«Ты никто, поганая тварь»: священника обвинили в насилии

Рязанского священника Владимира Покровского отстранили от службы в Казанском женском монастыре на год за злоупотребление спиртным и насилие в отношении супруги Любови. Об этом сообщается на сайте епархии.

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Приказ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк 27 октября — в нем говорится, что провинившийся священнослужитель регулярно нарушал дисциплину церкви. Теперь ему запрещено проводить службы, благословлять и носить наперсный крест. Как сообщил ТАСС в понедельник и.о. руководителя информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков, клирик отправлен на послушание в Рязанскую семинарию, где будет работать поваром.

В региональном управлении МВД сообщили, что жена священника написала заявление в полицию по факту побоев, передавал ТАСС.

По словам родственников, это не первое избиение Покровской супругом, однако в этот раз он истязал ее с особой жестокостью. «Ногами бил, о стену головой, швырял как тряпочку. Она ростом менее 150 см и весит менее 50 кг. Орал, что задушит»,

— рассказал близкий пострадавшей рязанскому агентству RZN.info.

При этом, пояснил родственник, избиение женщины происходило на глазах четверых детей десяти, шести, трех лет, а также полуторагодовалого младенца — они пытались защитить мать, за что священник якобы на них накричал и замахнулся.

Врачи зафиксировали у Покровской перелом носа, сотрясение мозга и гематомы по всему телу. Региональное управление МВД запустило проверку в отношении мужчины, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Сегодня с сотрудником полиции приходили за вещами, он вел себя агрессивно, силой пытался всех выгнать, оскорблял. Приезжал его отец, он встал на сторону сына. Вот такие «духовные» люди служат в наших церквях», — отметил близкий пострадавшей.

По словам самой Покровской, проблемы в отношениях с супругом у нее начались только после того, как он устроился на работу в церковь — к этому времени пара была жената уже пять лет. «Когда он стал служить в церкви, у него стало много свободного времени. В выходные поработает на службах — всю неделю отдыхает и пьет. Когда идет за второй бутылкой в магазин, и тогда начинает распускать руки на меня и детей», — поделилась воспоминаниями жительница Рязани с местным порталом Ya62.ru.

Она добавила, что священник всегда предпочитал крепкие напитки, в частности коньяк — но в последнее время стал употреблять водку вперемешку с пивом.

«Он либо бьет меня ногами в ботинках, либо начинает душить. Его мама всегда меня защищала, но вставала на его сторону и говорила: терпи, терпи, терпи. Сейчас она обвиняет меня в том, что я разрушаю крепкую и счастливую семью», — посетовала Покровская.

Кроме того, стало известно, что священнослужитель поднимал руку не только на супругу, но и на детей. «Владимир пришел домой пьяный и стал доматываться до старшей дочери Любы. Моя мама пыталась его вразумить, но он стал таскать ребенка и швырнул девочку на кровать в угол, а маму мою выгнал», — отметила тетя жены священника.

Каждый раз мужчина придумывает новые поводы для избиения: обвиняет супругу в неверности, в том, что биологическим отцом детей был не он, а иногда поднимал руку просто из-за сильного алкогольного опьянения, отметила Покровская.

«Сейчас мы скрываемся. Никто не знает, где мы живем. Хочу, чтобы полиция разобралась с ситуацией, потом подам на развод. Каждый раз, когда он бил меня или душил, я говорила ему: разведись со мной, если так меня ненавидишь. Он отвечал, что меня убьет, а детей сдаст в детдом», — подчеркнула супруга священника в разговоре с Ya62.ru.

Также она поделилась диктофонной записью якобы одного из конфликтов с мужем — на ней слышно, как служитель церкви нецензурно обращается к жене, угрожая ей избиением. «Я знаю, что тебе больно. Руку сломать? Я тебе голову сломаю! Заткнись, я могу свернуть тебе шею. Че те надо? Заткнись, тварь вонючая. Ты для меня никто, ты урод, ты поганая тварь. Один удар и все»,

— говорится в записи.

Сам Владимир Покровский в субботу, 26 октября, заявил местным СМИ, что жену не избивал, а травмы она получила при падении. «Она упала в подъезде, это может подтвердить моя мама, — сказал священник корреспонденту издания YA62.ru. – У нее проблемы с ногами после четвертого кесарева. Спотыкается на ровном месте». Он добавил, что написать заявление в полицию супругу подговорила ее двоюродная сестра — «скорее всего, из-за зависти».

Российские священники и эксперты поддерживают наказание, избранное для Покровского — по их словам, служитель церкви не может поднять руку на кого-либо, так как это не соответствует канонам религии.

«Все это незыблемый кодекс. Сейчас наркомания появилась, всякие опасные элементы, которые стращают священнослужителей. А священник вообще не имеет права никакого ударить — тогда с него положено снять священный сан. Если он пьянствует, то под запрет на проведение служб, ношения креста на год или больше. Особенно тяжкий грех — это измена, тут уж точно надо лишить священного сана», — заявил духовник Сестричества во имя свт. Игнатия Ставропольского игумен Сергий Рыбко «Газете.Ru».

При этом глава Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН Роман Лункин пояснил, что на данный момент за всеми священнослужителями ведется контроль — в случае, если они совершают противоправные действия, наказание поступит незамедлительно. «Если в 90-е годы духовенство могло выгораживать священников, которые совершили преступление, то сейчас все иначе: пока органы ведут свое расследование или идет суд, священник отстраняется от служения. Уже по результатам суда принимается решение о лишении сана. В случае с Покровским церковь поступила верно», — заключил эксперт.