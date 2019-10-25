Бойня в Забайкальском крае: за что солдат расстрелял сослуживцев

Российский военнослужащий устроил стрельбу по сослуживцам в воинской части в ЗАТО «Горный» Улетовского района Забайкальского края, рассказали в Минобороны России. В результате погибли восемь человек, двое получили ранения.

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«25 октября около 18:20 по местному времени (12:20 мск) при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия», — говорится в сообщении министерства. В СК назвали имя солдата — Рамиль Шамсутдинов

В Минобороны заявили, что в результате ЧП погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Telegram-канал «Mash» уточняет, что сначала поступило сообщение о четверых пострадавших, у которых были огнестрельные ранения в живот. Однако позже число раненых возросло.

Семеро жертв погибли на месте, еще один военный умер по пути в больницу. Одного из раненых срочно госпитализировали, второму оказали помощь на месте — сейчас он дает показания следствию, передает «Mash».

Среди погибших, по данным Telegram-канала «Life Shot», 30-летний капитан, старший лейтенант 1990 года рождения, а также пять рядовых военнослужащих в возрасте 19-20 лет. Личность еще одного погибшего уточняется.

«По предварительным данным, среди погибших двое офицеров. Остальные жертвы — рядовые», — пишет в свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Своим жертвам солдат целился прямо в голову. Telegram-канал отмечает, что убийца добивал раненых сослуживцев, лежащих не земле, контрольными выстрелами.

Открывший огонь военный уже задержан, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Как отмечает Telegram-канал «Life Shot», на допросе 20-летний стрелок заявил, что не жалеет о произошедшем.

В то же время в Минобороны в качестве предварительной причины произошедшего назвали нервный срыв военнослужащего. «Действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», — пояснили в ведомстве.

Между тем, как пишет «Mash», причиной расстрела могла стать дедовщина в военной части. Над 20-летним срочником якобы издевались сослуживцы — часто и без видимой причины. «Сегодня во время пересменки солдат решил отомстить — и расстрелял обидчиков», — говорится в сообщении канала.

Парень прослужил в части всего четыре месяца, отмечают СМИ. По данным «Mash», после расстрела сослуживцев солдат сбежал из воинской части с автоматом.

«В городе устроили целую спецоперацию по его поимке. Выстрелы были слышны во всем городе. Во время операции эвакуировали всех детей поблизости, а учеников отпустили по домам. Многих встречали родители, сотрудников правопорядка подняли по тревоге», — говорится в сообщении Telegram-канала.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тем временем на место трагедии вылетела ведомственная комиссия. «На место происшествия вылетела комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, по данным телеканала RT, по факту ЧП в Забайкальском районе начата проверка со стороны военной прокуратуры. «В Забайкальский край вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН», — уточнили в Главной военной прокуратуре.

Еще одна трагедия произошла неделей ранее в Нальчике. Там один из слушателей лекции в институте повышения квалификации МВД убил своего коллегу.

«Вечером 18 октября примерно в 19 часов произошла драка между слушателями. По версии следствия, конфликт произошел на бытовой почве. Один другого ударил, тот упал, ударился о бетонный пол, получил перелом основания черепа и, к сожалению, скончался на месте», — заявляли в пресс-службе СУ СК по Кабардино-Балкарии.

В отношении предполагаемого убийцы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По словам источника «Интерфакса», между спецназовцем из отряда «Гром» МВД по Карелии и сотрудником ППС МВД по Чечне возникла перепалка. Сначала их разняли, однако потом они продолжили драку, которая привела к трагедии. Расследование дела продолжается.