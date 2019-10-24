«Дома не живу»: как соседи травят курильщиков

Снежинский городской суд Челябинской области взыскал три тысячи рублей с женщины, курившей на балконе. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте суда.

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С иском против женщины выступил ее сосед — как заявил мужчина, из-за запаха табака, идущего с балкона женщины, ему приходится жить с закрытыми окнами. По его словам, он неоднократно обращался к ней с просьбой не курить на лоджии, однако никакой реакции не последовало.

«Истец обратился в суд с иском, просит запретить (соседке – «Газета.Ru») осуществлять курение табака в лоджии ее квартиры и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда 10 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Сама ответчица никак не оспорила факт курения. При этом она уточнила, что сама не курит уже несколько месяцев, однако это делают ее супруг, родственники и гости.

Несмотря на то что конкретной нормы, запрещающей курение на балконе, в законодательстве нет, суд все же удовлетворил требование истца. Однако лишь частично — женщину обязали выплатить недовольному соседу три тысячи рублей.

«Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — отметили в суде. При этом в заключении было указано, что запретить женщине курить на собственной лоджии невозможно — законом это не предусмотрено.

Недовольные запахом и дымом соседи и раньше пытались засудить курящих россиян, однако теперь им стало проще обосновать свои претензии — с 1 октября в России вступили в силу новые изменения в «Правила противопожарного режима». Согласно постановлению правительства, на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц нельзя разводить открытый огонь — в противном случае за нарушение придется заплатить штраф в размере до 3 тыс. рублей.

Несмотря на то что конкретного запрета на курение в новых правилах не прописано, лазейка для исков все же появилась — зажигалка, использованная для прикуривания, может быть расценена как открытый огонь.

Как уточнил «Газете.Ru» адвокат Алексей Гавришев, чтобы наказать соседей, достаточно просто вызвать представителей полиции для составления протокола по ст. 6.24 КоАП «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

«Более того, у Верховного суда имеется положительная практика принятия решений по подобным делам, моральный ущерб взыскивался до 250 тыс. рублей. Курить в помещении можно, но только таким образом, чтобы табачный дым не выходил за пределы помещения курильщика и не причинял неудобства соседям», — подчеркнул адвокат.

Еще до вступления в силу нововведений от МЧС россиянам уже удавалось засудить соседей за курение. Так, в конце 2018 года жители города Дивногорска в Красноярском крае выиграли иск против двух курящих мужчин.

Изначально 70-летняя Тамара Хомич и ее муж Алексей пытались договориться с соседями со второго и пятого этажа на словах, однако позже обратились за помощью к дочери-юристу, которая представила их интересы в суде.

«Мама не «вздорная женщина». У нее сильная аллергия на табачный дым. Она задыхается от малейшего запаха табака», — поясняла kp.ru дочка Хомич.

Рассмотрение дела затянулось на три года. Истцы опирались на статью 42 Конституции РФ, подтверждающую «право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью», и ФЗ «Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма и последствий употребления табака». Ответчики в свою очередь настаивали на том, что балкон является их частной территорией, где курение не запрещено.

В результате суд оштрафовал курильщиков на 5 тыс. рублей каждого, а также запретил им курить на лоджиях, так как табачный дым наносит вред здоровью их соседей. Казалось бы, интересы семьи Хомич были удовлетворены, однако на этом история не закончилась.

Сразу после суда семья, борющаяся с курением, решила следить за исполнением предписания суда при помощи видеокамер. При этом записывающие устройства их несколько раз заставляли снимать: в первом случае этого добилась прокуратура, запретившая размещать камеру на столбе энергоснабжения. В другой раз прекратить слежку Хомич попросил Следственный комитет. Такое решение было принято в связи с тем, что устройство было направлено на окна соседей — это было расценено как вторжение в частную жизнь.

«Когда соседи установили камеру у себя на балконе и направили ее на наш с мамой балкон, это уже было ни в какие ворота. Мы с уважением относимся к тем, кто не курит и не хочет дышать дымом. Но и они порой в своей непримиримости перегибают палку», — рассказывал сайту kp.ru Иван Бобряков, которому суд запретил курить на собственном балконе.

По словам мужчины, после истории с семейством Хомич он был вынужден съехать из квартиры матери на съемное жилье. «В общем, решение суда я соблюдаю и даже с избытком — дома не живу. Но что будет теперь с этими новыми правилами по разведению открытого огня на балконе, даже боюсь представить», — заключил мужчина.