«Бьют по попе, по голове»: за что воспитателя отстранили от работы

После проверки информации об избиении четырехлетней девочки на территории детского сада в Ярославле следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,

— уточнила представитель СК.

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Детский омбудсмен в Ярославской области Михаил Крупин, который занимается проверкой ЧП в детском саду, отметил, что от всех сотрудников детского сада уже получены объяснения, которые также будут приложены к делу.

«Самое главное на сегодняшний момент — оказать помощь ребенку и его родителям по устранению негативных последствий произошедшего. Необходимо разобраться в причинах и условиях жестокости, проявленной детьми, дать оценку работы педагога-психолога», — цитирует слова Крупина местный портал 76.ru.

Видео, на котором воспитанники детского сада избивают сверстницу, ранее было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». Ролик длится около трех минут, в течение которых воспитатель не обращает на происходящее никакого внимания.

После случившегося педагог была временно отстранена от работы. Об этом сообщили в местном департаменте образования. «Департамент образования мэрии города Ярославля проводит проверку в отношении действий руководителя и воспитателя детского сада. По окончании проверки будут приняты меры в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

На сторону воспитательницы уже встало руководство дошкольного образовательного учреждения. По словам заведующей детским садом Татьяны Рекрут, отзывы о женщине всегда были исключительно положительными. Тем не менее, закрывать глаза на случившееся администрация не намерена. «Мы это так не оставим. Будем разбираться внутри коллектива. Решать, что делать», — заявила Рекрут 76.ru.

Поддержали педагога и родители малолетних воспитанников. По словам одной из мам, она сама в детстве ходила в группу именно к этой воспитательнице и может отзываться о ней только положительно. «Мнение о ней очень хорошее — это милейшая женщина и опытный педагог! Да, в силу возраста, может, не доглядела. Спасибо ей, что она вообще работала, а не ушла на пенсию, потому что желающих идти работать в садик нет», — рассказала женщина 76.ru.

Согласилась с ней и другая родительница, которая отметила, что никогда не имела претензий к этому педагогу: «У меня не стыкуется в голове, что это произошло именно с этим воспитателем».

Однако нашлись и те, кто придерживается противоположного мнения. Так, по словам одной из женщин, прокомментировавшей пост с видео в социальных сетях, ранее ей пришлось забрать ребенка из этого детского сада из-за жалоб на воспитателей.

«Именно по этой причине, мы покинули ДС-236 в прошлом году! Ребенок жаловался на воспитателей и няню, что их обижают, бьют по попе, по голове. Окончательной каплей стало, когда ребенок пришел с красным ухом. Заведующая никаких мер не предпринимает, только выслушивает. Видимо, спустя год ситуация в этой группе не поменялась», — написала женщина.

Негативный комментарий под видео оставил и местный житель, который также работает педагогом в школе: он уверен, что воспитателя нужно немедленно уволить.

«Вы бы видели полную версию видео. Три минуты дети ходят по девочке, подходят и толкают, бьют, ходят по спине, по ногам — здесь нет ничего нормального! Я работаю в школе, прекрасно отличаю драку заигравшихся детей от буллинга. Здесь я вижу полное отсутствие контроля и воспитания! Воспитателя уволить», — считает мужчина.

Сама пострадавшая девочка после случившегося прошла медицинское обследование на предмет состояния физического здоровья. «У девочки заподозрили травму позвоночника и отправили к нам.

Здесь ее осмотрели хирург и травматолог. Патологий не выявлено, показаний для госпитализации не было», — сообщил источник 76.RU в Ярославской областной детской больнице.

Как ранее отмечала психолог Надежда Клюева, травля среди детей дошкольного возраста — очень нестандартная ситуация, требующая особой реакции со стороны родителей и педагогов.

«Родителей экстренно надо собирать. Нельзя так просто оставлять, заминать ситуацию, на ней нужно акцентировать внимание, объяснять, как нельзя себя вести. И неважно, какая была причина, важно, что какой-то ребенок был зачинщиком этого. И с ним нужно разговаривать», — заявила психолог изданию «76.ru».