«Говорит как украинка»: Милонов и Поклонская поспорили о Хэллоуине

Депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов вступили в заочную дискуссию по поводу празднования в России Хэллоуина. Милонов попросил родителей школьников сообщать ему об учебных заведениях, которые готовятся к этому празднику, поскольку это противоречит российскому законодательству. Поклонская, в свою очередь, заявила, что молодые люди в России способны сами решать, «какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться», и предложила учителям и родителям сообщать ей обо всех случаях давления на школы в данном вопросе.

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В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов сказал, что проведение Хэллоуина в школе или детском саде нарушает федеральное законодательство и влечет за собой административное наказание.

Он обратился к генпрокурору РФ с просьбой провести мониторинг во всех государственных учебных заведениях и не допустить празднования в них Хэллоуина.

«Хэллоуин является религиозным праздником. Согласно закону РФ, проведение религиозных мероприятий в образовательных учреждениях недопустимо. Органы прокурорского надзора обязаны следить за выполнением этого законодательства. У нас же в школах не празднуют Рождество и не устраивают колядки», – напомнил политик.

В Минпросвещения Милонову подтвердили, что проведение мероприятий, посвященных Хэллоуину, в образовательных учреждениях запрещено.

«Хэллоуин – это праздник толерантного отношения к злу. Он связан с языческими традициями. Если уж так хочется следовать американской культуре, кстати, очень бедной, то лучше бы День благодарения праздновали. Хотя бы польза была – индюшачье мясо не жирное и полезно для здоровья», – отметил депутат.

При этом Милонов признал, что не будет обращать усиленное внимание на празднование в школах таких религиозных праздников, как День святого Валентина или День святого Патрика.

«Конечно, празднование этих дней в школах не рекомендуется, но это меня так сильно не беспокоит, а что касается Хэллоуина, то этот праздник задает совершенно опасные ценностные единицы», – считает он.

Что касается заявления Поклонской, то она имеет право на свою точку зрения, отметил депутат. «Почему-то она вдруг вспомнила, что она коренная украинка, хотя она из Крыма, который никогда Украиной не был. Видимо, для коренных украинок Хэллоуин — нормальное явление. Я как коренной петербуржец не могу опуститься до того, чтобы променять русскую культуру на современный американский примитивный формат. Она говорит с позиции украинки, я — с позиции жителя Санкт-Петербурга», – заключил Милонов.

Напомним, Поклонская на своей странице в фейсбуке не разделила критическое отношение Милонова к празднику.

«Приближается загадочный Хэллоуин, а значит, Виталий Милонов снова объявляет войну этому привлекательному для молодежи английскому празднику. В преддверии Дня всех святых в этом году коллега даже открыл «горячую линию» по борьбе с праздником. Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам)», – написала она.

Поклонская отметила, что не видит в Хэллоуине ничего плохого. По ее словам, этот христианский праздник является английской версией славянских колядок.

Милонов не в первый раз критикует Хэллоуин и уже призывал бороться с этим праздником. В 2017 году он направил обращение тогда еще министру образования Ольге Васильевой с просьбой запретить празднование «неприемлемого ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точки зрения» дня в школах и детсадах.

Хэллоуин отмечается в англоязычных странах в ночь на 1 ноября, в канун Дня всех святых. При этом, согласно опросу общественного мнения, праздник не слишком прижился среди россиян.

Осенью 2017 года 94% наших соотечественников заявили, что не собираются его отмечать, причем большинство опрошенных объяснили свое решение тем, что Хэллоуин им не близок и принадлежит к другой культуре. Отмечать этот праздник собирались лишь 3% респондентов — большинство из них в возрасте от 18 до 24 лет.

«Подавляющему большинству россиян известно само название «Хэллоуин» (только 10% респондентов сказали, что впервые услышали его в ходе опроса). <...> Несмотря на широкую известность, Хэллоуин в нашей стране так и не прижился: отмечать праздник планируют лишь 3% россиян, слышавших о нем», – отметили во ВЦИОМ.

Специалисты центра также попросили россиян назвать самых страшных персонажей литературы и кинематографа из нечисти. Первые три строчки в рейтинге заняли отечественные персонажи: гоголевский Вий, Кощей Бессмертный и Баба Яга.