Поливал кипятком: ребенка подозревают в убийстве матери

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в квартире одного из домов по улице Стасовой правоохранители обнаружили труп 46-летней женщины. В ее убийстве подозревается 12-летний сын погибшей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

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По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 27 октября 2019 года. По предварительной информации, сын женщины нанес ей несколько колото-резаных ранений в области живота и груди, после чего поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела острыми предметами — в квартире были найдены нож, шампур и пинцет.

Отмечается, что во время убийства дома находился 12-летний брат-близнец мальчика, который наблюдал за совершением преступления, а также отец детей, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснил региональный портал 78.ru,

семья погибшей считалась неблагополучной и состояла на учете в органах опеки. После того, как сын расправился с родительницей, проснулся супруг убитой и позвонил своим родителям, а те уже вызвали правоохранителей.

Также установлено, что оба ребенка имеются задержки в развитии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящий момент на месте находятся сотрудники правоохранительных органов, а с детьми работают психологи. Расследование дела продолжается.

Это не первый случай в России, когда несовершеннолетний ребенок расправляется с собственной матерью. Так, в Чечне в конце августа 2019 года 17-летнюю девушку арестовали по подозрению в убийстве 53-летней матери и 27-летней сестры.

По данным правоохранителей, преступление девушка совершила 23 августа в станице Гребенская Шелковского района. В тот день предполагаемая злоумышленница решила привести в действие план убийства, который, как она сообщила в ходе допросов, разрабатывала полгода.

Как удалось выяснить сайту kp.ru, накануне расправы она купила большой нож — длина лезвия составила 20 см. Уже ночью между подростком и ее 27-летней сестрой произошла ссора, и 17-летняя школьница нанесла родственнице 21 удар по разным частям тела.

На крики старшей дочери прибежала мать — она попыталась защитить ее, однако предполагаемая злоумышленница нанесла ей пять ножевых ранений. Обе жертвы скончались на месте.

Трупы утром обнаружил отец семейства, который на момент трагедии ночевал в соседнем доме. В ходе допросов он сообщил следствию, что ссоры между дочерьми происходили постоянно. «По данным следствия, подозреваемая на протяжении длительного времени испытывала неприязненные отношения к сестре», — уточнили в региональном Следкоме.

Позже силовики задержали подозреваемую. В ходе опроса она призналась в убийстве своих родственниц, однако объяснила, что сестра часто придиралась к ней по всяким пустякам: то ей не нравилось, как младшая убирается, то казалось, что она невкусно готовит. По словам предполагаемой злоумышленницы, иногда родственница называла ее неродной и жалким подкидышем.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и начал устанавливать все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в отношении школьницы была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование дела продолжается.

Тем временем в Севастополе судят 17-летнего подростка, который из ненависти расправился со своей матерью и бабушкой. По данным Следственного комитета, трагедия произошла вечером 31 января 2019 года.

В этот день у молодого человека возник конфликт с матерью. Женщина обвинила его в безответственности, неправильном образе жизни и отсутствии работы. Подросток не выдержал претензий в свой адрес и в порыве гнева нанес матери несколько ножевых ранений. Однако это показалось ему недостаточным — юноша отправился в пристройку дома и взял лежащий там топор.

Вернувшись в дом, он нанес родственнице несколько ударов топором по голове. Свидетельницей убийства стала бабушка юноши. Заметив пенсионерку, 17-летний подросток расправился и с ней.

После этого он сбежал с места преступления. Позже недалеко от места происшествия злоумышленник ограбил прохожую, забрав ее сумку с ценными вещами. Затем, разбив окно, подросток проник в гараж к своему дяде, откуда похитил мойку высокого давления, сварочный аппарат и шлифовальную машинку. Часть вещей юноша продал, а часть отдал в качестве погашения долгов.

Вскоре злоумышленника задержали сотрудники полиции. На время следствия его поместили под стражу. В отношении несовершеннолетнего были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц», «Грабеж» и «Грабеж с применением насилия». В начале ноября пройдет последнее судебное заседание, после чего суд вынесет решение — ему грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы.