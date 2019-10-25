Грузовик с трупами: кто стоит за смертью 39 китайцев

В лондонском аэропорту Станстед задержали четвертого подозреваемого в деле о гибели 39 человек, тела которых ранее были обнаружены в грузовике в Эссексе, сообщает Sky news. Им оказался 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Его подозревают в участии в заговоре с целью торговли людьми и совершении непредумышленного убийства.

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Несколькими часами ранее были задержаны 38-летние мужчина и женщина из города Уоррингтона графства Чешир, пишет британское издание The Guardian. Кроме того, по этому делу арестовали 25-летнего водителя грузовика по имени Мо Робинсон из Северной Ирландии.

Между тем расследование дела продолжается, на трех объектах в Северной Ирландии проведены обыски. Национальное агентство по борьбе с преступностью также проверяет версию о причастности к трагедии местных преступных группировок, которые специализируются на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

Напомним, что 23 октября 2019 года около 01.30 по местному времени в полицию графства Эссекс позвонили местные сотрудники скорой помощи, которые сообщили о грузовике с 39 трупами — он был припаркован в промышленной зоне города Грейс.

Как выяснилось позднее, за 1,5 часа до ужасающей находки тягач (часть транспортного средства, к которой крепится прицеп — «Газета.Ru») пересек границу Британского королевства — по данным «Би-би-си», он прибыл из Бельгии в порт Пурфлит, который расположен на реке Темзе. После этого тягач прицепил контейнер, а затем покинул Пурфлите после 01.05 (03.05 мск). Как сообщила Федеральная прокуратура Бельгии, контейнер с телами прибыл в Зебрюгге во вторник, 22 октября, в 14.29 по местному времени и покинул порт в тот же день.

По данным британской полиции, фура была зарегистрирована в Болгарии — эту информацию подтвердили и болгарские власти. В МИД страны отметили, что грузовик марки «Скания» был зарегистрирован в Варне на фирму, принадлежащую ирландской гражданке. Однако после 2017 года, когда фура покинула Болгарию, больше она в этой стране не появлялась.

Британские полицейские отмечают, что 39 погибших являлись гражданами Китая — установлено, что среди жертв были восемь женщин.

В четверг, 24 октября, экстренные службы начали перевозить тела в больницу Брумфилда в Челмсфорде. «Мы проводим идентификацию тел, однако, как предупреждают специалисты, эта процедура может занять много времени», — заявил местным СМИ полицейский Эндрю Маринер.

По предварительной версии, люди могли умереть в результате переохлаждения. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, составляла -25°C, пишет телеканал Sky News.

«Это ужасный случай. Люди, которые вынуждены предпринимать столь опасные, а порой фатальные путешествия, чтобы добраться до Соединенного Королевства, зачастую делают это, потому что иммиграционная политика и практика на местах не дают им легальной и безопасной возможности», — заявил «Би-би-си» глава отделения по делам беженцев и мигрантов Британии Стив Вальдес-Симондс.

Между тем замначальника полицейского департамента графства Эссекс Пиппа Миллс подчеркнула, что на данный момент самой важной и приоритетной задачей является сохранение достоинства и памяти 39 человек, которые погибли по неустановленным причинам.

Премьер-министр Соединенного Королевства написал в Twitter, что он потрясен случившимся. «Я постоянно получаю информацию по этому делу, а МВД будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса по мере того, как мы выясняем, что конкретно произошло. Я думаю о тех, кто лишился жизни, и об их близких», — сообщил Борис Джонсон. На произошедшее отреагировал и премьер Ирландии Лео Варадкар. Он отметил, что правоохранительным органам Великобритании будет оказано полное содействие в их работе.

Однако представитель китайского МИД Хуа Чуньин не уверена, что дело будет расследовано объективно. Тем не менее она выразила надежду, что британская сторона сможет как можно скорее установить личности жертв и наказать преступников. Как сообщает «Би-би-си», посольство Китая в Лондоне отправило в Эссекс группу своих сотрудников для помощи в расследовании данного дела.