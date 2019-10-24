Дыхание зимы: когда на Москву посыпется снег

Погода в Москве в начале предстоящей недели будет такой же непривычно теплой для поздней осени, как и на этой. Однако хорошего понемножку: как сообщил «Газете.Ru» центр погоды «Фобоhttps://www.meteovesti.ruс», в середине недели резко похолодает — до такой степени, что даже выпадет снег.

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В пятницу, 25 октября, благодаря высокому атмосферному давлению дождей не будет, а выглядывающее из-за облаков солнце станет причиной того, что температура в городе достигнет +12…+14°С, а в области — +10…+15°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью облачно с прояснениями, без осадков. Минимальная температура +7…+9°С, по области +10…+15°С. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. — это немного выше нормы.

В этот день в мире впервые будет отмечаться День оперы, назначенный по инициативе международных оперных союзов на 25 октября, поскольку это дата рождения Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса.

К профессиональному празднику приурочат спектакли ведущие оперные театры мира, и Россия не останется в стороне. В Москве в театре имени Наталии Сац будут давать «Кармен», а «Геликон-опера» посвятит Дню оперы «Волшебную флейту», присоединятся к празднованию и Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», Саратовский академический театр оперы и балета, волгоградская «Царицынская опера» и Башкирский государственный театр оперы и балета в Уфе. Последний организует даже прямые эфиры с артистами в соцсетях.

В субботу, 26 октября, в столице по-прежнему будет властвовать антициклон — дождей ждать не стоит. Температурный режим изменится мало и по-прежнему на 6-7 градусов будет превышать норму. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура +12…+14°С, по области +11…+16°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Ночью облачно, временами небольшой дождь. Минимальная температура +8…+10°С, по области +6…+11°С. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст., это около нормы.

В этот день любители истории, словесности, социологии и общения с интересными людьми, возможно. заинтересуются ежегодным фестивалем «Гуманитариум», который будет проходить в столице в Библиотеке иностранной литературы.

Программа фестиваля довольно разнообразная, но в целом лекции, мастер-классы и творческие лаборатории, на которые попадет гость фестиваля, будут посвящены проблемам образования, популяризации науки и современным тенденциям развития общества. Звучит расплывчато, но, по крайней мере, на этом фестивале, в отличие от большинства проходящих в Москве мероприятий, не будет еды — а это для столицы большая редкость. Зарегистрироваться можно здесь.

В воскресенье, 27 октября, Москва окажется в теплом секторе скандинавского циклона. Местами заморосят небольшие дожди, но будет по-прежнему очень тепло. Днем облачно с прояснениями, температура +13…+15°С, по области +11…+16°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью облачно с прояснениями, без осадков. Минимальная температура +9…+11°С, по области +7…+12°С. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление понизится до 740 мм рт. ст.

Есть достаточно оснований утверждать, что в этом году это последние такие теплые выходные — так что сидеть дома в такую погоду будет просто глупо, несмотря на дождь.

Предложить читателю в очередной раз прогуляться в одном из московских парков тоже не слишком умно — мы это делаем практически каждую неделю. Так что «Газета.Ru» выбрала направление подальше — за город, потому что музеев-усадеб вокруг Москвы так же много, как и парков в черте города.

Архангельское и Абрамцево кажутся очевидным выбором — но не отправиться ли в музей-усадьбу «Остафьево» — это бывшая загородная усадьба Вяземских-Шереметевых в селе Остафьево, построенная в XVIII веке. Находится она недалеко от Подольска — путь от города неблизкий, но в качестве вознаграждения можно рассчитывать не только на прохладные залы усадьбы с экспозициями, посвященными Пушкину и Карамзину, но и на карамзинские дубы, горбатый мостик, пруд-копань, беседку «Храм Аполлона» и прочие негромкие впечатления, которые помогут просто переключить голову с прошедшей рабочей недели на будущую.

В понедельник, 28 октября, столичный регион пересечет атмосферный фронт, который откроет дорогу холодным воздушным массам. Утром не забудьте зонтик. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура +11…+13°С, по области +10…+16°С. Ветер западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Ночью облачно с прояснениями, местами выпадут осадки. Минимальная температура 0…+2°С, по области -1…+4°С. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление повысится до нормы — 745 мм рт. ст..

Во вторник. 29 октября, в столицу придет, наконец, нормальная поздняя осень — и холодный антициклон тому виной. Днем облачно, местами кратковременные осадки. Максимальная температура +2…+4°С, по области +1…+6°С. Ветер северный 3-8 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура -2…0°С, по области -4…+1°С. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится 742 мм рт. ст., это ниже нормы

В среду, 30 октября, погоду в столице обусловит циклон, который приблизится с юга. Будет облачно, пройдут осадки, но температура сохранится около нормы — а это значит, что будет холодно. Днем -3…+2°С, ночью -7…-2°С. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление повысится до 745 мм рт. ст..

В четверг, 31 октября, станет еще холоднее — лучшими друзьями столичного жителя станут шапка, перчатки и теплые подштанники (да-да!).

Ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Максимальная температура днем -5…0°С, ночью -8…3°С. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст., это около нормы, и радует хотя бы этот факт.

Как при такой погоде народ будет наряжаться в традиционные хэллоуинские костюмы медсестер, ведьм и зомби, не совсем ясно, но увидев странно одетых людей в метро, не удивляйтесь — многие используют этот единственный в году шанс выйти из привычного образа.

В пятницу, 1 ноября, москвичи обнаружат на дорогах снежный покров. Пугаться не стоит — пока что он временный. Ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Максимальная температура днем -4…+1°С, ночью -7…-2°С. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 746 мм рт. ст., это около нормы.