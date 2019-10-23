Насилие и безответственность: от чего бабушки спасают внуков

Ребенка отдам бабушке — пособие заберу себе

Пенсионерка с инвалидностью второй группы Любовь Крипняк из города Великие Луки Псковской области в одиночку растит троих внуков 12-ти, 10-ти и четырех лет — их мать, Мария Марцинкевич, совершила суицид, а отец, Иван, не желает контактировать с семьей, сообщает RT. После смерти супруги мужчина был назначен опекуном детей — он получает за них социальные выплаты по потере кормильца, — однако живут они на пенсию бабушки, составляющую девять тысяч рублей.

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История семьи Марцинкевич берет начало 14 лет назад, когда Мария и Иван поженились. По словам матери погибшей, мужчина стал истязать ее дочь сразу после свадьбы — кроме того, он злоупотреблял наркотиками, из-за чего семья ввязалась в большое количество долгов.

В апреле 2019 года женщина не выдержала. «Избил ее, ножом тыкал, увез в багажнике машины на кладбище, где заставлял рыть себе могилу», — рассказала Крипняк RT.

Тогда Мария Марцинкевич написала заявление в полицию — в итоге против мужа возбудили дело по статье 116 УК РФ «Побои». Однако издевательства не прекратились. 28 июля мужчина настолько забил супругу, что она была вынуждена закрыться с четырьмя детьми в квартире — Марцинкевич караулил семью у входа на протяжении суток, но они не выходили на улицу.

Утром женщина сумела незаметно пройти в магазин, чтобы купить для детей еды. Пока Марцинкевич пробиралась мимо мужа, ее двухлетний сын, который находился в квартире лишь в окружении своих сестер, выпал из окна второго этажа. Ребенок получил серьезные травмы, был госпитализирован и через некоторое время он скончался. Это была не первая потеря в семье — за четыре года до этого старший сын Марии Марцинкевич попал под машину.

Через неделю после смерти младшего ребенка Марцинкевич покончила с собой — 2 августа, когда должны были пройти похороны сына. Ее мать уверена, что именно супруг довел женщину до самоубийства.

По данным УВД Псковской области, мужчина неоднократно привлекался к ответственности за нанесение побоев своей жене, а также мелкое хулиганство и иные преступления, передает RT. Однако несмотря на криминальное прошлое жителя Великих Лук, троих детей все равно передали ему под опеку. Теперь выплаты по потере кормильца, которые должны идти на содержание несовершеннолетних, получает мужчина — и, по словам тещи, пособия он тратит на собственные нужды.

«Выплаты бабушка оформить не может, так как отец девочек против, чтобы она их получала. При этом он еще и угрожает старшей девочке и бабушке, что их убьет. Пенсии не хватает. Она уже влезла в долги, двое похорон пришлось оплачивать, еще троих девочек надо было собирать в школу и садик»,

— рассказала младшая дочь пенсионерки Мария Новикова RT.

Сама Любовь Крипняк отметила, что пыталась лишить мужчину родительских прав через суд, чтобы получать положенные внучкам выплаты. «А мне говорят, его все равно посадят скоро, зачем лишние документы», — поделилась воспоминаниями пенсионерка.

Суд по делу о нанесении Марии Марцинкевич побоев со стороны супруга назначен на 24 октября. А пока пожилая женщина и три внучки вынуждены занимать у соседей: местному продуктовому магазину пенсионерка должна уже 12 тыс. рублей, а магазину детской одежды — 10 тыс. Женщина обратилась к губернатору, но региональный комитет по социальной защите оказал лишь небольшую помощь — привезли коробку с крупами и быстрорастворимой лапшой, а также старые детские игрушки.

Почему бабушки боятся органов опеки

«Таких случаев много, когда бабушки занимаются воспитанием вместо родителей, — говорит «Газете.Ru» председатель совета при Минобрнауки РФ и Союза приемных родителей и опекунов Наталья Городиская. — В этой истории, прежде всего, как дети, так и бабушка подверглись серьезной психологической травме — им необходимо пообщаться со специалистами. Также возникает вопрос: где органы опеки? Они должны контролировать эту ситуацию, потому мало того, что отец не помогает воспитывать детей, так он еще и мешает, отбирая пенсию».

По мнению Городиской, бабушка не обращается в органы опеки, потому что боится: в подобной ситуации легко ожидать, что чиновники посчитают условия проживания детей неблагоприятными и поместят их в казенное учреждение, отобрав у близких. В этой ситуации рассчитывать можно только на помощь благотворительных организаций.

