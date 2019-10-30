«Превращается в КВН»: кто устроил первую драку в Верховной раде

Фракция президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовала за отказ от создания Временной следственной комиссии по событиям в Одессе 2 мая 2014 года, когда в ходе пожара в Доме профсоюзов погибли 48 противников «майдана».

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Такой результат голосования стал поводом к драке в сессионном зале Верховной рады – первому подобному инциденту в новом составе. Потасовка началась с того, что около 20 нардепов вышли в проход между рядами кресел и стали громко спорить по поводу законопроекта.

Очень быстро словесный конфликт перешел в рукоприкладство, в котором активное участие приняли, в частности: один из «Слуг народа» Виталий Безгин, заместитель председателя фракции власти Николай Тищенко, а также парламентарий от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик.

В этой связи другой член «Оппозиционной платформы» Ренат Кузьмин указал, что отказ от расследования трагедии в Доме профсоюзов на парламентском уровне показывается эфемерность утверждений «Слуг народа» об их приверженности «демократическим ценностям».

Он также поделился ощущением того, что ветвями исполнительной и законодательной властей на Украине по-прежнему управляют не ставленники Зеленского, а экс-президент страны Петр Порошенко и бывший спикер Рады Андрей Парубий.

«Парламент превращается в площадку КВН», — добавил Кузьмин.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело против Парубия — ныне народного депутата от евроатлантической партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко.

Бывшего спикера подозревают в организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года. Сам политик заявил, что защищал город и всю страну от «русской весны» — «гибридного захвата пророссийскими силами».

О том, что Парубий обвиняется в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 48 противников Майдана, сообщал Андрей Портнов — бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича.

По версии следствия, Парубий в 2014 году создал несколько группировок, которые по его приказу устроили в Одессе массовые беспорядки, а также трагический пожар. Парубий тогда занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает НСН.

В мае нынешнего года мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что Украина неэффективно ведет расследование уголовного дела о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе.

«Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым. Пять из шести убийств в центре Одессы 2 мая 2014 года до сих пор не расследованы. Также не расследована гибель 48 человек во время пожара в Доме профсоюзов», — заявила глава миссии Фиона Фрейзер.

По ее словам, неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины, а ряд активистов систематически срывают судебные заседания по делу о трагедии 2 мая.

МИД России также обвинял Киев в затягивании следствия и нежелании выяснения причин трагедии.

В Москве подчеркивали, что несмотря на призывы международных и правозащитных организаций провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят.

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратил внимание на то, что ни Петр Порошенко, ни нынешний президент Украины Владимир Зеленский в мае не отреагировали на годовщину трагедии в Одессе, передает ФАН.

Впрочем, другие органы украинской власти также практикуют массовые потасовки во время официальных заседаний. Так, в понедельник, 28 октября, в Киеве на заседании суда по переименованию Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевич произошла драка между участниками процесса.

В ходе слушания несколько общественных организаций выразили недоверие составу судей, после чего была объявлена пауза. В результате между сторонниками и противниками декоммунизации произошла драка. Интересно, что в самый ее разгар всех присутствующих эвакуировали из-за сообщения о минировании здания.