Многотысячные штрафы: какая участь обрушилась на дачников

С 1 ноября 2019 года дачников из Подмосковья, которые не уничтожают борщевик на своих заброшенных участках, будут штрафовать. Эту санкцию вводит новая поправка к закону «О благоустройстве в Московской области». Ранее штраф налагался только на тех владельцев, которые пользовались своими землями — теперь же под прицел попадут и те, кто давно забыл о своем участке и разросшихся на нем сорняках.

Реклама

Наказание вводится в рамках комплексной программы по борьбе с борщевиком Сосновского в Подмосковье. Параллельно вносятся изменения в кодекс Московской области «Об административных правонарушениях» в части установления ответственности за непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика.

Дачника, который имеет заброшенный участок, будут штрафовать, если контрольные органы выяснят, что на его земле растет борщевик Сосновского и никаких мер для удаления собственник не предпринимает.

Ликвидацию борщевика Сосновского разрешено проводить тремя традиционными способами — химическим (опрыскивание очагов произрастания гербицидами и арборицидами), механическим (скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы) и агротехническим (обработка почвы, посев многолетних трав, которые вытесняют сорняк). При этом избавляться от сорняка необходимо до его бутонизации и начала цветения.

Отметим, что за невыполнение необходимых мероприятий по устранению с земельных участков борщевика Сосновского собственнику сначала вынесут предупреждение, а затем наложат административный штраф.

Согласно тексту закона, физическому лицу грозят штрафы до 5 тыс. рублей, должностным лицам (к ним относится и председатель СНТ) до 50 тыс. рублей, а юридических лиц ждет штраф — до 1 млн рублей.

Сумма штрафа рассчитывается двумя способами — это либо процент от кадастровой стоимости участка, либо фиксированная ставка в определенных для каждого случаях пределах.

Второй вариант используется если кадастровая стоимость участка не определена. Эта статья также касается земель, отведенных под строительство, и дач, зарегистрированных как территории для ведения садоводства и создания огородов.

Полномочия по рассмотрению дел возложены на административные комиссии муниципальных образований Московской области.

Как сообщил «Газете.Ru» первый зампред Мособлдумы, а также председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, существует база земельных участков, на которых ранее было выявлено ядовитое растение.

«Все земельные участки, на которых ранее был выявлен борщевик, с 2020 года автоматически попадут в план осмотров. В Московской области выявлено порядка 13 тыс. контуров земель, на которых обнаружен борщевик Сосновского», — уточнил Чаплин.

Однако если собственник участка борется с сорняком, но не может справиться с ним, штраф налагаться не будет.

Между тем помимо наказаний законом предусмотрены и меры поощрения для активных граждан. Так, в области введены субсидии для собственников на борьбу с борщевиком — по 18 тыс. рублей за гектар.

Как сообщали РИА «Новости» в Минсельхозе Московской области, в 2019 году владельцы частных территорий в Подмосковье, которые не предприняли мер для борьбы с борщевиком, оштрафованы на порядка 12 млн рублей, при этом из них более 10 млн рублей пришлись на собственников земель в Клинском городском округе.

Напомним, что борщевик Сосновского — многолетнее зонтичное растение, которое достигает высоты три метра и является ядовитым. «Ядовитый сок растения при попадании на кожу уничтожает защитный слой от ультрафиолета, после чего солнечные лучи вызывают ожоги. Также при попадании в пищу борщевик вызывает отравления, были даже смертельные случаи», — разъяснил «Газете.Ru» председатель Союза дачников Чаплин. Эта опасность стала один поводов для принятия данной реформы.

Между тем еще в декабре 2015 года борщевик Сосновского исключили из Государственного реестра селекционных достижений, так как это растение утратило хозяйственную полезность. После этого его внесли в Отраслевой классификатор сорных растений.