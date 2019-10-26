Поиск приостановлен: в Пермском крае пропал частный самолет

Спасатели МЧС приостановили поиски пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проведение поисково-спасательных работ приостановлено в связи с окончанием светового дня. Поисковые работы планируется продолжить завтра [в воскресенье] с 06:30 мск», — рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в поисках задействуют сотрудников МЧС, спасателей краевой службы спасения, добровольцев. Таким образом к работам по маршруту полета самолета привлекут 33 спасателя и семь единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра.

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Утром субботы 26 октября частный легкомоторный самолет Cessna вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище Пермского края в сторону аэродрома в поселке Фролы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поступила информация о том, что в 11:30 местного времени (09:30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолет. В настоящий момент о месте и времени посадки информация не поступала. Мы оповестили все службы, включая транспортную прокуратуру, ведутся поиски», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Частинский район расположен в южной части Пермского края, в более 100 км от краевого центра. Поселок Фролы находится в 13 км от Перми. Аэродром Нижнее Городище принадлежит частному лицу и предназначен для полетов всех видов вертолетов, моторных и безмоторных судов сверхлегкой авиации. В частности, на аэродроме базируются воздушные суда частных владельцев.

По предварительной информации регионального МЧС, на борту находился один человек.

На борту был председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, заявил ранее ТАСС его заместитель Юрий Гилей.

«Геннадий Белоглазов сегодня вылетел на своем личном самолете, сам лично, и не вернулся из полета, его ищут», — так собеседник агентства ответил на вопрос о том, кто управлял пропавшим в Пермском крае самолетом.

Месяцем ранее, 25 сентября, в дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о падении легкомоторного самолета.

«В 07.45 в дежурную смену ЦУКС от диспетчера поступило сообщение о том, что в Предгорном районе, хуторе Шести в результате маневров пропал легкомоторный самолет. От диспетчера аэропорта города Минеральные Воды в районе Новоблагодарненского муниципального образования, хутора Шести — полетов не запланировано», — рассказал РИА «Новости» официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

Он отметил, что после этого спасатели отправились в те районы, где предположительно могло пропасть воздушное судно. На аэродроме «Юпа» в Предгорном районе агентству тогда рассказали, что возможно сообщение о происшествии было ложным.

«Бывает у нас, звонят очевидцы, зачастую звонят бабушки, например, увидели, что самолет низко летит и все, а никаких происшествий не случается. Новость пока не подтверждается», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Спустя два часа после сообщения о пропаже легкомоторного судна была обследована вся территория хутора Шести. При этом, по словам Дегтярева, спасатели не обнаружили видимых признаков падения самолета. Однако на этом поисковые работы не были закончены. Сотрудники МЧС также проверили местность со стороны Железноводска.

В итоге спасатели прекратили поиск самолета спустя несколько часов, так как полученная от очевидцев информация не подтвердилась, сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю. «По состоянию на 15.00, поисковые работы по самолету завершены. Информация не подтвердилась», — говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее падение легкомоторных самолетов не редкость. Чаще всего такие случаи заканчиваются трагедией. Так, два дня назад, 24 октября, к западу от столицы Мексики в штате Мичоакан разбилось воздушное судно. Как сообщают местные СМИ, самолет марки Cessna направлялся из Дуранго в Акапулько.

«Сотрудники генеральной прокуратуры штата выехали в окрестности общины Лас-Хунтас, муниципалитет Мадеро, для расследования авиакатастрофы, произошедшей сегодня днем, по предварительной информации, погибли 5 человек», — заявила прокуратура штата в Twitter.