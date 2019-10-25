«Все отнялось»: Бутину выпустили из американской тюрьмы

Осужденная в США 29-летняя россиянка Мария Бутина переведена в иммиграционную тюрьму в рамках процесса депортации в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных иммиграционной и таможенной службы страны.

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Согласно опубликованной информации, Бутина находится в учреждении этого ведомства в городе Таллахасси во Флориде. До этого она отбывала наказание в федеральной тюрьме в этом же городе.

Как ранее заявил адвокат Марии Роберт Дрисколл, после освобождения к россиянке приставят двух сотрудников миграционной службы. Они должны будут отвезти Бутину в миграционный центр, а затем в ближайший крупный аэропорт в Атланте, откуда она вылетит в Европу. После этого делегация пересядет на рейс в Москву.

Дрисколл также уточнил, что власти США хранят в секрете номер рейса, которым полетит Бутина. Однако перед последним перелетом ей должны дать сделать один звонок.

«Она позвонит и скажет мне, что садится на такой-то рейс и будет в Москве через, например, четыре часа», – заявил адвокат, добавив, что эту информацию он перенаправит отцу Бутиной.

В Кремле уже прокомментировали информацию о возвращении россиянки. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин не планирует встречаться с Бутиной.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в свою очередь сообщила, что очень ждет возвращения Марии на родину. «Завтра вернется Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. Вместе со всеми родными и близкими волнуюсь и радуюсь. Вся страна следила за ситуацией, многие боролись за судьбу Марии», — заявила омбудсмен.

День возвращения Бутиной в Россию станет особой датой для всей семьи девушки. Как сообщил RT ее отец, они уже подготовили дочери комнату с компьютером и телевизором. «Мечтаем собраться все вместе. Это наша главная мечта — увидеть Машу, обнять ее, почувствовать, что она рядом, собраться всей нашей семьей, а потом уже прийти в себя, это чувство сохранить в себе и продолжить составлять какие-то планы на будущее», — рассказала мать Бутиной.

Переживаниями по поводу всей истории, приключившейся с россиянкой, поделилась и ее бабушка – Мария Григорьевна. Как отметила женщина, все события, развернувшиеся летом прошлого года, сразили ее наповал.

«Понимаете, все отнялось — и ноги, и соображения никакого. Хотелось просто куда-то провалиться. Полное неверие всему тому, что случилось. Не могла она (в такой семье воспитывалась), не могла она такую подлость, в которой ее обвиняли, сделать. Единственное желание — дождаться, обнять этого ребенка, прижать к сердцу», — заявила собеседница RT.

Как ранее указывал посол РФ в США Анатолий Антонов, юридически ничто не должно помешать Бутиной вернуться в Россию, однако сложности все же могут возникнуть.

«Формальных препятствий для ее возвращения нет: загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки», — пояснил дипломат в разговоре с РИА «Новости».

Как подчеркнул Антонов, процесс высылки в худшем случае может занять около недели. Причины для этого, как в прошлые разы при высылке россиян на родину, могут быть разные — тюрьмы расположены далеко от аэропортов или на рейсы в Россию нет свободных билетов.

«Как мы понимаем, Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки», — добавил посол.

Напомним, что Мария Бутина была задержана в 15 июля 2018 года — ей предъявили обвинение в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента российского влияния. Согласно обвинительному заключению, с 2015 года и, по меньшей мере, до февраля 2017 она работала «по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства». Все это время она якобы налаживала неофициальные контакты и проникала в политические организации США, чтобы продвигать интересы РФ.

13 декабря 2018 года на заседании суда Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, подтвердив, что участвовала в сговоре с начала 2015 до начала 2018 года с целью нанести вред США. Таким образом, россиянка отказалась от полноценного судебного процесса с присяжными. Другой пункт обвинения был впоследствии снят стороной обвинения.

По совокупности предъявленных обвинений Бутиной изначально грозило до 15 лет тюрьмы, однако сделка с судом сокращала этот срок максимум до пяти лет.

26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела за решеткой. После оглашения приговора Бутина была временно переведена в тюрьму в американском штате Оклахома, однако в мае место заключения было изменено на тюрьму города Таллахасси. Там у россиянки наконец появилась возможность общаться с родственниками — в том числе по видеосвязи.

Как рассказывал адвокат Бутиной, за время заключения она работала в столовой и совершала утренние пробежки по утрам. Кроме того, женщина также написала в тюрьме «сотни или даже тысячу страниц текста», в которых описывала происходившие с ней события.