Угостили тульским пряником: как Бутина летит в Россию

Возвращающуюся в Россию на самолете рейса Майами-Москва общественную активистку Марию Бутину, осужденную за работу в США качестве российского агента, угостили на борту тульским пряником и перевели в бизнес-класс, передает РИА «Новости».

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Рейс SU-111 совершит посадку в московском аэропорту Шереметьево в 12.15 мск в субботу, 26 октября. В России ее уже ждет отец Валерий Бутин. Сама Бутина намерена после прилета в столицу вернуться к себе на малую родину — в город Барнаул, передает ФАН.

«Домой хочу. Мне нужно какое-то время адаптироваться. На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Я бы не справилась без моих людей, граждан моей страны», — добавила россиянка, видео с которой уже появилось в сети.

Накануне 30-летняя россиянка Мария Бутина была переведена в иммиграционную тюрьму в рамках процесса депортации в Россию. Об этом сообщалось в базе данных иммиграционной и таможенной службы страны.

Согласно опубликованной информации, непосредственно перед депортацией Бутина находилась в учреждении этого ведомства в городе Таллахасси во Флориде. До этого она отбывала наказание в федеральной тюрьме в этом же городе.

Как заявил адвокат Марии Роберт Дрисколл, после освобождения к россиянке были приставлены двое сотрудников миграционной службы. Они отвезли Бутину в миграционный центр, а затем в аэропорт.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил: Москва рада тому, что «американское правосудие после долгих проволочек приняло решение, которого добивалась Россия», передает НСН.

«Пристально следили за ходом процесса, делали все возможное для оказания ей консульской и иной необходимой помощи и поддержки, добивались облегчения условий ее содержания в тюрьмах. Наши дипломаты находились и находятся в постоянном контакте с Марией, ее родственниками, адвокатом и миграционными властями США», — рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

При этом министерство юстиции США начало расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной. Об этом ТАСС сказал ее адвокат Роберт Дрисколл.

По его словам, американское ведомство решило расследовать причины после его письма. В частности, он обратился с просьбой к спецпрокурору США Джону Дарему и генинспектору минюста Майклу Хоровитцу.

«Расследование будет проводить отдел профессиональной ответственности», — рассказал Дрисколл.

Он подчеркнул, что ждет результатов этого расследования, но не знает пока никаких подробностей.

Бутина — российский политический активист, председатель правления межрегиональной общественной организации «Право на оружие» в апреле нынешнего года была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за якобы связи с российской разведкой и работу иностранным агентом в США без регистрации.

Соответствующее решение принял суд округа Колумбия. Суд постановил после истечения этого срока депортировать осужденную в Россию без права въезда в США. В декабре прошлого года Бутина признала себя виновной в попытке оказания влияния на членов Национальной стрелковой ассоциации США — обширную сеть сторонников президента США Дональда Трампа.

Прокуроры признали, что 30-летняя Бутина не является шпионом в традиционном смысле, но выразили уверенность в том, что ее преступление все же могло поставить под угрозу национальную безопасность США.

В прошлом году президент России Владимир Путин выразил недоумение работой американских правоохранительных органов в связи с уголовным делом в отношении Бутиной.

«Эта девушка несчастная наша, Бутина, сидит. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее происходит... Для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней ничего не знает», — сказал глава государства во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он добавил, что если кто и знает о деятельности общественной активистки, то только в Совете Федерации, где она, по данным американских СМИ, работала помощницей заместителя председателя палаты Александра Торшина.