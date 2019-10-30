Выгораживал отца: зачем 14-летний москвич открыл стрельбу в школе

14-летний учащийся одной из московских школ Войковского района выстрелил на уроке из травматического пистолета. Об этом РИА «Новости» сообщила директор школы №717 Екатерина Шарникова.

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По данным столичного главка МВД, инцидент произошел 29 октября 2019 года. В тот день ученик восьмого класса принес в школу пневматическое оружие, которое накануне украл у своего отца. Затем подросток вытащил пистолет и выстрелил. После один из педагогов выхватил оружие из рук ребенка, после чего сообщил о происшествии в правоохранительные органы, а также родителям школьника.

«В настоящее время в школе проводится служебная проверка, по итогам которой в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры. Также привлечены представители правоохранительных органов, в отношении отца мальчика возбуждено дело об административном правонарушении», — уточнила директор.

Как пишет газета «Московский Комсомолец», 14-летний подросток принес в школу травматический пистолет отца, чтобы доказать одноклассникам, что его папа лучший. На уроке подросток решил продемонстрировать соседу по парте оружие, после чего достал его и передернул затвор. Однако оно случайно сработало — в этот момент мальчик направлял оружие в пол.

По данным «МК», в школе ребенка характеризуют только с положительной стороны — он неконфликтный, а также хорошо учится. Проживает с родителями и старшей сестрой. Отец мальчика занимается бизнесом, а мать — домохозяйка.

Это не первый случай в России, когда дети приносят оружие в школу. Так, 2 октября 2019 года в одной из школ Владимира задержали восьмиклассника, который принес с собой топор для разделки мяса.

Как рассказал сайту kp.ru источник в школе, на входе в здание установлены турникеты, а около них сидит охранник. В тот день 14-летний подросток перепрыгнул через один из турникетов, после чего побежал к классу, где в это время шел урок. Однако добежать школьник не успел — его догнала и остановила охрана.

В паблике «Подслушано во Владимире» родители одноклассников несовершеннолетнего рассказали, что за топором он сбегал домой на перемене, а, возвращаясь, даже не спрятал холодное оружие, а просто нес в руках.

По версии обеспокоенных родителей, причиной такого поведения мог стать долговременный конфликт в классе — над мальчиком якобы издевались. Также взрослые уточнили, что в день происшествия между детьми произошла драка.

Между тем уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев рассказал РИА «Новости», что несовершеннолетний стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также школьном учете. «У него сложные отношения и со сверстниками, и в семье есть вопросы», — пояснил чиновник. Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту инцидента.

В мае 2019 года в Казани произошло похожее ЧП. По данным регионального Следственного комитета, утром 13 мая 17-летний подросток, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, зашел в кабинет русского языка гимназии № 7, после чего попросил преподавательницу выйти к доске.

Затем он достал оружие и сел за стол учителя — подросток сказал, что в помещении слишком много учеников и отпустил часть класса. По данным местных СМИ, выбежать успели лишь те, кто сидел ближе к двери. Остальных несовершеннолетний удерживал в классе.

Между тем телеграм-канал Baza уточнял, что 10-классник был из обеспеченной семьи — его отец работает в банке, а мать проживает отдельно от супруга в Москве. Одноклассники отзывались о подростке как о добром и смешном парне.

«Есть, правда, проблема — ему нравится девушка, одноклассница, а он ей — нет. Она подкалывает его, иногда называет трусом и говорит, что он ни на что крутое не способен. Сегодня утром он берет пневматический пистолет и решает доказать, что он смелый», — отмечали знакомые молодого человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Однако спустя некоторое время дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.