«Если они подумают, что бабушке не на что содержать внуков или она старенькая, то тут должны уже защитить пенсионерку некоммерческие организации и фонды — они отстоят права детей на жизнь в кровной семье и окажут поддержку»,

— считает Городиская.

При этом есть большая вероятность, что родители, которые хотят нажиться на своих детях — в частности, забрать положенную им пенсию по потере кормильца, — могут лишиться родительских прав. Но происходит это не всегда. «Конечно, в таком случае необходимо лишать родительских прав. Иногда судимости родителя, детей которого хотят передать родственникам, играют роль для органов опеки. Но есть и перегибы, когда случаи действительно вопиющие, а опека ничего не предпринимает и оставляет детей с вот такими непорядочными людьми», — заключает председатель совета при Минобрнауки РФ.

Потерял кормильца, но пенсию можешь и не получить

По закону «О пенсионном обеспечении в РФ» социальную пенсию по потере кормильца в 2019 году получают несовершеннолетние дети погибшего — как биологические, так и усыновленные. Совершеннолетние дети умершего могут подать документы на выплаты, только если они получают высшее образование на очном отделении вуза, однако при этом пенсия им будет поступать только до 23-х лет. Также на социальное пособие может рассчитывать нетрудоспособный человек, действия которого повлекли смерть его кормильца.

Размер пенсии по потере кормильца варьируется — имеет значение, одного или двух родителей потеряли дети. Так, если у ребенка скончались мама или папа, то выплата составляет 5 тыс. рублей, а если и мать, и отец, то 10 тыс. рублей.

При этом, если размер пенсии оказывается ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, то человеку, переживающему утрату, назначается социальная доплата местным Пенсионным фондом России (ПФР).

Отказались от сына и от бабушки

Если родители живы, но не занимаются ребенком, уход и воспитание тоже ложатся на плечи бабушки — и бабушки (или дедушки) могут рассчитывать на безвозмездную опеку. В этом случае опекун не получает никаких выплат — ему лишь дают право пользоваться имуществом ребенка, а также решать возникшие правовые вопросы от его лица.

Жительница села Ярково Тюменской области Светлана Соколова на Первом канале в эфире программы «Мужское и Женское», которая вышла 23 сентября, пожаловалась на своего сына и его супругу, из-за которых на ее плечах оказался маленький внук, страдающий тяжелым заболеванием.

По словам Соколовой, чуть больше двух лет назад ее сын женился на 16-летней школьнице, потому что та забеременела. Вскоре молодого человека забрали в армию, поэтому девушке пришлось рожать в его отсутствие. Как пояснила Соколова, несовершеннолетняя мама училась и предпочитала гулять с подругами, так что грудничка отдала бабушке с отцовской стороны.

Когда супруг отслужил, девушка ненадолго вернулась к родительским обязанностям, но вскоре пара решила переехать в Тюмень — без ребенка. Женщина не смогла убедить сына подумать о малыше.

В какой-то момент, как рассказала сельчанка, у мальчика начались приступы: он закатывал глаза и будто задыхался. Врачи поставили диагноз – синдром Веста (тяжелая форма эпилепсии у детей в связи с задержкой умственного развития). Они уточнили, что заболевание не перешло к ребенку по наследству — оно является приобретенным. Соколова уверена, причиной недуга мог стать «безответственный образ жизни его матери». «Ребенку давали всего год, но нам уже год и семь месяцев. При таком заболевании ему нужен постоянный контроль и дорогостоящие препараты», — объяснила женщина.

Никаких выплат на уход за внуком женщина не получает. Родители оформили через суд добровольный отказ от сына — и ей назначили лишь безвозмездную опеку.

Виноваты в том, что бабушка ухаживает за малышом только на свою пенсию, сами родители. В региональном департаменте социального развития сообщили, что заявление на неоплачиваемое исполнение обязанностей по опеке бабушкой подали именно сын Светланы Соколовой и его супруга в декабре 2018 года, передавал портал 72.ru.

Возмездная опека предполагала бы выплату ежемесячного пособия на ребенка в размере 15 тыс. рублей, пока ему меньше 12 лет. Если несовершеннолетний старше, то опекунам полагается 20 тыс. рублей в месяц. Кроме того, государство оказывает единовременную помощь при передаче ребенка в размере 17,5 тыс. рублей. Сейчас Светлана Соколова пытается лишить сына и его жену родительских прав — тогда она сможет рассчитывать на оформление опекунства и соответствующие выплаты. Но пока что она тратит на препараты собственную пенсию.