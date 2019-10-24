Порвал Конституцию: как накажут сироту из Новокузнецка

Полиция в Новокузнецке составила административный протокол о неуважении к символам госвласти на местного жителя — сироту Игоря Горланова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Янкину, ее подзащитный не может получить жилье, положенное ему по закону, уже шесть лет.

Именно поэтому он и порвал Конституцию России, записав процесс на видео и опубликовав запись в соцсети «ВКонтакте».

На видео Горланов обвиняет чиновников в несоблюдении основного закона РФ. По словам юноши, если члены партии «Единая Россия» не уважают Конституцию, то и ему она «не пригодится».

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При этом летом Горланова уже штрафовали на 30 тыс. рублей в связи с нарушением, предусмотренным частью 3 статьи 201 КоАП — распространением информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и его символам.

Тогда сирота опубликовал на своей странице в соцсети новость издания «Медиазона» о новгородце Юрии Картыжеве, ставшем первым россиянином, оштрафованным за неуважение к символам государственной власти.

Кроме того, судя по аккаунту Горланова в ВК, юноша нередко стоит в одиночных пикетах, стараясь привлечь внимание общественности к его проблеме с недвижимостью.

Хотя в СМИ регулярно появляются сообщения о выдаче воспитанникам детских домов ключей от законного жилья, в 2016 году премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о злоупотреблениях в сфере обеспечения квартирами сирот в ходе своей встречи с вице-премьерами.

«С одной стороны, и губернаторы не всегда выделяют необходимое количество мест, там очередь большая и регионам не так просто ее продвинуть. Но в тех случаях, когда все-таки очередь двигается, деньги выделяются, квартиры приобретаются для тех детей, которые имеют право на получение жилья после окончания пребывания в детском дошкольном учреждении, там очень много схем злоупотреблений», — заявлял он.

Что касается закона об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в интернете, по которому был составлен протокол на Горланова, то он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце марта 2019 года. За него отвечает Генпрокуратура и Роскомнадзор, блокирующий доступ к ресурсам-нарушителям.

Штраф за проявление неуважения к символам госвласти составляет от 30 до 200 тыс. рублей, предусмотрен также административный арест сроком до 15 суток. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации — до 200-300 тыс. рублей.

В начале июля Путин поручил проанализировать правоприменительную практику статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов и при необходимости принять меры по недопущению необоснованных штрафов или блокировок сайтов по этой статье. Незадолго до этого в ходе «прямой линии» создатель популярного юмористического паблика «МДК» Роберто Панчвидзе спросил президента об использовании нового закона.

Российский лидер пообещал поручить надзорным органам проследить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли применением этой статьи. Выполнить поручение президента органы власти должны к 1 ноября.

Спустя две недели после поручения Путина МВД России объяснило сотрудникам полиции, на кого необходимо составлять административный протокол. Личная переписка граждан не подлежит наказанию, в отличие от открытых публикаций с изображениями госсимволики.

Уточняется, что протоколы также могут составляться на посты, в которых содержится оскорбительная информация в адрес президента России, Госдумы, Совета Федерации, судов и правительства.

Кроме того, поводом для составления административного документа может стать нецензурное высказывание в адрес власти, порнографические и «непристойные» изображения с использованием «неприемлемых обществом сравнительных образов».

В МВД добавили, что ко всему этому должно быть добавлено «надменность, цинизм, унизительное отношение» со стороны автора публикации к власти и обществу в целом.

В конце апреля Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал местного жителя Юрия Картыжева на 30 тыс. рублей по закону о неуважении к госсимволам. На сайте суда отмечалось, что 31 марта новгородец разместил в интернете «две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству».

Видеозапись приговора Картыжев выложил на хостинге YouTube. Согласно записи, его оштрафовали за видео, где содержатся оскорбительные выражения в адрес президента России Владимира Путина.