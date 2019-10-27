Нашли под завалами: пожар унес жизни троих детей

В селе Сановка Шиловского района Рязанской области в сгоревшем доме обнаружены тела троих малолетних детей — двух девочек и мальчика. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Реклама

Огонь уничтожил двухэтажный деревянный дом — по данным ведомства, пожар разгорелся в воскресенье, 27 октября. Как уточнили в региональном ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 1.38.

Уточняется, что в тушении участвовали 31 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 9 человек и 4 единицы техники.

После тушения пожарные при разборе завалов обнаружили троих погибших — пятилетнюю девочку, ее новорожденную сестру и годовалого брата. По факту произошедшего Следственным комитетом было возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

В настоящее время производится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, проводятся следственные действия, направленные на установление причин и всех обстоятельств пожара. Расследование уголовного дела продолжается.

Другой крупный пожар, унесший жизни детей, произошел в субботу, 19 октября 2019 года в Ростове Ярославской области. По данным Следкома, огонь вспыхнул в двухэтажном жилом доме №13 по Ленинской улице. По предварительным данным возгорание началось предбаннике, где стояло бесхозное кресло.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, кровля здания выгорела полностью. Огонь унес жизни пятерых детей и двух взрослых. Трех человек, находившихся в доме, удалось спасти — сейчас они проходят лечение в местной больнице.

Изначально причиной пожара считали неосторожное обращение с огнем, в связи с чем уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Однако спустя время дело было переквалифицировано. «Установлено, что причиной возгорания стал поджог», — уточнили в региональном Следкоме.

По данным газеты «Московский комсомолец», 37-летнего предполагаемого поджигателя задержали уже через несколько часов.

«Взял в машине зажигалку, которая лежала в куртке, поднялся, поджег... Был сильно пьян», — рассказал злоумышленник в ходе допросов.

Позже выяснилось, что мужчина пошел преступление из мести. Как рассказала одна из пострадавших Анна — сын поджигателя учится в одном классе с ее ребенком. Около месяца назад между подростками начались постоянные ссоры.

«Мой сын как-то прибежал домой в слезах, сказал, что на него накричал отец одноклассника. Сын Комарова заподозрил моего мальчика в воровстве — из гардероба пропали 70 рублей. Мальчик категорически отрицал причастность, да и не ворует он», — поделилась с «МК» Анна, которая также проживает в доме №13.

После этого женщина хотела подойти к классному руководителю, чтобы разобраться в детском конфликте. Однако не успела. По ее словам, накануне пожара они с сыном встретили предполагаемого злоумышленника, который снова нагрубил ее ребенку.

Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105-й УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

После пожара в Ростове Великом был введен режим чрезвычайной ситуации. После установления объема ущерба и количества пострадавших правительство региона будет решать вопрос о расселении жильцов, а также о выделении им материальной помощи из резервного фонда.

В Чапаевске Самарской области утром 27 сентября 2019 года тоже произошла трагедия. По данным представителей регионального ГУ МЧС России, о возгорании стало известно в 07.00. Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома на улице Короткой.

На месте работали 24 спасателя и 7 спецмашин. Полностью огонь удалось ликвидировать в 07:43. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Тела погибших спасатели нашли на месте пожара около 07.17 — детям было восемь и 12 лет.

Правоохранители начали доследственную проверку по факту произошедшего. Как пояснили порталу 63.ru в Следственном комитете, у погибших детей не нашли признаков насильственной смерти. Причины гибели и пожара предстоит установить экспертам. Всего в квартире были трое детей. Третьего малолетнего экстренно госпитализировали.

«Мама на работе была. Детки одни были», — сообщили соседи семьи, в квартире которой произошел пожар.