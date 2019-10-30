Страшный механизм: почему российские дети гибнут в бассейнах

За период с мая по октябрь 2019 года участились несчастные случаи в бассейнах с участием детей. Беззаботные девочки и мальчики резвятся со сверстниками, но из ниоткуда появляется течение, которое тянет на дно. Мастера по строительству и обслуживанию бассейнов рассказали «Газете.Ru», что засасывает детей не что иное, как оборудование для очистки воды.

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«Это заборные форсунки с системой фильтрации — они засасывают воду из бассейна, после чего она проходит фильтрацию и возвращается обратно через другие форсунки. Согласно СанПиНу, в детских бассейнах стоит не такое фильтрационное оборудование, как во взрослых – оно быстрее прогоняет воду через систему. Но это не должно быть опасно, так как специалисты всегда ставят защиту», — сообщил эксперт Алексей Громов.

По его словам, именно отсутствие защитных решеток может стать причиной гибели ребенка. «Это самая главная проблема – решетки обязательно должны присутствовать. Если их нет, то это можно квалифицировать как ненадлежащее оказание услуг, из-за чего дети идут на дно и умирают. Ну а чтобы взрослого человека засосало, он должен быть слабый или обладать плохой реакцией», — пояснил мастер по строительству бассейнов.

Специалист Алексей Колесов также подчеркнул, что бассейны, как правило, оснащены действительно мощными фильтрами, в связи с чем обратная тяга может засосать практически любого ребенка с маленькой массой тела. Кроме того, по его словам, во время очистки в воду в принципе заходить не рекомендуется. «Без фильтров общественные бассейны не могут существовать. Однако я не советую забираться в бассейн, когда идет очищение, потому что обычно это включает в себя химическую обработку – вся кожа облезть может», — отметил мастер.

Последний резонансный случай в бассейне произошел 27 октября. Тогда 10-летний мальчик погиб в московской штаб-квартире Службы внешней разведки РФ из-за того, что его затянуло в сливное отверстие системы очистки. Об этом в столичном управлении МВД сообщили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

В день трагедии ребенок катался на горке в бассейне на территории спортивного комплекса СВР. Внезапно течение унесло его в сливное отверстие системы очистки – согласно правилам, оно должно быть закрыто решетками, однако сотрудники комплекса забыли это сделать после профилактической чистки, пишет телеграм-канал Baza.

Спасателей и дежурных поблизости не было — в итоге ребенка вытащили другие посетители комплекса. Медработник попытался реанимировать школьника, сделав ему искусственное дыхание, однако на тот момент сердце мальчика уже остановилось. По предварительным данным, причиной того, что ребенка не удалось спасти, было и то, что скорая помощь долго не могла въехать на территорию СВР из-за протоколов безопасности, сообщает Baza.

В СВР не признают факт задержки «скорой» на контрольно-пропускном пункте. На вопрос «Газеты.Ru» о том, почему у врачей могли возникнуть проблемы с въездом, официальный представитель службы Сергей Иванов посоветовал обратиться к самим фельдшерам. «Они как раз отметили 100-летний юбилей», — отметил он.

И это не первая трагедия за последние месяцы. Так, только 28 августа 12-летняя россиянка погибла в результате несчастного случая в бассейне турецкого отеля «Санхилл», расположенного на курорте Бодрума.

Девочка отправилась на отдых вместе с родителями из Санкт-Петербурга. 18 августа школьница резвилась в бассейне со сверстниками. Внезапно ее руку засосало в трубу, через которую подавалась вода — из-за этого несовершеннолетняя россиянка не могла выплыть на поверхность.

«Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости»,

— рассказывала мать ребенка петербургскому изданию «Фонтанка».

По ее словам, даже после отключения насоса, спасатели не смогли извлечь руку девочки. Поэтому, когда усилиями восьмерых человек школьницу все же достали со дна бассейна, на ее руке остался кусок трубы.

Россиянку в экстренном порядке доставили в университетскую больницу Памуккале — на протяжении 10-ти дней врачи пытались реанимировать ее. По данным медработников, за все время госпитализации девочка пережила клиническую смерть четыре раза — ее состояние оценивалось как «глубокая, запредельная кома», возникшая в результате отека головного мозга и сердечной недостаточности.

Врачи не позволяли родителям перевезти ребенка в Санкт-Петербург из-за крайне тяжелого состояния. Российские медики, которые следили за состоянием дистанционно, уже тогда говорили, что шансов на выживание у школьницы практически нет.

Через девять дней после происшествия у нее началась субфебрильная лихорадка — уже 28 августа в посольстве РФ в Турции сообщили о смерти девочки.

Следственный комитет по Ленинградской области до сих пор расследует эту трагедию. Только 25 октября отец погибшей Андрис Лейкуцис сообщил, что его жена фигурирует в деле как обвиняемый второй степени. «Аргумент – надо следить за своим ребенком. Обвиняют, помимо Наташи, руководство отеля. Также есть информация, что пропала запись с камеры видеонаблюдения. Она обрывается в начале третьего, на ней видно, как дочь ходит по краю бассейна. А потом что-то сломалось», — рассказал мужчина на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Еще одна гибель ребенка в результате несчастного случая в бассейне произошла в Санкт-Петербурге 11 мая. Тогда в спортивном комплексе «Обуховец», расположенном на проспекте Обуховской Обороны, второклассника засосало в фильтр.

В день трагедии учительница одной из петербургских школ привезла своих воспитанников на занятия по плаванию, писал портал «Мойка78». Тренер, которая вела урок, заметила, что один восьмилетний мальчик отсутствует, а после увидела его лежащем на дне бассейна. Выяснилось, что ребенок плавал недалеко от выхода трубы фильтрации, и его руку засосало в агрегат.

По предварительным данным, мальчик провел под водой четыре минуты, прежде чем его вытащили, сообщали «Невские новости». Врачи боролись за жизнь школьника восемь дней, но спасти его не удалось.