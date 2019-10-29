Наживались на мертвых: в Москве задержана банда «черных» риелторов

Московский уголовный розыск задержал участников организованной группы, присваивавших квартиры умерших людей на протяжении 10 лет. Об этом сообщается на сайте МВД России.

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Согласно предварительным данным следствия, объектами криминальных сделок стали 15 квартир. Во всех случаях действовала одна и та же схема — в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также поддельные «оригиналы» этих документов.

«Затем нотариусом и его помощниками открывались наследственные дела, в рамках которых мнимые наследники получали свидетельства о праве наследства по завещанию, предоставляли данные документы в Управление Росрееста, после чего оформляли право собственности», — сообщили в МВД.

Чтобы окончательно отвести от себя подозрения, участники группы по несколько раз перепродавали квартиры сообщникам, исполнявшим роли наследников, покупателей и продавцов. При этом оформлялось все только на бумагах.

В результате большинство квартир были перепроданы добросовестным покупателям. Часть объектов недвижимости также осталась в распоряжении мошенников — они оформили их на детей и других родственников.

Как уточнили в МВД, информацию об этой банде «черных» риелторов оперативники собирали на протяжении 1,5 года. Фигурантами дела стали восемь человек — их задержания проходили одновременно по нескольким адресам в Москве. Квартиру организатора группы оперативникам пришлось брать штурмом.

«Лидер группы отказался открыть дверь, забаррикадировался в квартире и начал уничтожать документы, которые могли быть использованы в качестве доказательства его противоправной деятельности. Он рвал и выбрасывал в окно договоры соцнайма и купли-продажи квартир, свидетельства о смерти граждан», — сообщили в ведомстве.

Всего в ходе 17 обысков в квартирах фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах правоохранители было изъято более 2,5 млн рублей, а также 30 мобильных телефонов, компьютеры, документы, реестровые книги и наследственные дела. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

«Пятерым задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», — пояснили в МВД.

Ранее, 2 сентября 2019 года суд также приговорил к условным срокам лишения свободы пятерых жителей Санкт-Петербурга, которые незаконно наживались на квартирах умерших. По данным следствия, мошенники вступили в сговор с нотариусом и причинили ущерб государству на 20 млн рублей.

Пятеро соучастников притворялись наследниками умерших собственников, чьи квартиры подлежали обращению в собственность государства. Далее нотариус принимала от них заявления и заводила наследственные дела, после чего мошенники спокойно продавали квартиры. В общей сложности в период с апреля 2016-го по июль 2017-го года им удалось провернуть четыре сделки.

В конце прошлого года Следственный комитет России также задержал банду «черных риелторов», действовавших в Тверской и Московской областях с 2013-го по 2018-й год. За это время преступное сообщество успело совершить девять убийств и организовать пять эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

«Уголовное дело о создании преступного сообщества, жестоких убийствах и мошенничествах расследуется в отношении 16 жителей Тверской и Московской областей. В состав банды входили 8 мужчин и 8 женщин, возглавлял ее профессиональный риелтор Роман Шугаибов», — сообщили в СК.

Придерживаясь отработанной схемы, преступники выбирали очередную жертву среди одиноких людей, имеющих квартиры в Москве, и обманным путем лишали их собственности. Владельцев квартир могли обрабатывать неделями: им предлагали избавиться от квартиры в столице в пользу более дешевого варианта в области, а жить на оставшиеся деньги.

Далее тех, кто попался на удочку преступников, убивали самыми разными способами — расстреливали, топили в реке или закапывали живыми в землю. Согласно материалам дела, в общей сложности ОПГ «заработала» около 28 млн рублей.

Самым громким делом последних лет, связанным с мошенничеством в нотариальных конторах, стало дело нотариуса Игоря Когатько — его преступная группировка лишала людей квартир в Москве вплоть до 2012 года. Сообщники подделывали документы, указывая, что квартиры принадлежали частным лицам и после их смерти перешли к «наследниками». При этом документы о смене собственника заверялись у столичного нотариуса, который, по идее, должен являться гарантом чистоты сделки.

Как пояснил «Газете.Ru» доктор юридических наук Олег Зайцев, прежде всего, основная деятельность нотариуса — правоохранительная. В связи с этим законность сделки всегда обеспечена его личной имущественной ответственностью.

Кроме того, все действия нотариуса строго регламентированы законодательством, напомнил эксперт. Специалист подобного плана в своей работе всегда действует от имени государства. Сговор с третьими лицами с целью нарушения законодательства — это уголовное преступление.

«Если риелтор идет к нотариусу за удостоверением сделки, это нужно всячески приветствовать — значит, риелтор действительно грамотный», — отметил Зайцев. Однако в отрасли действительно можно встретить примеры недобросовестности нотариусов. «Пожалуй, полностью исключить этот риск нельзя», — заключает эксперт.