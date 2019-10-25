«Громила витрины»: как ловили кассиршу-разбойницу

Россиянка, обвиняемая в разбойных нападениях и грабежах по всей стране, заключена под стражу на время проведения следственных действий. Общий ущерб от ее действий за последние 10 лет составил 32 млн рублей, сообщается на сайте МВД.

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Как пояснили в ведомстве, задержанную подозревают в совершении в период с 2011 по 2013 год пяти преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ «Разбой».

«Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге. По имеющейся информации, она разбивала молотком витрины с украшениями», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили правоохранители, ущерб от ее действий составил порядка 20 млн рублей.

В ходе предварительного расследования было установлено, что задержанная может быть причастна и к ряду других преступлений. Так, ее подозревают в нападениях на почтовые отделения в Ленинградской области, а также ограблении отделения коммерческого банка в Казани, в котором женщина работала в 2009 году.

«После этого женщина позвонила своей матери и сообщила, что уезжает с семьей отдыхать, и больше на связь не выходила», — сообщили правоохранители.

Найти сбежавшую миллионершу удалось только совместными усилиями уголовных розысков УМВД по Новгородской области, Республики Татарстан, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Им удалось установить, что женщина проживала в общежитии в Великом Новгороде, куда за ней и пришли правоохранители. При проверке документов она предъявила паспорт на другое имя, однако избежать задержания ей не удалось.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — сообщили в МВД.

Ранее кассиршу, укравшую 23 млн рублей, задержали и в Казани — именно туда 35-летняя Луиза Хайруллина сбежала из башкирского города Салавата вместе с семьей.

По версии следствия, подозреваемая работала кассиром в отделении «Россельхозбанка» и имела доступ в денежное хранилище. Так как женщина была на хорошем счету, никто не обратил внимания на то, как она вышла из главного входа банка с большой спортивной сумкой. О пропаже миллионов спохватились только на следующий день.

Как удалось установить следствию, женщина тщательно спланировала свое преступление: незадолго до ограбления банка она удалила все свои аккаунты в социальных сетях, в то время как ее дети говорили одноклассникам, что скоро «уедут к теплому морю».

Поиски кассирши, сбежавшей с миллионами, затянулись на месяцы. Вместе с ней пропали также ее дети, муж, свекр и сестра. Следователи предполагали, что все они скрылись на автомобиле вместе с деньгами в неизвестном направлении.

Как сообщает телеканал НТВ, беглецы выдали себя сами — дети Хайруллиной решили позвонить дедушке по телефону. Звонок отследили, чтобы установить местонахождения семьи. Как оказалось, семья новоиспеченных миллионеров выбрала не роскошный особняк и не виллу на берегу моря — они поселились в скромном дворе в спальном районе Казани. Аренда квартиры им обходилась в 20 тыс. рублей. По словам местных жителей, квартиранты менялись настолько часто, что внимания на них никто не обращал.

Согласно другой версии, местонахождение Хайруллиных раскрыл хозяин съемной квартиры. В результате в столицу Татарстана в экстренном порядке прибыла оперативная группа из Башкортостана. Силовики вскрыли дверь в помещение, где застали всю сбежавшую семью. Но украденных денег в квартире найдено не было.

После задержания Хайруллина была доставлена в отделение полиции – там ей предъявили обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере. При этом сама женщина внятно объяснить свои действия не смогла. Как сообщало издание «Бизнес Online», она просто постоянно плакала.

«После задержания Луиза была в истерике. Почему пошла на преступление? Говорит, из-за мужа», — сообщал источник издания в правоохранительных органах.

По словам отца Хайруллиной, муж дочери действительно мог подтолкнуть ее на кражу — он якобы был заядлым игроманом и задолжал приличную сумму. Друзья семьи эту версию опровергли: по их словам, единственными долгами были почти миллион рублей по кредитам и ипотека на однокомнатную квартиру.

В настоящий момент следователи пытаются установить, где женщина спрятала похищенные миллионы. За присвоение и растрату Хайруллиной грозит до 10 лет колонии. Сразу после допроса она была направлена в СИЗО, где будет дожидаться окончания следствия.