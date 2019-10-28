Для солидных господ: в Москве могут появиться частные СИЗО

В Москве могут появиться первые частные следственные изоляторы — с такой инициативой выступило бизнес-сообщество столицы.

Реклама

«Наши эксперты изучили законодательства других стран, где частные изоляторы работают. На условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), мы думаем, в Москве это можно реализовать как пилотный проект», — рассказала ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

Она подчеркнула, что такое нововведение необходимо из-за «сложных условий пребывания в подобных учреждениях». В частности, перед бизнес-сообществом столицы стоит задача создания материально-бытового обеспечения частных СИЗО, штаба медработников, а также системы качественного питания.

Когда рабочая группа, созданная при омбудсмене Москвы, изучит вопрос адаптирования частных СИЗО под российские условия, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, отметила Минеева.

Инициативу уже поддерживают некоторые депутаты и руководители в структурах уголовно-исполнительной системы, сообщил руководитель рабочей группы, председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

По его словам, московские следственные изоляторы переполнены. «Раздвинуть стены или построить новый блок начальник СИЗО не в силах при всем желании», — подчеркнул Волков.

Он добавил, что в российских реалиях невозможно расширить камеры арестантов или встроить туда душ, так как на данный момент ФСИН России не располагает денежными средствами или возможностями для этого. «Не выдержат коммуникации, и душ «съест» те самые драгоценные квадратные метры. Поэтому необходимость создания частных тюрем не вызывает никаких сомнений у практиков», — заключил глава столичной ОНК в разговоре с ТАСС.

Некоторые эксперты отмечают, что у ФСИН нет денег не только на обустройство камер, но и на содержание заключенных. Согласно данным ведомства, на одного арестанта в месяц выделяется 15,5 тыс. рублей из федерального бюджета, в том числе около 2,2 тыс. рублей на питание.

«Даже если допустить, что выделенные средства используются максимально эффективно, все же содержание в условиях изоляции от общества за указанную сумму представляется весьма сомнительной», — сказал общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей на справедливое судебное разбирательство и исполнение судебных решений Алан Гадзаонов.

Он отметил, что разрешением сложившейся в государственных СИЗО ситуации могло бы стать создание частных изоляторов — вырученные средства пошли бы на зарплату сотрудникам или создание комфортных условиях для самых заключенных.

Директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев уверен, что введение частных изоляторов действительно поспособствует улучшению условий содержания заключенных: в частности повысится уровень медицинского обслуживания и питания.

«Денег мало выделяется на содержание заключенных. Я когда-то работал в административных изоляторах, и кормили там не очень хорошо — покупали на 250 рублей еды для арестантов, а подавали на 100 рублей», — отметил глава организации в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, он предположил, что главными клиентами частных СИЗО станут бизнесмены, потому что они могут себе позволить комфортные условия.

В то же время другие эксперты считают, что инициатива введения подобных коммерческих учреждений в обозримом будущем не вступит в силу.

«Это абсолютно невозможно, потому что сотрудники ФСИН обязаны наблюдать и обеспечивать безопасность заключенных. Те, кто планирует введение частных СИЗО, забывают, что речь идет о подозреваемых и обвиняемых. Бизнес-сообществу стоит лучше присмотреться к нашему законодательству. Если такое все-таки случится, то я готов посодействовать, так как улучшать условия в следственном изоляторе определенно нужно, но таким образом — вряд ли», — выразил свое мнение член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников в беседе с «Газетой.Ru».

По состоянию на 1 января 2019 года, в следственных изоляторах содержатся 99 722 человек, сообщили во ФСИН. Кроме того, большинство из этих людей находятся в СИЗО дольше, чем изначально было назначено на заседании об избрании меры пресечения — московские суды практически не отказывают Следственному комитету, если он ходатайствует о продлении срока содержания под стражей.

По данным Мосгорсуда, в 2018 году прошения следователей были удовлетворены в 99% случаев — то есть в результате рассмотрения 32 357 тыс. ходатайств продолжили свое пребывание в СИЗО 31 997 человек. Таким образом, в 2018 году в сравнении с прошлым годом продлевать аресты стали чаще на 4,3%.