Наконец, с 1 ноября в силу вступают поправки «о паломниках», закрепляющие соответствующее понятие, равно как и «паломничество», юридически. Теперь на отправившихся в путь к святыням верующих будет распространяться закон «Об основах туристской деятельности».

Паломничество можно совершать как самостоятельно, так и в составе организации. Готовить и сопровождать такие поездки могут только религиозные организации. Паломники также обязаны будут соблюдать требования к внешнему виду и порядки, установленные в местах паломничества.

Еще одна законодательная норма вступит в силу с 1 ноября – о ветеринарной сертификации. В соответствующую систему «Меркурий» теперь войдут все молочные продукты, и готовая продукция – в том числе. Закон о сертификации коснется и сливочного мороженого — в этом случае останется за пределами системы лишь фруктовый лед.

Раньше ветсертификация распространялась лишь на свежее молоко, сгущенку и сыры.