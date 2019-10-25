«В школе был весельчак»: почему срочник убил сослуживцев

Предварительная проверка правоохранителей подтвердила существование неуставных отношений в воинской части в ЗАТО «Горный» Улетовского района Забайкальского края, где солдат-срочник расстрелял сослуживцев. Следственный комитет намерен проверить руководство части, которое знало о дедовщине, но не предприняло мер. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в самой части.

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По данным журналистов, над подозреваемым Рамилем Шамсутдиновым часто и без видимой причины издевались сослуживцы.

При этом официальные структуры пока не подтверждают информацию о том, что причиной трагедии могла стать дедовщина. Ранее в Минобороны в качестве предварительной причины произошедшего назвали нервный срыв военнослужащего. В ведомстве подчеркнули, что эмоциональное состояние Шамсутдинова было вызвано «личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».

Как сообщили в министерстве, 25 октября около 18:20 по местному времени (12:20 мск) при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь из табельного оружия и застрелил восемь сослуживцев – двух офицеров и шесть срочников и контрактников. Семеро из них погибли на месте, еще один военный умер по пути в больницу.

По данным СМИ, подозреваемый добивал раненых сослуживцев выстрелами в голову. Кроме того, по некоторым данным, опустошив полную обойму, Шамсутдинов присоединил еще один магазин к автомату и вновь открыл огонь до последнего патрона.

Еще двое военных получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Забайкалья передает, что состояние выживших оценивается как тяжелое, сейчас решается вопрос об их транспортировке в Москву.

При этом, сообщают СМИ, еще трое солдат успели укрыться, когда рядовой Шамсутдинов открыл огонь: два рядовых и водитель БТР не пострадали.

По данным телеграм-канала Readovka, площадка, на которой солдат устроил стрельбу, была удалена от самой части.

«Выстрелы были слышны во всем городе. Во время операции эвакуировали всех детей поблизости, а учеников отпустили по домам. Многих встречали родители, сотрудников правопорядка подняли по тревоге», – рассказал радиостанции «Sputnik» местный житель Юрий Черепанов.

Когда у Шамсутдинова закончились патроны, он бросился бежать в сторону поселка Горный-1, расстояние до которого составляет около 10 км. Молодого человека задержали на пути к населенному пункту.

Сейчас он находится на допросе. По данным СМИ, срочник заявил правоохранителям, что не сожалеет о содеянном.

Близкие Шамсутдинова с трудом верят в то, что он мог расстрелять сослуживцев. Они описывают его как веселого парня, который никогда не проявлял агрессию.

«Я не знаю о том, что случилось. Рамиль ушел служить четыре месяца назад, проводили в армию, на присягу я не ездил. Нормальный парень, как все, служил нормально, не жаловался. Не рассказывал подробности, служить пошел потому что время подошло, нужно было идти в армию», – сказал отец подозреваемого Салим Шамсутдинов. По его словам, он разговаривал с сыном 3-4 дня назад, и «все было хорошо».

Бывшая одноклассница 20-летнего Рамиля Наталия Мухина в беседе с РИА «Новости» добавила, что тот хорошо учился в школе в селе Вагай Тюменской области и занимался спортом. Она не помнит, чтобы в школьные годы Шамсутдинов высказывал желание связать свою жизнь с армией.

«В школе был весельчак, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили. Увлекался спортом — футболом, волейболом, баскетболом... Когда прочитала все это, то была в полном шоке, я не верю, что он мог такое сделать», — сказала Мухина.

По данным исследования ВЦИОМ от декабря 2018 года, 44% респондентов назвали страх перед неуставными отношениями или дедовщиной главной причиной уклонения от армии в России — это самый популярный ответ среди опрашиваемых.

Далее идут боязнь высоких физических нагрузок (41%), страх перед горячими точками (29%), разлука с родными (28%) и угроза для жизни (24%). При этом 50% опрашиваемых от 16 до 18 лет заявили, что вовсе не хотят служить в армии и не желают этого своим близким — только 24% положительно оценили перспективу поступления в войска.

На негативное отношение людей допризывного возраста к армии могут влиять трагические истории, которые не раз происходили в РФ. Так, 23 октября 2017 года в воинской части станицы Шелковская Чеченской Республики 25-летний командир второго взвода инженерно-саперной роты Марат Гаджиев открыл огонь по своим сослуживцам — в результате происшествия погибли четыре солдата.

В день трагедии военнослужащий пришел в камеру хранения и взял оружие – там же мужчина смертельно ранил командира и дежурного по инженерно-саперной роте. После этого он направился к плацу, где шла смена караула, по пути застрелив еще одного сослуживца — старшего сержанта. «На плацу он убил механика-водителя сержанта Хайрутдина Агамагомедова. Дежурный по части подал команду «К бою». Гаджиева ранили. Когда подошли к нему удостовериться, мертв он или нет, он еще был жив и пытался стрелять. Тогда его добили», — рассказали в Росгвардии принадлежащему Григорию Березкину РБК.

В итоге региональный Следственный комитет возбудил дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Командира воинской части временно отстранили от должности на время служебной проверки.

Позже стало известно, что мотивом для преступления был конфликт Гаджиева с командиром батальона — он расторг контракт с солдатом, а также выселил его жену из части.

«Он выпил много алкоголя, так как был недоволен тем, что с ним расторгли контракт. А произошло это по той причине, что он не выполнил обязательств со своей стороны», — сообщал «Газете.Ru» источник, знакомый с ходом расследования инцидента.

Тогда глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что данная ситуации возникла в результате недоработки командующего округом, его заместителей и непосредственно командира батальона – генерал уверил, что ведомство проведет серьезное разбирательство во избежание повторения трагедии.